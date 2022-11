Księgowi narzekają na pensje. Niemal połowa dostaje 5-7 tys. zł na rękę

Ponad 7000 zł netto zarabia 26 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet, mimo że to panie mają większe doświadczenie zawodowe (fot. Shutterstock)

Jak wynika z badania firmy inFakt, blisko połowa księgowych w Polsce (47 proc.) zarabia między 5 a 7 tys. zł netto. Co piąta osoba dostaje miesięcznie poniżej 5 tys. zł, a 18 proc. otrzymuje pensję większą niż 7 tys. zł.

Długi staż pracy, przekraczający 20 lat, zwiększa szanse na wyższe zarobki – 13 proc. księgowych pracujących w zawodzie ponad dwie dekady zarabia więcej niż 10 tys. zł netto. Dla porównania, taką samą kwotę dostaje co miesiąc 5 proc. osób o stażu pracy wynoszącym 5-10 lat.

Księgowi zarabiający najwięcej (powyżej 8000 zł netto) częściej niż inni prowadzą własną działalność gospodarczą (84 proc.). Natomiast osoby o najniższych zarobkach (do 5000 zł netto) pracują zwykle na podstawie umowy o pracę (76 proc.).

Ponad 7000 zł netto zarabia 26 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet, mimo że to panie mają większe doświadczenie zawodowe. Staż pracy powyżej 10 lat ma 80 proc. spośród badanych pań i 59 proc. panów.

Największy odsetek księgowych (34 proc.), którzy uważają, że ich pensja jest odpowiednia do stanowiska, prowadzi własną firmę i nie zatrudnia pracowników.

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia, księgowi i księgowe w Polsce uważają, że ich zarobki są nieadekwatne do zajmowanego stanowiska. Potwierdza to badanie firmy inFakt - pogląd ten podziela 56 proc. osób zatrudniających pracowników, 57 proc. pracujących samodzielnie i 58 proc. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w księgowości wpływa na wysokość zarobków (fot. Pixabay)

Posiadanie certyfikatu a zarobki

Jak wykazało badanie inFakt, posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w księgowości wpływa na wysokość zarobków. W Polsce, do 2014 roku, można go było uzyskać na dwa sposoby – dzięki przebytej praktyce zawodowej lub zdobytemu wykształceniu oraz po zdaniu egzaminu Ministerstwa Finansów. Prawie 80 proc. księgowych posiadających certyfikat wydany na podstawie państwowego egzaminu zarabia ponad 5000 zł netto.

Z kolei w przypadku osób, które uzyskały dokument dzięki długiemu stażowi pracy lub wykształceniu, odsetek ten wynosi 75 proc. Wśród księgowych niedysponujących certyfikatem nieco ponad 35 proc. dostaje pensję wyższą niż 5000 zł.

Niezadowolenie nie tylko z wynagrodzeń

Oprócz niesatysfakcjonujących zarobków, księgowi – niezależnie od wysokości otrzymywanej pensji – skarżą się na negatywne emocje towarzyszące ich pracy.

Najczęściej odczuwają zmęczenie (52 proc.), stres (49 proc.), zdenerwowanie (41 proc.) oraz zniecierpliwienie (37 proc.). Ponadto, ponad 90 proc. księgowych uważa, że ich zawód powinien być traktowany na równi z innymi zawodami zaufania publicznego.

Jakie kompetencje są niezbędne?

Kogo szukają firmy? Największym zainteresowaniem cieszą się osoby posiadające wiedzę z zakresu pełnej księgowości. Jednocześnie, jak zauważa Justyna Chmielewska, executive manager w Hays Poland, obserwujemy coraz częstsze rozdzielenie pewnych funkcji oraz procesów względem stanowiska.

- Oczekiwania pracodawców skupiają się głównie na doświadczeniu z zakresu podatków, choć i w tym przypadku zauważalne jest wyszczególnienie, tj. jeden specjalista może pełnić rolę eksperta ds. PIT, a inny – ds. CIT. Podobnie jest w wypadku wiedzy z obszaru cen transferowych czy środków trwałych - mówi Justyna Chmielewska. - Pracodawcy zwracają również uwagę na kompetencje komunikacyjne, zdolności adaptacyjne, a także umiejętności szybkiego uczenia się i pracy pod presją czasu. Bardzo ważne są także umiejętności techniczne w zakresie konkretnych systemów ERP, programu Excel (VBA, Pivot), SQL oraz systemów BI. W cenie nadal są dodatkowe certyfikaty, takie jak ACCA, CIMA, doradca podatkowy czy biegły rewident - dodaje.

Natomiast Michał Borkowski, regional manager w Antal Finance & Accountancy, wskazuje, że dobry księgowy cały czas się dokształca i jest w stanie zabezpieczać scenariusze wybiegające w przyszłość. Powinien też być partnerem dla biznesu.

- Pracodawcy chcą dzisiaj spać spokojnie. Ryzyko podatkowe jest jednym z bardziej zauważalnych ryzyk. Dobry księgowy powinien przede wszystkim rozumieć długoterminową strategię, musi mieć do niej dostęp i analizować wpływ na nią obecnie obowiązujących przepisów podatkowych. Istnieje też druga strona medalu – wiedza na temat możliwości, które stwarza obecne prawo. Czasami chaos w przepisach, liczba zmian i interpretacji stwarza nowe możliwości. To bardzo cenna wiedza - ocenia Borkowski.

Długi staż pracy, przekraczający 20 lat, zwiększa szanse na wyższe zarobki – 13 proc. księgowych pracujących w zawodzie ponad dwie dekady zarabia więcej niż 10 tys. zł netto (fot. Shutterstock)

Koniec wolnej amerykanki wśród księgowych

Warto także przypomnieć o planowanych zmianach w przepisach. Pod koniec września zakończyły się prekonsultacje społeczne dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”. Wśród konsultowanych propozycji, jakimi są pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt, najwięcej głosów opowiedziało się za wprowadzeniem obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do tej pory w polskim prawodawstwie nie było przepisów regulujących zawód księgowego. Do 2014 roku regulowane było tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne ministra finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. 8 lat temu zawód został zderegulowany.

– Na debatę o zawodzie księgowego czekaliśmy kilka lat, szczególnie po zderegulowaniu obowiązku posiadania certyfikatów usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, który był jedynym wymogiem prawnym. Od kilku lat wymagania wobec księgowych rosną niemal w postępie geometrycznym, co oznacza, że jak najszybciej należy przeprowadzić dyskusję o zdefiniowaniu zawodu i wyciągnąć z niej wnioski. Obecna sytuacja stała się po prostu katalizatorem do poprowadzenia debaty – wyjaśniała w rozmowie z PulsHR.pl rzecznik prasowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Małgorzata Szczepańska.

