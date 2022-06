Król rekrutacji jest jeden. Bańka nadmuchana do niemożliwości, ale jeszcze nie pęka

KDS

• 28 cze 2022 15:20





IT nadal króluje na rynku rekrutacyjnym. Jak wynika z najnowszego raportu No Fluff Jobs, w ujęciu rok do roku, a maju liczba ofert pracy wzrosła o 75 proc. W górę poszły też wynagrodzenia. Największe podwyżki dotyczą ludzi na stanowiskach project i product management oraz w obszarze Big Data. W IT w maju 2022 roku odnotowano 74,8-procentowy wzrost liczby ogłoszeń o pracę w stosunku do maja 2021 roku (fot. Unsplash/Per Loov)

REKLAMA

No Fluff Jobs, serwis z ogłoszeniami dla branży IT, porównał kondycję rynku IT w maju 2022 do analogicznego miesiąca w 2021 roku.

Jak się okazało, liczba ofert pracy w tym obszarze rok w rok wzrosła o 75 proc. Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowano na stanowiskach project i product management oraz w obszarze Big Data.

Najwyższy wzrost w zakresie udziału w rynku poszczególnych specjalizacji w porównaniu z majem 2021 odnotował Fullstack (blisko 2 pkt. proc.). To pokazuje, że rynek cały czas szuka doświadczonych i kompleksowych specjalistów IT.

– Na rynku pracy IT wciąż widać kilka silnych trendów. Po pierwsze liczba ofert pracy rośnie rok do roku, miesiąc do miesiąca. W maju 2022 roku odnotowaliśmy wzrost o 74,8 proc. w stosunku do maja 2021 roku. Po drugie firmy dalej najchętniej szukają doświadczonych i wszechstronnych specjalistów IT. Udział ogłoszeń skierowanych do Fullstack Developerów zaliczył najwyższy wzrost – o prawie 2 pkt. proc. (porównując maj 2021 do maja 2022) - komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

Z najnowszych danych No Fluff Jobs wynika, że mediana dolnych widełek wynagrodzeń w przypadku umów o pracę spadła o 6 proc., natomiast górnych nie uległa zmianie. W maju 2022 roku mediana wynosiła 9,4-15 tys. złotych brutto na umowę o pracę. Natomiast w przypadku umów B2B mediana górnych widełek wzrosła o 5 proc., a dolnych pozostała bez zmian. W maju 2021 roku był to poziom od 14 tys. złotych netto plus VAT do 20 tys. złotych netto plus VAT, a w maju tego roku od 14 tys. złotych netto plus VAT do 21 tys. złotych netto plus VAT.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

grafika: No Fluff Jobs

No Fluff Jobs przeanalizował oferowane stawki w specjalizacjach związanych z programowaniem: Backend, Frontend oraz Fullstack. We wszystkich z nich odnotowano wzrost zarówno dolnych, jak i górnych widełek wynagrodzeń. Wyjątkiem jest obszar Fullstack, gdzie w przypadku umów o pracę dolna wartość widełek pozostała bez zmian, a górna nieco spadła (w zeszłym roku zarobki w kategorii Fullstack oscylowały między 10 tys. a 18,9 tys. złotych brutto, natomiast w maju 2022 roku – między 10 tys. a 15 tys. złotych brutto).

Z kolei w przypadku Frontendu było to 14,2 – 21 tys. złotych netto plus VAT na B2B oraz 12 – 18 tys. złotych brutto na umowę o pracę. Na najwyższe wynagrodzenie w przypadku B2B mogli liczyć programiści i programistki zajmujący się Backendem. Tutaj widełki oscylowały między 15,1 a 23 tys. złotych netto plus VAT. Dla tych zatrudnionych na umowę o pracę było to 12,5–18 tys. złotych brutto.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU