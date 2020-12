Koronawirus zatrząsł portfelami Polaków. Oto, gdzie zarobisz najwięcej w 2021 roku

Branża IT, budownictwo i nieruchomości oraz e-commerce i digital marketing wbrew kryzysowi w górę. Za to w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, retailu oraz produkcji seryjnej - zarobki lecą w dół. Oto dane z najnowszego raportu płacowego Devire "Przegląd wynagrodzeń. Polska 2021”.

Według NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2021 roku wyniosą od 3,4 proc. w pierwszym kwartale do 5,9 proc. w ostatnim (Fot. Shutterstock)

Według NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2021 roku wyniosą od 3,4 proc. w pierwszym kwartale do 5,9 proc. w ostatnim (Fot. Shutterstock)

Pierwszą falę zwolnień obserwowaliśmy głównie w: transporcie, branży turystycznej, HORECA, w usługach, szkoleniach, eventach. Przez wprowadzenie ograniczeń w handlu ucierpiała gastronomia, rozrywka i handel inny niż spożywczy. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie w tych sektorach pracodawcy decydowali się na zmniejszanie poziomu wynagrodzeń.

Branże, w których pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenie to HORECA (62 proc. pracowników odczuło spadek pensji), retail (37 proc.) i produkcja seryjna (36 proc.).

Dorota Hechner, menedżer pionu rekrutacji stałych w Devire wyjaśnia, że spadek wynagrodzeń wynikał między innymi z tymczasowych obniżek poziomu płac lub zakresu godzin pracy, etatu.

Czytaj też: Polska płaca goni średnią unijną. To już za 18 lat

- Część firm zamrażała również wypłaty premii i bonusów. Wszystkie te działania miały na celu zmniejszenie bazy kosztowej w organizacjach. Pamiętajmy jednak, że presja płacowa w przypadku najbardziej pożądanych specjalizacji przybrała na sile, często również w firmach szukających w tym czasie oszczędności - komentuje Hechner.

Dla wielu branż pandemia stała się katalizatorem zmian. Mówi się, że to najbardziej skuteczny digital transformation manager, który zmobilizował do szybszego unowocześnienia biznesów, rozwoju kanału sprzedaży online i przeniesienia jeszcze większej części budżetów do internetu.

Dorota Hechner potwierdza, że widać to szczególnie w rekrutacjach zlecanych przez pracodawców oraz wzroście poziomów wynagrodzeń.

Branże, w których pracownicy otrzymali wyższe wynagrodzenie to: IT (50 proc. osób odczuło wzrost pensji), budownictwo i nieruchomości (45 proc.), e-commerce i digital marketing (32 proc.).

- Choć branża IT również borykała się z trudnościami np. częściowym zawieszeniem projektów, to nadal pozostaje w dobrej kondycji, a zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje. Przede wszystkim dlatego, że na polskim rynku popyt na specjalistów IT jest większy niż podaż. Nie zapominajmy jednak, że presja płacowa w branży IT jest trendem stałym, który obserwujemy od lat i tak jak dotychczas - zmiana pracy jest jednym z szybszych sposobów na podwyżkę - komentuje Dorota Hechner.

Źródło: Devire

Najlepiej płatne specjalizacje w IT

Obecnie najczęściej poszukiwanymi stanowiskami są te związane z technologiami chmurowymi, rozwojem aplikacji mobilnych czy analizą danych. Rozwojowi usług dostarczanych w chmurze sprzyja konieczność zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury i narzędzi do komunikacji, chociaż ten trend nie jest nowinką w branży.

W 2021 roku na pewno nie zmaleje zapotrzebowanie na takich ekspertów jak cloud engineer, cloud architect, cloud security engineer czy cloud network engineer. Eksperci Devire obserwują też wyraźnie zwiększony popyt na doświadczonych kandydatów z obszaru DevOps ze znajomością rozwiązań cloudowych, których oczekiwania finansowe wzrosły w ciągu roku z około 22 tys. zł do średnio 25-27 tys. zł netto na umowie B2B.

Autorzy raportu przewidują, że ta tendencja utrzyma się w 2021 roku, a inżynierowie DevOps będą mogli liczyć na wynagrodzenia wyższe o 10-15 proc.

Źródło: Devire

Pensje w e-commerce gonią IT

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że firmy straciły możliwość sprzedaży tradycyjnymi kanałami. W efekcie dziś pracodawcy masowo poszukują specjalistów od e-commerce. Kandydaci znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży i mogą liczyć na zarobki od 5 tys. zł do nawet 30 tys. złotych brutto miesięcznie.

