LOT chce obciąć pensje pracownikom, by ratować miejsca pracy

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, przestój ekonomiczny w spółce LOT ma potrwać do 27 września – do tego czasu ruch ma być mocno ograniczony. W tym czasie podstawowe pensje pracowników mają być niższe o połowę. Oznacza to np., że wynagrodzenie podstawowe stewardesy wyniesie 2,5-2,7 tys. zł brutto. Firma chce korzystać z pomocy tarczy antykryzysowej.

„GW” podaje jednak, że – zgodnie z propozycją zarządu – niższe wynagrodzenia mają obowiązywać także później, po przestoju, gdy połączenia będą przywracane, aż do 30 kwietnia 2023 roku. Przykładowo piloci mają dostawać od 4,1 do 6,8 tys. zł brutto podstawy. Co prawda pracownicy będą otrzymywać również pieniądze za tzw. nalot, wypłacane powyżej danej liczby "wylatanych" godzin - tutaj stawki są bez zmian. Pytanie jednak, czy uda się wyrobić godziny - nie wiadomo, czy lotów będzie na tyle dużo.

Sporo emocji wśród pracowników LOT budzi także kwestia wynagrodzeń zarządu. Nie ma informacji o tym, że cięcia obejmą także tę grupę.

Spoko, dyrektorze i prezesie. Z przyjemnością sfinansujemy z naszych obniżek wasze kilkudziesięciotysięczne pensje i służbowe auta.

Bawcie się dalej... — Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotni... (@ZwiazekZZPPiL) April 16, 2020

Poprzez obniżkę wynagrodzeń LOT chce uniknąć masowych zwolnień, na które zdecydowały się inne linie lotnicze. Przypomnijmy, 1 tys. pracowników, czyli 19 proc. zatrudnionych, zwolnią węgierskie linie lotnicze Wizz Air z powodu skutków pandemii koronawirusa, a jeszcze więcej osób zostanie wysłanych na przymusowe urlopy. Natomiast wynagrodzenie kierownictwa zostanie obcięte średnio o 22 proc., zaś personelu pokładowego oraz pracowników biurowych średnio o 14 proc.

Skandynawskie linie lotnicze SAS ogłosiły, że od 16 marca zwolnią tymczasowo do 10 tys. osób, czyli 90 proc. pracowników oraz znacznie zredukują liczbę połączeń. Israel Airlines zapowiadały zwolnienie 1 tys. osób z 6,3 tys. zatrudnionych.