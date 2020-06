Kryzys kryzysem, a zarobki freelancerów mocno w górę

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Useme.com, Covid 19 i kilkutygodniowy lockdown miał znaczący wpływ na freelancerów w Polsce.

Aż dwie trzecie (64,29 proc.) wolnych strzelców ocenia, że ogólna sytuacja w branży uległa pogorszeniu lub znaczącemu pogorszeniu. Dla 6 na 10 badanych (57,89 proc.) zmniejszyła się liczba zleceń czy ogólnie pracy. Dla co czwartego (28,2 proc.) pozostała bez zmian.

W konsekwencji dla ponad połowy (57,14 proc.) respondentów w okresie pandemii zmniejszył się dochód. Dla blisko połowy freelancerów (48,12 proc.) pandemia ograniczyła stabilność zatrudnienia, a dla 42,48 proc. - wpłynęła negatywnie na wyceny realizowanych przez nich projektów. Natomiast, koronawirus dla przeszło połowy (51,88 proc.) badanych nie wpłynął ani negatywnie, ani pozytywnie na wysokość wyceny prac.

Co warto podkreślić, pandemia nie wpłynęła na decyzje wolnych strzelców prowadzących działalność gospodarczą w kwestii jej zawieszenia lub zamknięcia. Jedynie 5,3 proc. badanych rozważa taką opcję, a aż blisko 95 proc. respondentów chce w dalszym ciągu ją kontynuować.

Mimo to w ogólnym rozrachunku, freelancerzy w Polsce z roku na rok zarabiają coraz więcej. Fakt ten dotyczy zarówno tych, którzy - pracując we freelancingu - traktują to zajęcie jako główne źródło dochodu, jak i tych, dla których to sposób na dorobienie do stałego wynagrodzenia. Z tegorocznych badań wynika, że dla blisko połowy (49,5 proc.) badanych, freelancing jest jedyną formą zarobkowania, a dla pozostałych 50,5 proc. stanowi formę dorzucenia dodatkowych pieniędzy do etatu lub innej formy głównego zajęcia zawodowego.

- W stosunku do ubiegłego roku odnotowano dynamiczny, bo aż 43-procentowy wzrost osób, które zarabiają powyżej 5 tysięcy złotych. W 2019 roku odsetek freelancerów z miesięcznym dochodem 5 tysięcy lub więcej kształtował się na poziomie 8,53 proc.; w 2020 r. to już 12,3 proc. - mówi Przemysław Głośny, prezes Useme.com. - Warto także dodać, że w tej grupie 9 proc. badanych zarabia na rękę między 5 a 10 tysięcy złotych, a 3,2 proc. otrzymuje ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród wolnych strzelców mamy także całkiem sporą grupę profesjonalistów, dla których zarobki na poziomie 15 czy nawet 20 tysięcy miesięcznie nie są czymś nieosiągalnym i niecodziennym.

IT podnosi poprzeczkę

Grupą, która najwięcej zarabia są freelancerzy oferujący usługi programistyczne i IT. Blisko czterech na dziesięciu badanych w tej grupie, otrzymuje wynagrodzenie powyżej 5 tysięcy złotych co miesiąc. Warto zaznaczyć: to ponad dwa razy więcej niż w przypadku grupy wszystkich freelancerów. Aż 17 proc. informatyków zarabia więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie netto, gdy średnia dla takich zarobków w całej grupie respondentów stanowi 4 proc..

Wśród wolnych strzelców, którzy zarabiają coraz lepiej, znajdują się także profesjonalni wykonawcy stron i sklepów internetowych, graficy - w tym ci, którzy projektują w 3D - specjaliści od SEO, SEM oraz tłumacze. Do czołówki dołączyli w tym roku także freelancerzy architekci oraz konsultanci i stratedzy.

- Liczba freelancerów wykonujących pracę w obszarze elektronicznych usług dla biznesu urosła w tym roku do poziomu ćwierć miliona osób - przy dynamice na poziomie 15 proc. w stosunku do 2019 roku - mówi Przemysław Głośny. - Największy wpływ na ten stan ma 11-procentowy wzrost liczby podmiotów i osób fizycznych związanych z programowaniem, a także szeroko rozumianym IT. Na uwagę zasługuje także fakt, że przez ostatnie 12 miesięcy, kiedy po raz ostatni badaliśmy polskich wolnych strzelców, wzrósł odsetek osób utrzymujących się tylko i wyłącznie z tej profesji - do ok. 140.000 osób i firm.

Ta forma zatrudnienia również nie jest wolna od luki płacowej. Badanie Usme wykazało, że kobiety pracujące w tej profesji otrzymują niższe wynagrodzenia, zresztą tak samo jak w przypadku pozostałych gałęzi polskiej gospodarki.

W grupie 6 proc. wolnych strzelców zarabiających ponad 10 tysięcy złotych, jedynie 1 proc. to kobiety, gdy mężczyźni stanowią tu 5 proc.. W przedziale 5-10 tysięcy złotych reprezentowanym przez 18 proc. badanych, panie to zaledwie 7 proc., a panowie - 11 proc.. A w grupie, w której freelancing jest jedynie dodatkiem i sposobem na dorobienie do stałej pracy, w której zarobki są do 1 tys. złotych miesięcznie, kobiety to aż 44 proc., a mężczyźni - do 31 proc..

Jak ich zarobki wypadają na tle ogółu społeczeństwa? Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w maju 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 1,2 proc. rok do roku i wyniosło 5119,94 zł. Mimo, że odnotowaliśmy wzrost, to tempo było słabsze niż w poprzednich miesiącach rok do roku. W kwietniu średnia płaca wynosiła w przedsiębiorstwach 5285 tys. zł brutto. Tym samym, w maju zarabialiśmy mniej o 160 zł niż w poprzednim miesiącu i 360 zł mniej niż w marcu.

Spowodowane było to m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych (które - wraz z wynagrodzeniami zasadniczymi - także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a w maju już tego typu wypłaty nie były w większości jednostek realizowane. Niezależnie od tego w maju 2020 r. ponownie występowało także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłata wynagrodzeń postojowych - tłumaczy GUS.