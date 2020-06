Koronawirus nie zmniejszył pensji Ukraińców. Powodów do zadowolenia jednak brak

Personnel Service, firma rekrutująca pracowników z Ukrainy, opublikowała wyniki pierwszej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy”.

Niemal połowa pracodawców oferuje Ukraińcom ok. 18 zł na godzinę brutto.

Pod koniec lutego co czwarta firma deklarowała, że mogłaby zapłacić pracownikowi z Ukrainy więcej „na rękę” niż Polakowi. Koronawirus zweryfikował te deklaracje.

Z pierwszej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że ukraińscy pracownicy mogą liczyć w Polsce na atrakcyjne wynagrodzenia, zwłaszcza jeśli zestawimy je z wypłatami na Ukrainie.

Prawie co druga firma oferuje kadrze ze Wschodu zarobki od 17 do 18 zł brutto na godzinę. Zdecydowanie mniej, bo 14 proc. firm płaci od 18 do 21 zł brutto na godzinę, a 28 proc. decyduje się na zaoferowanie Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę.

Tymczasem płaca minimalna u naszych wschodnich sąsiadów od 1 stycznia 2020 roku wynosi 4723 hrywien miesięcznie. Daje to średnio 28,31 hrywien na godzinę, czyli ok. 4,2 zł. To oznacza, że pracownik z Ukrainy, otrzymujący 17 zł za godzinę pracy brutto, zarabia w Polsce czterokrotnie więcej niż wynosi minimalna stawka godzinowa w jego ojczyźnie.

Czytaj więcej: Benefity na miarę pandemii

- Epidemia koronawirusa osłabiła pozycję pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Przez lockdown znacznej części usług, a także takich branż jak HORECA czy przemysł motoryzacyjny, deficyt kadrowy przestał być tak mocno odczuwalny jak do niedawna. Coraz częściej stanowiska dotychczas obsadzane Ukraińcami przejmują Polacy, którzy mają przewagę w postaci braku ograniczeń czasowych zatrudnienia - mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service i dodaje, że Ukraińcy, którzy zostali w naszym kraju, nie muszą się martwić o wynagrodzenie. Zarabiają tyle samo, co przed wybuchem epidemii

Zwraca jednocześnie uwagę na fakt zatrzymania wzrostowej tendencji, z którą mieliśmy do czynienia przed pandemią.

- Według naszych analiz w 2019 roku zarobki Ukraińców w niektórych branżach wzrosły nawet o 20 proc. rok do roku. Zamrożenie trendu „rynku pracownika” powoduje, że pensje raczej utrzymają się na tym samym poziomie, na którym były na początku bieżącego roku - dodaje.

Benefity dla Ukraińców

CZYTAJ DALEJ »

Do tej pory polscy pracodawcy wabili również pracowników z Ukrainy różnymi benefitami. Najczęściej była to pomoc w załatwieniu formalności (67 proc.), świadczeń socjalnych (49 proc.) oraz mieszkania (41 proc.). Zdecydowanie mniej, bo co czwarta firma, zapewnia pracownikom z Ukrainy darmowy dojazd do miejsca pracy, a 16 proc. internet. - Benefity zawsze stanowiły ważną kartę przetargową w przyciąganiu pracowników z Ukrainy. Najczęściej oferowane dodatki miały na celu ułatwić decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, stąd pomoc w załatwieniu formalności czy mieszkanie. Aktualnie jednak firmy mogą rezygnować z różnego typu benefitów ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Spodziewamy się też, że nawet do końca roku w wielu sektorach zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy będzie ograniczone, a większość firm poradzi sobie rekrutując Polaków. Wyjątek mogą stanowić takie branże jak logistyka czy branża rolno-spożywcza, gdzie zapotrzebowanie na Ukraińców jest duże - podsumowuje Krzysztof Inglot. Ukraińcy wracają Warto przypomnieć, że mimo trwającej pandemii fala powrotów Ukraińców do Polski już się rozpoczęła. Jak podaje "Rzeczpospolita", powołując się na dane Komendy Głównej Straży Granicznej, o ile w kwietniu do Polski przyjechało niespełna 34 tys. Ukraińców, o tyle w maju liczba ta wzrosła już prawie trzykrotnie, do 94 tys. Również agencje zatrudnienia informują o rosnącym napływie imigrantów zarobkowych z Ukrainy. - W logistyce i w branży rolno-spożywczej zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy jest o ponad 20 proc. większe niż przed rokiem - twierdzi prezes agencji zatrudnienia EWL Andrzej Korkus. Dodaje, że z kolei zapotrzebowanie w branży restauracyjno-hotelarskiej skurczyło się podczas pandemii do minimum; zmalało też w wielu branżach w przemyśle. (fot. ambasada amerykańska na Ukrainie/flickr.com/domena publiczna) Z kolei Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan podkreśla, że od dawna rolnicy narzekali na brak wystarczającej liczby pracowników sezonowych do prac m.in. przy zbiorach truskawek. Mimo kryzysu, który dotknął wielu branż, zmniejszając zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich (np. szeroko rozumiana branża hotelowa i gastronomiczna), są również takie przedsiębiorstwa, które zwiększają zatrudnienie. Jako przykład podaje firmy kurierskie, które cały czas zatrudniają nowych pracowników w związku ze zmianą zwyczajów zakupowych Polaków i przeniesieniem części obrotów do internetu. Ograniczenie ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego ruchu na granicach spowodowało, że nawet te osoby, które miały już obietnicę zatrudnienia, nie mogły wjechać na teren naszego kraju. Obecny, zwiększony ruch wjazdowy do Polski może być również efektem odłożonych w czasie decyzji o emigracji zarobkowej (często krótkoterminowej). Pensje Polaków Jak wygląda sytuacja polskich pracowników w czasie pandemii? Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wyniosło 5 285,01 zł, co oznacza wzrost o 1,9 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,7 proc.. - W kwietniu w porównaniu z marcem 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw odnotowano spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co spowodowane było m.in. wypłaconymi w poprzednim miesiącu nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. W kwietniu zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wzrosło natomiast w skali roku o 1,9 proc., jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach rok do roku - zaznaczył GUS. Narastająco w okresie czterech miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło w większości sekcji PKD od 2,5 proc. w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" do 11 proc. w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 5,6 proc. Spadek o 3,8 proc. odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo", podał też GUS.