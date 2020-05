Kryzys odbił się na zatrudnieniu, ale płace rosną. Przeciętne wynagrodzenie ponad 5,2 tys. zł

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu 2020 r. wzrosło o 1,9 proc. rdr - podał GUS.

W kwietniu 2020 r. część podmiotów ograniczyła zatrudnienie, co przełożyło się na spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 2,1 proc. rdr - wynika z danych GUS.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,7 proc. i wyniosło 5 285,01 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 2,4 proc. i wyniosło 6 258,8 tys. osób - podał GUS

Konsensus rynkowy to 4,5 proc. wzrostu rdr w przypadku płac i 0,5 proc. spadku rdr w przypadku zatrudnienia.

- W kwietniu 2020 r. część podmiotów ograniczyła zatrudnienie, co przełożyło się na spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 2,4 proc. w porównaniu z marcem br. i jednocześnie o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemiologicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami - podał GUS.

Czytaj też: Utrzymanie wysokości płac to nie jest to, przy czym należy się teraz upierać Na spadek przeciętnego zatrudnienia - jak informuje urząd - wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych, chorobowych, jak również przebywanie na urlopach bezpłatnych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach. Przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 r. wyniosło 5285,01 zł (wzrost o 1,9% r/r).



Więcej: https://t.co/nRSl41afQ0#GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #wynagrodzenia #RynekPracy pic.twitter.com/qTDrYKTqfe — GUS (@GUS_STAT) May 20, 2020 - W kwietniu w porównaniu z marcem 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw odnotowano także spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co spowodowane było m.in. wypłaconymi w poprzednim miesiącu nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. W kwietniu br. zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wzrosło natomiast w skali roku o 1,9 proc., jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach rdr - zaznaczył GUS. Narastająco w okresie czterech miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło w większości sekcji PKD od 2,5 proc. w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" do 11 proc. w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 5,6 proc. Spadek o 3,8 proc. odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo", podał też GUS.

