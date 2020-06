Lidl Polska premiuje za pracę w czasie pandemii koronawirusa

Wraz z ogłoszeniem w połowie marca lockdownu stanął przemysł, usługi i transport.

Jednak pracownicy handlowi związani z branżą spożywczą mieli pełne ręce roboty.

Lidl Polska poinformował, że w ramach podziękowania za ciężką pracę w czasie pandemii, pracownicy otrzymają premie.

Wyzwanie, jakiemu musieli sprostać pracownicy handlu, nie było łatwe. Reakcja Polaków na ogłoszenie przez premiera Mateusza Morawieckiego zamknięcia szkół, była natychmiastowa. Polacy masowo ruszyli do sklepów robić zapasy. Makarony, kasze, mąki czy papier toaletowy w jednej chwili stały się towarem deficytowym. Już po godzinie sprzedaż papieru toaletowego osiągnęła poziom całodniowy, a do zamknięcia sklepów - prawie 600 proc. dziennej sprzedaży. Pracownicy handlu musieli poradzić sobie z niekończącymi się kolejkami do kas i tłumami zestresowanych klientów.

- Obecna sytuacja wskazała, jak ogromną rolę w życiu społecznym pełnią sieci handlowe. Sklepy takie jak Lidl, są teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a pracownicy handlu, to jedna z najbardziej niezbędnych, wcześniej często niedocenianych, grup zawodowych. W Lidl Polska (...) każdy pracownik jest dla nas ważny, gdyż dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każdego z nas odpowiadamy na potrzeby naszych klientów - podkreśla Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, specjalista ds. finansowych i HR.

Jak zaznacza, firma teraz jeszcze bardziej czuje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich klientów. - Przyjęliśmy, że naszą odpowiedzialnością społeczną w tym trudnym czasie jest nieprzerwane dostarczanie naszym klientom wszystkich niezbędnych produktów, a to wszystko przy zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa naszym pracownikom, ich rodzinom i naszym klientom - mówi Hennen.

Firma ze względu na obecną epidemię, zapewniła pracownikom wszelkie środki bezpieczeństwa niezbędne do codziennej pracy. Oferuje umowę o pracę na min. 12 miesięcy oraz pakiet benefitów i świadczeń pozapłacowych. W czasie pandemii pracownicy w wieku 65 plus mogą być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, przy czym wysokość pensji osób, które skorzystają z tego rozwiązania, pozostaje niezmieniona.

- Chcemy podkreślić oddanie i zaangażowanie naszych pracowników, którym należą się ogromne podziękowania za ich determinację oraz pracę w wyjątkowo ciężkich warunkach. To właśnie dzięki nim, nasze sklepy mogły być nieprzerwanie otwarte, a klienci zaopatrywali się w najpotrzebniejsze produkty. Wyrazem naszej wdzięczności są premie, które przyznaliśmy pracownikom sklepów i centrów dystrybucyjnych - informuje Hennen.

