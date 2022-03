Lidl ma gest na święta. Naszykował kosztowną niespodziankę dla pracowników

Sieć Lidl zapowiedziała drugą odsłonę akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której oferuje pracownikom, współpracownikom oraz ambasadorom aż 300 zł rabatu na zakupy w swoich sklepach.

Lidl Polska szykuje wielkanocną niespodziankę o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł (Fot. Shutterstock)

Lidl Polska szykuje wielkanocną niespodziankę o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł. Sieć zaprasza do akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której rozdane zostaną kupony rabatowe o łącznej wartości 300 zł. W akcji oprócz pracowników (ok. 25 tys. osób) wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci.

Na tym jednak nie koniec. Pracownicy będą mogli zaprosić do udziału w akcji dowolnie przez siebie wybrane osoby, w tym swoich bliskich.

Zarobki w Lidlu

Warto podkreślić, że od marca 2022 r. sieć ponownie podwyższyła wynagrodzenia swoich pracowników. Pracownicy sklepów zarabiają obecnie od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia.

Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

Benefity dla pracowników

Lidl oferuje swojej załodze pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Wszystkim kandydatom, niezależnie od narodowości, Lidl oferuje te same wynagrodzenia i ten sam pakiet benefitów pozapłacowych.

Ponadto obywatele Ukrainy mogą dodatkowo skorzystać z możliwości nauki języka polskiego, którą firma zapewnia. Ponadto na platformach rekrutacyjnych Lidla wybrane ogłoszenia są publikowane w języku polskim oraz ukraińskim.

