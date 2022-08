Ludzie pod ścianą. Jak przeżyć za 167 zł miesięcznie, kiedy chleb kosztuje 8 zł?

Pani Ewa utrzymuje się z niewielkiej emerytury. Teraz, po podwyżkach, w jej portfelu zostaje 167 zł na przeżycie miesiąca. - Dla oszczędności zaczęłam gotować same zupy, a tu warzywa też podrożały - opowiada.

Pan Andrzej po amputacji nogi nie może pracować. - Marzy mi się wymiana nieszczelnego okna. Jeszcze przed zimą - mówi mężczyzna. Niestety pieniędzy wystarcza ledwie na jedzenie i lekarstwa, dodatkowy wydatek nie wchodzi w grę.

W 2021 r. skrajne ubóstwo dotyczyło 4,2 proc. Polaków. To oznacza, że ponad 1,5 mln mieszkańców naszego kraju miało na przeżycie mniej niż 692 zł miesięcznie. Ten rok jest dla nich ogromnym wyzwaniem.

2022 rok przyniósł ogromny wzrost kosztów życia. Płacimy więcej za towary i usługi konsumpcyjne (wzrost o 15,6 proc. w lipcu i już 16,1 proc. w sierpniu 2022 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku), rosną koszty za użytkowanie mieszkania i domu oraz nośniki energii (wzrost o 25,3 proc.) czy koszty związane z transportem (wzrost o 27,7 proc.).

Drożeje także żywność. W sieciach najpopularniejszych supermarketów w Polsce chleb zdrożał nawet o złotówkę. Jeszcze w marcu za kartonik mleka mogliśmy wydać 2,37 zł, a już w kwietniu – 3,23 zł. Kubeczek śmietany 200 g jeszcze w maju kosztował 1,69 zł, a w tym samym markecie po dwóch miesiącach – 1,99 zł. Wzrost cen widać gołym okiem.

Najbardziej dotkliwie wzrost cen odczuwają najubożsi. Jeżeli samotnej pani Elizie, której Szlachetna Paczka pomaga od lat, w 2021 roku po opłaceniu rachunków pozostawało na przeżycie miesiąca 28 zł, to jak poradzi sobie dziś? Bo dla takich osób szalejąca inflacja to nie wzrost ceny za dorsza serwowanego w nadmorskich restauracjach podczas wakacyjnego urlopu. To kwestia przetrwania – widmo głodu i życia w zimnie.

Skrajnie ubodzy stanęli pod ścianą. Inflacja zrobiła swoje

Jak obecna sytuacja wpływa na życie tych, którzy już wcześniej z trudem wiązali koniec z końcem?

38-letnia pani Agnieszka to samodzielna matka trójki dzieci: Darka (18 l.), Marysi (10 l.) oraz Błażeja (9 l.) Kobieta robi, co w jej mocy, żeby dzieciom żyło się lepiej. Matka cały czas się rozwija, ukończyła kursy, które umożliwiają pracę na wózku widłowym, jako animator oraz rejestrator medyczny. Obecnie pracuje dorywczo jako animatorka zajęć dla dzieci i seniorów. Pracowałaby więcej, jednak nie pozwala na to choroba młodszego syna, który ma astmę oraz niedosłuch centralny.

Powoli zbliża się zima, a dzieci nie mają odpowiedniego obuwia. Trzy pary nowych zimowych butów to dla pani Agnieszki bardzo duży wydatek, tym bardziej, że ceny obuwia i odzieży podskoczyły o 4,7 proc. Na środki czystości przy trójce dzieci wydaje sporo, a ich ceny również poszły w górę - o 7,5 proc.

W sieciach najpopularniejszych supermarketów w Polsce chleb zdrożał nawet o złotówkę. fot. Usplash/ Maria Lin Kim

Pani Ewa to starsza kobieta, która samotnie wynajmuje mieszkanie. Niedawno zmarł jej syn, a mąż odszedł do innej kobiety. – Po wielu latach ciężkiej, fizycznej pracy mam emeryturę w wysokości 1245 zł – mówi pani Ewa. – Dlatego jeszcze do niedawna dorabiałam jako sprzedawczyni w sklepie. Niestety pracodawca zawiesił działalność.

Jeszcze kilka miesięcy temu, po opłaceniu wynajmu mieszkania i mediów, na życie zostawało jej 250 zł. Teraz, po podwyżkach w jej portfelu zostaje 167 zł na przeżycie miesiąca.

– Od miesięcy mówi się o inflacji, o tym, jak wzrost cen produktów i usług wpływa na nasze życie. Jednak ta opowieść dotyczy głównie klasy średniej – mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. – Życie drożeje, co odczuwa w jakimś stopniu każdy z nas. Jednak w przypadku osób skrajnie ubogich, które na zakupy wybierają się z kilkoma złotymi w kieszeni, nawet najmniejsze wzrosty cen tak podstawowych produktów, jak chleb, mleko czy masło, robią ogromną różnicę. A takich osób, które balansują na granicy minimum egzystencji, jest w Polsce aż ponad 1,5 mln – podkreśla.

Żyją poniżej granicy skrajnego ubóstwa

Poniżej granicy minimalnej egzystencji, czyli w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla psychofizycznego rozwoju człowieka, znajdują się najczęściej rodziny z co najmniej trójką dzieci oraz gospodarstwa z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Aż 60 proc. rodzin włączonych do programu pomocowego Szlachetnej Paczki w 2021 r. borykało się z chorobami czy niepełnosprawnością. 30 proc. rodzin stanowili samodzielni rodzice, 28 proc. – osoby starsze i samotne.

Grafika: Szlachetna Paczka

Z kolei GUS podaje, że w 2021 roku częściej w skrajnej biedzie żyli mieszkańcy wsi (8 proc.). W miastach wskaźnik zasięgu ubóstwa skrajnego był czterokrotnie mniejszy i wyniósł 2 proc. (w zależności od wielkości miast stopa ubóstwa skrajnego wynosiła od ok. 1 proc. w grupie miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców do ok. 3 proc. – w ośrodkach miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców).

– Choroba, niepełnosprawność, samodzielna opieka nad dziećmi – skrajnie ubodzy często nie mają możliwości szybkiej i samodzielnej poprawy swojej sytuacji. Dodatkowo pensje czy świadczenia, takie jak zasiłki, rosną w znacznie wolniejszym tempie niż ceny lub nie rosną wcale – podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.