Kosztowna pomyłka Google'a. Pracownik dostał przelew warty 1,2 mln zł

Sam Curry, inżynier bezpieczeństwa pracowników w firmie kryptowalutowej Yuga Labs otrzymał od firmy Google przelew na kwotę 250 tys. dolarów (1,18 mln zł). Problem w tym, że nie wykonał dla technologicznego potentata ani jednej pracy. Google przelało przypadkowemu mężczyźnie 250 tys. dolarów (fot. Shutterstock)

O sytuacji zainteresowany poinformował na Twitterze.

Jak informuje CNN, które skontaktowało się z Google, firma przesłanie pieniędzy na konto Curry'ego określiła mianem "błędu ludzkiego".

- Nasz zespół niedawno dokonał płatności na rzecz niewłaściwej strony w wyniku błędu ludzkiego. Doceniamy, że partner, którego to dotyczy, szybko nas o tym poinformował, pracujemy nad tym, aby to poprawić – napisał rzecznik Google w e-mailu do CNN.

W ubiegłym roku na mniej uczciwą osobę trafiła firma brokerska Charles Schwab & Co. Firma przez pomyłkę przelała ponad 1 mln dolarów na konto bankowe przypadkowej kobiety. Ta natychmiast przelała pieniądze inne konto, kupiła samochód i dom. Została aresztowana za odmowę zwrotu pieniędzy.

