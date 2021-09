Kto wybrał tę branżę, teraz spija śmietankę. "Nadnaturalne tempo wzrostu płac"

Luka kompetencyjna pociąga za sobą presję płacową w wielu zawodach. Doświadczeni specjaliści są coraz mniej dostępni, dlatego też trzeba im coraz więcej płacić.

Presja płacowa jest coraz silniejsza i wzmacnia wraz ze stabilizacją pandemii. Jak mówi Joanna Rutkowska, dyrektor HR agencji zatrudnienia Trenkwalder, mamy w Polsce do czynienia z bardzo dużą inflacją, która każdemu z nas codziennie uświadamia zmniejszanie się siły nabywczej naszych wynagrodzeń. Na to nakłada się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów i ich wyraźny niedobór.

- Coraz częściej w ostatnich dniach słychać o masowych strajkach pracowników w różnych zakładach pracy: produkcja, usługi, transport, które najczęściej kończą się kompromisem zdecydowanie bliższym wymaganiom pracowników niż pracodawcy – mówi Joanna Rutkowska.

- Dodatkowo w dobie upowszechniającej się pracy zdalnej Polska traci swoich specjalistów już nie tylko ze względu na ich fizyczną emigrację, ale również ze względu na wzrastające możliwości wykonywania pracy za granicą z pozycji swojego fotela w rodzinnym domu w Polsce. To najbardziej dotyka oczywiście branżę IT, w której tempo wzrostu wynagrodzeń jest obecnie nadnaturalne i coraz częściej mówi się o bańce wynagrodzeniowej w tym obszarze – dodaje Rutkowska.

Na ten problem zwraca uwagę także Bartosz Majewski, prezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA), szef Codibly, który nie ukrywa jednak, że procesy rekrutacyjne są wyzwaniem.

- Czasy spowodowały, że inne firmy z zagranicy chcą pozyskiwać talenty z Polski oraz z krajów sąsiedzkich. Spółki (np. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Europy Zachodniej), które wcześniej nie wyobrażały sobie zatrudniania bezpośrednio osób z Polski, zaczęły prowadzić działania rekrutacyjne. W Polsce z kolei mamy rosnące zapotrzebowanie. Bardzo wiele firm zaczyna się więc otwierać na rynki wschodnie i kandydatów z zagranicy – mówi Bartosz Majewski.

Najszybciej rosną oczekiwania i wynagrodzenia doświadczonych specjalistów IT (Fot. Shutterstock)

Oczekiwania płacowe coraz wyższe

Nie dziwi więc, że najszybciej rosną oczekiwania i wynagrodzenia doświadczonych specjalistów IT, a dużo trudniej jest tym, którzy zaczynają.

- W IT wzrost kompetencyjny, a co za tym idzie również wynagrodzeniowy jest najszybszy w stosunku do innych branż i zawodów – podkreśla Joanna Rutkowska.

Luka kompetencyjna pociąga za sobą presję płacową również w innych zawodach. Rutkowska zauważa, że doświadczeni specjaliści stają się coraz częściej dobrem luksusowym za które trzeba coraz więcej płacić.

- W dłuższej perspektywie może to powodować duże dysproporcje płacowe w firmach pomiędzy poszczególnymi poziomami czy obszarami, dlatego w tej chwili uważna i całościowa polityka płacowa w firmach powinna być jednym z najważniejszych zadań dla HR-u na najbliższe kilkanaście miesięcy - ocenia Joanna Rutkowska.

W podobnym tonie wypowiada się również Agnieszka Kądziela, managing consultant w HRK ICT. Jak zauważa, w ostatnim czasie obserwujemy bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń w branży IT. Jej zdaniem jest to pokłosie pierwszego lockdownu, podczas którego wiele firm zostało zmuszonych wstrzymać projekty, a nawet zwolnić pracowników w obawie o swoją sytuację finansową.

- Po półtora roku od wybuchu pandemii, kiedy sytuacja pandemiczna została ustabilizowana, firmy chcą nadrobić zastój projektowy oraz odrobić straty finansowe. W tym celu muszą zostać uzupełnione zasoby ludzkie, co wprost przekłada się na zapotrzebowanie na specjalistów z branży – tłumaczy Kądziela.

Specjaliści na wagę złota

Przedstawicielka HRK ICT wyjaśnia, że najszybszy wzrost wynagrodzeń możemy obserwować w sektorze specjalistów, a więc wśród programistów (język programowania nie ma znaczenia), architektów IT, testerów automatyzujących, analityków systemowo-biznesowych, project managerów, scrum masterów, ale również wśród osób pracujących na styku rozwoju oprogramowania i infrastruktury IT, czyli DevOpsów. Na skutek zwiększonego udziału pracy zdalnej oraz przeniesienia wielu usług do onlineu wzrost wynagrodzeń obserwujemy również w obszarze bezpieczeństwa IT.

- W każdym w wymienionych obszarów obserwujemy wzrost wynagrodzenia o około 20 proc. - dodaje Agnieszka Kądziela.

Magdalena Pasiewicz, ekspert rynku pracy w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire twierdzi, że pracodawcy wciąż poszukują i walczą o specjalistów digital marketingu, e-commerce, IT i telekomunikacji oraz specjalistów z branży technicznej i inżynieryjnej. Kandydaci z tych obszarów nie są otwarci na zmiany, nie poszukują aktywnie pracy, czekają na konkretne propozycje, w których naprawdę mogą przebierać.

- Przykładowo w przypadku e-commerce kandydaci znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży i mogą liczyć na zarobki od 5 tys. zł do nawet 30 tys. złotych brutto miesięcznie. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozkwitu internetowych kanałów sprzedaży. Największe zapotrzebowanie na tych specjalistów obserwujemy w branżach: retail - szczególnie w kategorii spożywczej i produktów świeżych, elektroniki użytkowej, a także remontowo-budowlanej i meblarskiej; FMCG - środki czystości i produkty kosmetyczne; apteki - leki, suplementy diety; bankowość i ubezpieczenia - dalszy rozwój bankowości elektronicznej i usług on-line; home delivery - nieograniczone dostawy do domu, nie tylko z restauracji, ale również m.in.: sklepy convinience, apteki, kawa ze stacji, fachowa pomoc - wymienia Magdalena Pasiewicz.

Pomimo niepewnej sytuacji na rynku pracy wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób (Fot. Shutterstock)

Wymagania finansowe młodych

Warto przytoczyć także wyniki raportu „Młodzi Polacy na rynku pracy 2021” przygotowanego przez PwC, Well.hr i Absolvent Consulting. Okazuje się, że niemal połowa studentów i absolwentów (49 proc.) oceniła, iż przez pandemię ma mniejsze możliwości, jeśli chodzi o karierę zawodową. Jedynie 18 proc. badanych twierdzi, że obecnie ma więcej możliwości niż wcześniej.

Pomimo niepewnej sytuacji na rynku pracy wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób. W porównaniu z pierwszą edycją badania (sprzed roku) mediana oczekiwań wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 4 500 zł netto.

Najwyższe oczekiwania finansowe, na poziomie 5 000 zł, mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych. Na przeciwległym biegunie są studenci kierunków społecznych i ścisłych, którzy chcą zarabiać 4 000 zł. Warto dodać, że oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych i technicznych plasują się w okolicach 4 500 złotych.