Które branże najbardziej podniosły wynagrodzenia w 2019 roku?

Polska gospodarka jest w okresie ciągłego rozwoju. Rynek pracownika powoduje, że nasze pensje rosną. Jeszcze w 2000 r. średnie zarobki w Polsce sięgały 23,5 proc, średniej unijnej, tymczasem w 2018 r. było to już 35,5 proc. Jednak z badania Pracuj.pl wynika, że 4 na 10 (39 proc.) z badanych Polaków, nie jest zadowolonych z obecnego wynagrodzenia. Najwyższe pensje w Polsce są na Mazowszu - jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw”. Od początku roku pensje wzrosły we wszystkich województwach. Najbardziej w woj. kujawsko – pomorskim. Najniższe pensje oferują przedsiębiorcy na Warmii i Mazurach. Wynagrodzenia wyższe od średniej krajowej odnotowano w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i śląskim.

Z raportu „Rynek Zmiany Pracy” firmy Devire wynika, że o przyjęciu oferty pracy decydują przede wszystkim dwa kryteria: pieniędzy i możliwości rozwoju (odpowiednio 65 i 66 proc. wskazań w badaniu). Największą presję płacową widzimy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – aż 78 proc. respondentów z tego sektora przyznaje, że otrzymało podwyżkę w 2019.

Autorzy raportu zauważają, że 44 proc. osób z branży BPO zdecydowało się na zmianę pracy, która zazwyczaj wiąże się z większym wynagrodzeniem. Można więc szacować, że pozostałe 34 proc. stanowią pracownicy, którzy otrzymali większą pensję, nie zmieniając pracodawcy.

Ta informacja nie dziwi, ponieważ SSC/BPO rośnie w Polsce rok do roku. Jak wynika z najnowszego raportu ABSL – w ciągu ostatnich trzech lat, dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy w sektorze. Całkowite zatrudnienie wynosi 307 tys. pracowników, czyli 10 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. Tak duża dynamika zatrudnienia powoduje, że firmy muszą konkurować ze sobą o dostępne talenty.

- Biorąc pod uwagę fakt, że nowych miejsc pracy w branży SSC/BPO przybywa z dnia na dzień, to pracodawcom nie pozostaje nic innego jak oferowanie bardzo konkurencyjnych warunków pracy – w tym wynagrodzenia i podwyżki, które zniechęcą kandydata do zmiany. Poza wiedzą specjalistyczną w danym obszarze, jednym z kluczowych elementów, determinujących wzrost wynagrodzeń, jest znajomość języków obcych. Niektóre stanowiska wymagają znajomości minimum dwóch języków jednocześnie. Przykładowo specjalista posługujący się jednym z języków skandynawskich może liczyć nawet na 15 proc. wzrost wynagrodzenia - mówi Krzysztof Stanczykiewicz, manager zespołu SSC/BPO w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Wniosek jest prosty - im więcej języków w swoim portfolio posiada kandydat, tym atrakcyjniejszy jest dla pracodawcy. To z kolei przekłada się na większą konkurencję o kandydata i częstsze oferowanie podwyżki.

Motoryzacja i lotnictwo w czołówce

Zarówno motoryzacja, jak i lotnictwo doświadczają trudności w pozyskaniu inżynierów, a także wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Stąd wynika druga pozycja w zestawieniu sektorów, które najczęściej oferowały podwyżki w 2019 roku. Jak wynika z raportu „Rynek Zmiany Pracy” – aż 61 proc. pracowników w motoryzacji i lotnictwie dostało wyższą pensję.

Wzrost wynagrodzeń kadry inżynieryjnej w firmach produkcyjnych związanych z sektorem motoryzacyjnym i lotniczym spowodowany jest kilkoma czynnikami. Oprócz takich czynników jak ogólny wzrost wynagrodzeń warto zwrócić uwagę na to, że ponad jedna trzecia respondentów zmieniła pracę (39 proc.), a wraz ze zmianą pracy, następuje polepszenie warunków zatrudnienia. Bezpośrednio z tym związane są podwyżki dla osób, które organizacje starają się zatrzymać, mając świadomość trudności w pozyskaniu odpowiednich specjalistów z rynku.

Innym powodem, który można wskazać jest stopniowe przenoszenie akcentu z działalności czysto produkcyjnej na inwestycje w działy rozwoju oraz centra techniczne – w tym przypadku wzrost wynagrodzeń we wspomnianych sektorach często jest związany z zatrudnianiem inżynierów o innym profilu niż w przypadku zakładów produkcyjnych – mam tutaj na myśli zwłaszcza specjalistów związanych z obszarem IT, rozwojem oprogramowania wbudowanego, bezpieczeństwem i funkcjonalnością systemów - mówi Rober Błażyca, dyrektor ds. relacji z klientami w Devire.

Firmy IT nie tak chętne do podwyżek

Ciekawą sytuację obserwujemy w IT. Jest to branża, która od lat oferuje satysfakcjonujące wynagrodzenia, to w porównaniu do SSC/BPO oraz motoryzacji i lotnictwa, pracownicy nie tak często mogą liczyć na podwyżkę. IT znalazło się dopiero na trzecim miejscu zestawienia – 59 proc. respondentów badania z tej branży zadeklarowało, że dostało wyższą pensję w 2019 roku.