- W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął. Osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży internetowej są dziś na wagę złota i mogą przebierać w ofertach pracy. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniami można znaleźć ponad 1400 rekrutacji na stanowiska e-commerce - komentuje Elżbieta Sobiech, ekspertka ds. rekrutacji digital i e-commerce w Devire.

W 2021 roku pracodawcy będą poszukiwać przede wszystkim ekspertów z obszarów CRM, marketing automation, programmaticu czy analityki danych digitalowych i CRM-owych. Tylko w ostatnich miesiącach aż 90 proc. kandydatów z branży przyznaje, że dostało zaproszenie do udziału w rekrutacji.

- W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15 proc. rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację online - mówi Elżbieta Sobiech z Devire.

Źródło: Devire

Budownictwo i nieruchomości ze wzrostem

Wbrew początkowym prognozom branża budowlana nie ucierpiała z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Już w pierwszym kwartale 2020 obserwowano bardzo duże zapotrzebowanie na kierowników projektu, kierowników budowy czy kosztorysantów branżowych (sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych), zarówno w ujęciu kubaturowym, jak i w branży fit out. Ci specjaliści mogą spodziewać się atrakcyjnych wynagrodzeń w nadchodzących miesiącach.

Choć w połowie roku wiele procesów zostało wstrzymanych, to trend szybko się odwrócił. Wynikało to głównie z faktu, że firmy, które były w fazie realizacji, chciały wywiązać się z projektów i uniknąć większych opóźnień. Zwłaszcza wśród firm z branży generalnego wykonawstwa, a także deweloperów poszukujących najczęściej kierowników planowania i realizacji inwestycji czy kierowników robót i kosztorysantów branżowych.

Źródło: Devire

Podwyżki w 2021 roku

Jak wskazują eksperci Devire, w 2021 roku możemy spodziewać się również dalszego rozwoju bankowości internetowej oraz usług finansowych. Optymistyczne nastawienie mogą mieć także pracownicy sprzedaży, szczególnie osoby z wieloletnim doświadczeniem, ponieważ to oni będą wspierać firmy w rozwoju usług digital, dostosowanych do obecnych kryteriów.

Z kolei według Raportu o inflacji NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2021 roku wyniosą od 3,4 proc. w pierwszym kwartale do 5,9 proc. w ostatnim. Wydaje się całkiem sporo, ale kiedy przypomnimy sobie, że dynamika płac w 2019 roku wyniosła 7,7 proc. w ujęciu rocznym, to wizja wysokości podwyżek nie jest już taka optymistyczna. Widać wyraźne spowolnienie. Pracodawcy przede wszystkim ograniczają wypłatę wszelkiego rodzaju nieobligatoryjnych premii i dodatków.

W tegorocznym raporcie o inflacji czytamy również: „W drugiej połowie 2021 roku możliwe jest stopniowe odwrócenie negatywnych tendencji na rynku pracy. Wraz z częściowym przywracaniem trybu pracy sprzed pandemii, nastąpi sukcesywny wzrost dynamiki płac w gospodarce. Będzie on skutkiem odbudowy intensywności pracy, przywracania dodatków pozapłacowych lub zaniechanych dotychczas, a planowanych wcześniej podwyżek wynagrodzeń. Na kształtowanie się płac wpływać będzie również planowany wzrost płacy minimalnej o 7,7 proc. od stycznia 2021 roku. Przy podwyższonej stopie bezrobocia, dynamika wynagrodzeń w horyzoncie projekcji nie osiągnie jednak poziomu z lat 2018- 2019”.

Natomiast zgodnie z Raportem Płacowym Sedlak & Sedlak 2020 – jesień, podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2020-grudzień 2021 r. wyniosą od 3,5 proc. dla kadry zarządzającej do 4 proc. dla kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników fizycznych. Dla porównania: między październikiem 2019 i wrześniem 2020 wyniosły dla kadry zarządzającej 2,5 proc., kierowników 4 proc., specjalistów 4,5 proc. i pracowników fizycznych - 5 proc.

*Dane z raportu zostały przygotowane na podstawie danych pozyskanych przez ekspertów Devire w procesach rekrutacyjnych (2 tys. ) realizowanych w 2020 roku. Uzupełniono je komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy przeprowadzonego metodą CAWI w okresie od listopada do grudnia 2020 roku na grupie ponad 1700 aktywnych zawodowo specjalistów i menedżerów.