Lidl podnosi pensje. Ile zarobi pracownik sklepu, a ile magazynier?

Wynagrodzenia w Lidlu będą wyższe. Ile będą zarabiać pracownicy sklepów i magazynów?

Autor: jk

• 4 lut 2022 11:00





Lidl zatrudnia obecnie 25 tys. osób (Fot. Shutterstock)

Lidl zatrudnia obecnie 25 tys. osób. Na tym jednak nie koniec - planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1,5 tys. nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska. To oni od marca 2022 r. będą zarabiać więcej. Ile dokładnie?

Zarobki kasjerów i magazynierów

Pracownicy sklepów będą zarabiać od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu 3850-4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Natomiast pensja załogi magazynów po podwyżkach wyniesie od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 4550 do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Podwyżka dla menedżerów

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy.

O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń 125 mln zł.

- W 2022 roku wynagrodzenia pracowników sklepów i magazynów ponownie wzrosną. Dodatkowo powstanie ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy. Na podwyżki wynagrodzeń oraz utworzenie nowych stanowisk wydamy łącznie ponad 225 mln zł. Nie mam wątpliwości, że jest to nasza najlepsza możliwa inwestycja - ta w ludzi - komentuje Marta Florczak, członek zarządu Lidl Polska.

