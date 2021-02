Lidl daje podwyżki i zatrudnia nowych pracowników

Lidl Polska od marca 2021 podnosi pensje w strukturach sprzedaży. Podwyżki to nagroda dla pracowników za wkład w rozwój firm. Ponadto firma w 2021 roku zatrudni kolejnych 2600 pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali.

Lidl Polska od marca 2021 podnosi pensje w strukturach sprzedaży (fot. Shutterstock)

W myśl idei „Więcej na radość z życia”, Lidl Polska zapowiedział podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sieci. Od marca 2021 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Zarząd firmy postanowił ponadto uhonorować wkład i zaangażowanie pracowników firmy. Każda osoba o minimum półrocznym stażu pracy otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50% do 100% wartości wynagrodzenia.

- Serdecznie dziękuję każdemu z blisko 24 000 pracowników Lidl Polska za wkład i zaangażowanie w pracę. W dobie pandemii każdego dnia wypełniamy misję dostarczania żywności oraz najpotrzebniejszych produktów na terenie całego kraju. Jestem dumny z naszego zespołu. Dzięki prostym i zrównoważonym procesom oraz pracy zespołowej oferujemy wysokiej jakości produkty, w lidlowych niskich cenach wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka oraz w trosce o ekologię i przyszłość naszej planety - wyjaśnia Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.

Na podwyżki wynagrodzeń i nagrody firma przeznaczy 120 mln zł.

Ponadto władze sieci zapowiedziały zatrudnienie w tym roku ponad 2600 pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali.

