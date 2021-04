Lewiatan: wzrost wynagrodzeń wydaje się nielogiczny w czasach dużej niepewności

W marcu 2021 roku minimalnie zmniejszyło się zatrudnienie w przedsiębiorstwach, rośnie jednak przeciętne wynagrodzenie brutto. To w marcu wyniosło 5929,05 i było wyższe od tego wypłaconego rok wcześniej o 8 proc.

W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1 proc.) i wyniosło wyniosło 6 mln 330,3 tys. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. odnotowano spadek o 1,3 proc.

Dane opublikowane przez GUS pokazują, że – mimo środków pomocowych – sektor przedsiębiorstw ogranicza choć w niewielkim stopniu zatrudnienie, próbując dostosować je do potrzeb – komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

- Nie obserwowaliśmy znacznego nasilenia zwolnień grupowych, co pozwala sądzić, że zmniejszenie zatrudnienia uzyskano poprzez odejścia pracowników na emeryturę, zakończenie umów terminowych, redukcję wymiaru czasu pracy dla niektórych pracowników. Warto pamiętać, że utrzymanie zatrudnienia sprzed pandemii było możliwe poprzez zaangażowanie dużych środków publicznych – czy to w formie wsparcia rządowego, czy z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rządowe wsparcie finansowe ma jeszcze jeden, dość ważny aspekt.

- Obecnie kończy się okres obowiązywania okresu ochronnego dla pracowników firm, które korzystają ze wsparcia PFR, co – ze względów oczywistych – nasuwa pytanie, czy obecny stan gospodarki i możliwości sprzedaży towarów i usług są wystarczające do utrzymania dotychczasowej liczby pracowników. Wydaje się, że większość przedsiębiorstw skutecznie dostosowała się do nowej sytuacji, jednak są też takie, które nie mogą podejmować działalności z uwagi na ograniczenia administracyjne. W tych sektorach można się spodziewać zwolnień, tym bardziej, że obecne plany rządu zakładają co najwyższej regionalne zniesienie obostrzeń. Skutki tych zwolnień będą słabo widoczne w cyklicznych danych GUS, gdyż dotyczyć będą głównie małych i mikro przedsiębiorstw – dodaje Fedorczuk.

Marzec przyniósł istotne przyspieszenie rocznego tempa wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2021 wyniosło 5929,05 i było wyższe od tego wypłaconego rok wcześniej o 8 proc.

- Wzrost wynagrodzeń wydaje się nielogiczny w czasach dużej niepewności i zagrożenia dalszego funkcjonowania dla części przedsiębiorstw. Istotne jest jednak, że te dane dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, a więc tych, które stosunkowo lepiej radzą sobie w obecnej sytuacji. W stosunkowo dobrej kondycji są przedsiębiorstwa produkujące na eksport, branża usług wspólnych, logistyka, branża informatyki i telekomunikacji. To te obszary działalności, które cały czas podwyższają wynagrodzenia chcąc przyciągnąć i utrzymać pracowników o poszukiwanych kompetencjach – dodaje Fedorczuk.