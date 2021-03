Koronawirus odbije się na pensjach młodych ludzi. Będą zarabiać mniej

Przez 15 lat pensje młodych pracowników będą o 4 proc. niższe względem „normalnych" czasów z powodu długoterminowego oddziaływania skutków pandemii na rynek pracy - wynika z przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Corona generation. Growing up in a pandemic”.

Z przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Corona generation. Growing up in a pandemic” wynika, że koszty pandemii COVID-19 dla młodego pokolenia w krótkim okresie wyniosą 1,7 biliona dol., a złożą się na to koszty ochrony zdrowia psychicznego oraz skutki wzrostu bezrobocia wśród młodych.

Wśród szacowanych na 44 biliony dol. kosztów długoterminowych najważniejszym elementem jest wynikający z ograniczenia dostępu do edukacji i obliczany na 21 bilionów dol. spadek przyszłych dochodów mierzony na przestrzeni 45-letniej kariery zawodowej młodych pracowników.

Drugą istotną składową są obliczane na 15,5 biliona dol. koszty wzrostu trwałego bezrobocia, a także szacowane na 5,7 biliona dol. koszty wynikające ze spadku wynagrodzeń młodych pracowników

w nadchodzącym 15-leciu.

Strata edukacyjna spowodowana pandemią ma źródło przede wszystkim w takich czynnikach jak czasowe lub permanentne zamknięcie szkół, zdalne nauczanie będące w świetle badań mniej skuteczną formą przekazywania wiedzy niż tradycyjne lekcje, a także pogłębienie różnic edukacyjnych między gorzej sytuowanymi grupami społecznymi a tymi bardziej uprzywilejowanymi. Zależnie od kontekstu kulturowego, w wybranych krajach i regionach większej straty edukacyjnej mogą doświadczyć młode kobiety.

Młodzi pracownicy zostali w szczególny sposób dotknięci skutkami koronakryzysu. W 2020 r. ogólny wzrost bezrobocia na świecie wyniósł 3,7 proc., ale wśród młodych było to aż 8,7 proc. Wśród osób najbardziej narażonych w czasie kryzysu COVID-19 znajduje się 1,6 miliarda pracowników gospodarki nieformalnej. Stanowią oni połowę światowej siły roboczej i pracują w sektorach, w których odnotowano znaczną utratę miejsc pracy i których przychody znacząco spadły. W 2020 r. całkowite koszty finansowe pandemii dla młodych ludzi sięgnęły 1,3 biliona dol., co odpowiada 1,5 proc. światowego PKB.

Szacuje się, że dzisiejsi przedstawiciele młodego pokolenia będą w przyszłości zarabiać o ponad 6 proc. mniej w związku z reperkusjami pandemii. Szczególnie dotkliwej straty doświadczą osoby pracujące w gospodarkach o wysokich dochodach, gdzie utrata wartości bieżącej netto w zarobkach każdego roku wyniesie 750 dol. W przypadku gospodarek o średnich dochodach kwota ta wyniesie rocznie 420-510 dol., zaś w krajach o niskich dochodach 400 dol.

Jeśli zsumujemy stratę w postaci niższych przyszłych płac młodych ludzi, to otrzymamy kwotę 465,8 mld dol. w skali roku, co stanowi ponad 0,5 proc. światowego PKB, zaś biorąc pod uwagę cały cykl życia zawodowego (45 lat), COVID-19 spowoduje, że młodzi ludzie będą zarabiać prawie 21 bilionów dolarów mniej.

Co ciekawe, największej straty doświadczą absolwenci uczelni wyższych, w przypadku mężczyzn sięgnie ona 56 tys. dol., zaś w przypadku kobiet 43 tys. dol.

Strata edukacyjna spowodowana pandemią ma źródło przede wszystkim w takich czynnikach jak czasowe lub permanentne zamknięcie szkół czy zdalne nauczanie (Fot. Shutterstock)

Opóźniony start na rynku pracy

Również Iga Magda, prof. SGH i wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych, zauważa, że młode osoby dużo bardziej niż starsi pracownicy odczuwają pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Wiele badań, a także kryzysy z ubiegłych lat, potwierdzają tę tezę.

Eksperci nie mają wątpliwości, że wejście na rynek pracy młodych osób bez doświadczenia zawodowego opóźni się z powodu pandemii. Konsekwencje obecnego kryzysu mogą być długofalowe.

- Badania wyraźnie pokazują, że kandydaci stawiający pierwsze kroki na rynku w trudniejszych okresach są narażeni na większe ryzyko utraty pracy, niższe wynagrodzenia czy mniejsze szanse na znalezienie dobrej pracy nawet 20 czy 30 lat później. Jeśli więc obecna sytuacja będzie się przedłużać, a kondycja rynku pracy pogarszać, wówczas pokolenia, które w tej chwili kończą edukację, odczują negatywne skutki tej sytuacji – wskazuje Iga Magda.

