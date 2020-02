Lidl podnosi pensje. Na podwyżki wyda ponad 66 mln zł

Z początkiem marca 2020 r. pracownicy sklepów Lidl będą zarabiać od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Dla porównania, w 2018 r. osoba na tym stanowisku otrzymywała od 3100 do 3850 zł brutto.

Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto.

Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Na same podwyżki dla pracowników sklepów i magazynów firma wyda w 2020 r. (roku obrotowym) ponad 66 mln zł.

W lutym 2019 r. w Lidlu w Polsce pracowało 17 561 osób. Byli to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. To o 13 proc. więcej osób niż w 2018 r. Większość załogi to osoby pomiędzy 30. a 50. rokiem życia, choć wśród zatrudnionych znajdziemy też pracownika w wieku nawet 68 lat. Najmłodszy ma 18 lat. Lidl to także mocno sfeminizowana firma. Z ponad 17,5 tys. zatrudnionych 13 552 stanowiły kobiety, 4009 mężczyźni. Poziom rotacji pracowników to 19 proc.

Warto dodać, że w tym roku sieć będzie poszukiwać ponad 2 tys. pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali.

Nie tylko Lidl podnosi pensje

Na podwyżki w 2020 r. zdecydowała się również Biedronka. Od 1 stycznia 2020 sieć Jeronimo Martins wypłaca swoim pracownikom wyższe pensje. W strefie "C" (Warszawa i największe miasta Polski) sieć proponuje następujące stawki: sprzedawca-kasjer: 3600 zł brutto z premią na start. W przypadku zastępcy kierownika początkowa stawka wynosi 4800 zł brutto, a dla kierownika sklepu – 6500 zł brutto.

Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. I tak w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2020 r. wyniesie od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

A to jeszcze nie koniec dodatkowych benefitów. Pracownicy sieci Biedronka mogą otrzymać też miesięczne premie uznaniowe uwzględniające wyniki sklepu i jakość obsługi. Ten dodatek do wynagrodzenia również w ramach podwyżek rośnie i od stycznia wyniesie do 270 zł brutto (do tej pory było to 200 zł brutto).