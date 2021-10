Kto i kiedy dostaje czternastki. Górnicy, nauczyciele i emeryci

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury trafią do seniorów pod koniec października. Czternastkę, nazwaną "jednorazowy dodatek uzupełniający" dostają także nauczyciele. Na jednorazową nagrodę roczną mogą liczyć również górnicy.

Na czternaste wynagrodzenie mogą liczyć m.in. emeryci, renciści, nauczyciele czy górnicy (fot. PTWP)

Wysokość czternastej emerytury to 1250,88 zł brutto.

Na czternastkę dla nauczycieli w 2019 r. gminy wydały 61 mln zł, a w 2020 r. 2,5 razy więcej.

W Polskiej Grupie Górniczej czternasta pensja dla górników kosztowała ponad 300 mln zł, w Jastrzębskiej Spółki Węglowej - przeszło 113 mln zł.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapowiedziała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury. Trafi ona do emerytów i rencistów razem z wypłatami świadczeń listopadowych. - W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, pierwsze przelewy trafią na konta pod koniec października – wskazała prezes ZUS.

Wysokość czternastej emerytury to 1250,88 zł brutto. Otrzymają ją osoby, które 31 października będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, na przykład emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czternastki nie dostaną ci, których prawo do świadczeń będzie wówczas zawieszone.

Całość kwoty, a więc 1250,88 zł brutto, trafi do osób, których świadczenie podstawowe nie jest wyższe niż 2900 zł brutto (2415 zł netto). W przypadku wyższych kwot czternastka zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Dla przykładu jeżeli emeryt ma prawo do 3200 zł, jego czternastka będzie mniejsza o 300 zł, a więc otrzyma 950,88 zł.

Z danych ZUS wynika, że czternastka zostanie wypłacona blisko 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości dostanie ją około 7,9 mln Polaków.

Przypomnijmy, że w kwietniu emeryci i renciści dostali już trzynastą emeryturę w wysokości 1250,88 zł brutto.

Nauczyciele i górnicy też dostaną czternastą pensję

Czternastkę otrzymują także m.in. nauczyciele i górnicy.

Czternastkę, nazwaną "jednorazowy dodatek uzupełniający", dostają także nauczyciele. Wypłacana jest od 2008 roku. W skrócie jest to wypłacane raz w roku wyrównanie dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej płacy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W 2019 r. gminy zapłaciły za jednorazowy dodatek uzupełniający 61 mln zł, a w 2020 r. 2,5 raza więcej. Ostatnio mówi się o tym, że trzeba zlikwidować ten dodatek przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli. W lutym nagrodę roczną, tzw. czternastkę otrzymało w tym roku także 40 tys. pracowników przynoszącej straty Polskiej Grupy Górniczej. W sumie kosztowało to spółkę ponad 300 mln zł. 1 października jednorazową nagrodę pieniężną zainkasowała 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Jej wypłata kosztowała firmę ponad 113 mln zł. Pracujący pod ziemią otrzymali 4,3 tys. zł, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 3,5 tys. zł, a pozostali pracownicy 3,1 tys. zł.

