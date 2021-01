Lekarze na stażu i nauczyciele kontraktowi z pensją jak płaca minimalna

Podwyższenie płacy minimalnej do 2800 zł w 2021 roku spowodowało, że różnica między najniższą krajową a zarobkami nauczycieli i lekarzy jest minimalna.

Zaledwie 100 zł różnicy dzieli płacę minimalną do wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż. (Fot. Shutterstock)

Portal ciekaweliczby.pl sprawdził jak w 2021 roku będą prezentowały się podstawowe wynagrodzenia m.in. dla nauczycieli, lekarzy czy pracowników dyskontów handlowych. Zestawił je z wysokością płacy minimalnej, która w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto.

Niewiele więcej będzie zarabiał w tym roku nauczyciel kontraktowy z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z licencjatem (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym zarobi 2823 zł brutto. Z kolei 4046 zł otrzyma nauczyciel dyplomowany z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Zaledwie 100 zł różnicy dzieli płacę minimalną do wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż (2900 zł). Z kolei 4299 zł wynosi podstawowe wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury jest to 4633 zł.

Autorzy zestawienia podali również jak na tle wynagrodzeń w Polsce prezentować się będą zarobki w popularnych dyskontach. I tak, 3250 – 3600 zł otrzyma początkujący kasjer-sprzedawca w Biedronce po uwzględnieniu nagrody za obecność, czyli brak nieplanowanych nieobecności (wynagrodzenie zależy od lokalizacji sklepu) zaś 3400 – 3850 zł zarobi doświadczony kasjer-sprzedawca ze stażem trzech lat pracy.

Z kolei pracownik sklepu na początku zatrudnienia w Lidlu (wynagrodzenie zależy od lokalizacji sklepu) otrzyma 3400 – 4150 zł brutto. 3700 – 4600 zł będzie zarabiał po dwóch latach pracy. Zaś 4100 – 4900 zł zarabia pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru po dwóch latach pracy w Lidlu.

Warto przypomnieć, że według Raportu o inflacji NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2021 roku wyniosą od 3,4 proc. w pierwszym kwartale do 5,9 proc. w ostatnim. To mniej, niż miało to miejsce w 20219 roku. Pracodawcy przede wszystkim ograniczają wypłatę wszelkiego rodzaju nieobligatoryjnych premii i dodatków.