Warto pamiętać, że choć młodzi w największym stopniu odczuwają pogorszenie się gospodarki, to jednak grupa ta jest zróżnicowana. Pierwszym elementem, który ma na to wpływ, jest wykształcenie.

- Osoby, które ukończyły studia, zdecydowanie lepiej radzą sobie na rynku pracy niż te z wykształceniem średnim czy zawodowym. Dla nich spadek zatrudnienia czy ryzyko utraty pracy będą niższe. Do tej pory bezrobocie wśród tej grupy pracowników było na bardzo niskim, kilkuprocentowym poziomie. Dla porównania, w latach 2002-2004, kiedy ogólna stopa bezrobocia wynosiła ponad 20 proc., to wśród młodych wynosiła ona ponad 40 proc. Jednak nawet wtedy absolwenci uczelni wyższych radzili sobie na rynku pracy lepiej niż ich rówieśnicy po liceum czy zawodówce. Warto też zauważyć, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba osób powyżej 25. roku życia, kończących studia, zwiększyła nam się z 12 proc. do ponad 50 proc. W efekcie jakość wykształcenia jest różna, co także ma przełożenie na realne szanse na rynku pracy – mówi Iga Magda.

Jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników fizycznych, to nadal są oni potrzebni na rynku pracy. Jeśli natomiast spadnie popyt na ich usługi, wówczas ich sytuacja może ulec pogorszeniu.

- Pamiętajmy też, że w tym obszarze kwalifikacje to przede wszystkim doświadczenie, którego brakuje młodym, rozpoczynającym karierę. Stolarz czy spawacz z wieloletnią praktyką w zawodzie poradzi sobie zdecydowanie lepiej - dodaje Magda.

Oprócz wykształcenia duże znaczenie ma również miejsce zamieszkania. W miastach dużo łatwiej znajdziemy pracę niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.

- Na pewno wyhamuje wzrost wynagrodzeń, a w niektórych zawodach i branżach pensje mogą nawet zacząć spadać – wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Tym samym część osób z mniejszych miejscowości, z ograniczonym transportem publicznym, pozostanie poza rynkiem pracy. Dotyczy to w szczególności kobiet, które ze względu na domowe obowiązki, nie będą mogły sobie pozwolić na nisko opłacalną pracę. W naszych badania sprzed pandemii aż 13 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat należało do grupy NEET-ów, którzy nie pracują i nie uczą się. Ten odsetek zapewne wzrośnie – uważa Iga Magda.

Kluczowe będzie podniesienie nakładów na edukację oraz towarzyszący im program wyrównywania strat w wiedzy, umiejętnościach i kwalifikacjach młodego pokolenia (Fot. Shutterstock)

Złagodzić skutki koronakryzysu dla młodych

Chociaż całkowite zniwelowanie kosztów pandemii COVID-19 i jej wpływu na sytuację młodych ludzi będzie niemożliwe, to jednak można wskazać szereg działań, których wdrożenie pozwoli złagodzić negatywne skutki koronakryzysu.

Po pierwsze, kluczowe będzie podniesienie nakładów na edukację oraz towarzyszący im program wyrównywania strat w wiedzy, umiejętnościach i kwalifikacjach młodego pokolenia. Jest to warunek konieczny przyszłej konkurencyjności młodych ludzi na rynku pracy.

Ponadto, ważne jest zwiększenie strumienia środków przeznaczanych na zdrowie psychiczne. Lawinowy wzrost problemów psychicznych wynikających z sytuacji pandemicznej wśród młodych ludzi pokazał, że aby uniknąć efektu straconego pokolenia niezbędne jest wzmocnienie nie tylko tych segmentów ochrony zdrowia, które zajmują się bezpośrednio pacjentami zakażonymi COVID-19, ale także tych oferujących wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.

- Niezbędna jest dalsza antycykliczna polityka gospodarcza w postaci stymulacji fiskalnej nakierowanej na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi. W tym pakiecie powinny znaleźć się takie działania jak dofinansowanie wynagrodzeń, wydłużone bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw oraz aktywne polityki rynku pracy wspierające kształtowanie takich umiejętności, na jakie aktualnie jest zapotrzebowanie. To pozwoli uniknąć negatywnych efektów długotrwałego bezrobocia zarówno dla całej gospodarki, w postaci osłabienia przyszłego odbicia, jak i szoku dla młodego pokolenia wchodzącego w życie społeczne i zawodowe. Rządy powinny skupić się na tworzeniu podwalin pod przyszłą odporność gospodarki na różnego rodzaju szoki – mówi Krzysztof Kutwa, analityk zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, autor raportu.