Konkurencja firm i wysokie koszty pracy prowadzą do "uspokojenia" płac w IT

Dla wszystkich poszukujących pracy w branży IT pocieszający będzie fakt, że w tym roku plany zatrudniania nowych pracowników mają praktycznie wszystkie przebadane przez Hays Polska firmy. Brak kompetentnych pracowników jest problemem, co zauważają osoby przeprowadzające rekrutację.

Takie wnioski płyną z tegorocznego "Raportu płacowego Hays dla branży IT Contracting".

- Choć zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT utrzymuje się nieustannie na wysokim poziomie, to pracodawcy coraz bardziej usztywniają się na presję płacową ze strony rynku. Jest to podyktowane z jednej strony rosnącymi kosztami pracy i zatrudnienia, a z drugiej - ostrą konkurencją cenową między firmami w zakresie oferowanych produktów i usług - podkreśla Arkadiusz Wargin, dyrektor IT Contracting w Hays Poland.

Spowolnienie we wzroście płac nie omija także branży IT. Stabilizacja stawek dotyczy zarówno kwot oczekiwanych przez kandydatów, jak i tych, które są w stanie zaakceptować firmy korzystające z usług IT contraktingu.

"Uspokojenie" płac jest trendem charakterystycznym dla całej branży. Sytuacja jednak nie będzie taka sama w każdym obszarze nowych technologi.

Na podwyżkę w 2020 roku mogą liczyć specjaliści z niewielkim doświadczeniem, a więc ci którzy dotychczas zarabiali w IT najmniej. Na coraz atrakcyjniejsze stawki będą mogli liczyć specjaliści posiadający umiejętności w niszowych technologiach lub rozwiązaniach, które dopiero pojawiają się na polskim rynku.

- Jednym z takich obszarów jest cybersecurity, w którym niezwykle niskiej dostępności ekspertów na rynku towarzyszy - zgodne z globalnymi trendami - dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Międzynarodowe firmy, które zdecydowały się na stworzenie centrów bezpieczeństwa w Polsce, skłonne są więc zaoferować ponadprzeciętne wynagrodzenia osobom z wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Podobna sytuacja dotyczy specjalistów mających doświadczenie w IoT, Big Data i Machine Learning, AI oraz AR (Augmented Reality). Zapotrzebowanie na pracowników w tych obszarach już teraz jest wysokie i wiele wskazuje, że w najbliższych latach jeszcze wzrośnie - podkreśla Katarzyna Łada z krakowskiego oddziału Hays IT Contracting.

Na wyższe niż w 2019 roku zarobki liczyć mogą także ci, którzy posiadają wiedzę wiedzę domenową z określonego sektora: bankowości, automotive itp. Specjaliści łączący wiedzę techniczną i domenową będą szczególnie cenni dla organizacji, "które stawiają na zwinne metodyki rozwoju oprogramowania oparte o samoorganizujące się zespoły, często pracujące bezpośrednio z biznesem. Dzięki wiedzy domenowej są bowiem w stanie rozmawiać z biznesem wspólnym językiem, rozumieć ich problemy, a w konsekwencji tworzyć w krótkim czasie rozwiązania dopasowane do potrzeb" czytamy w raporcie.

Firmy chcą zatrzymać lub przyciągnąć nowych pracowników stawiają na pozapłacowe benefity.

- Sektor IT jest liderem w zakresie oferty świadczeń dodatkowych. Ponad 90 proc. firm z branży oferuje pozapłacowe benefity swoim pracownikom. Najczęściej jest to karta sportowa, wyjazdy i imprezy integracyjne, możliwość pracy zdalnej oraz opieka medyczna - również w rozszerzonym wariancie. Część świadczeń traktowana jest przez firmy i pracowników jako minimalna, standardowa oferta, podczas kiedy inne traktowane są jako odpowiedź na indywidualne potrzeby. Pracodawcy oferują zatrudnionym ubezpieczenie na życie, dofinansowanie edukacji oraz nowoczesny sprzęt – nie tylko do pracy, ale również prywatnego użytku. Ofertę świadczeń uzupełniają udogodnienia w miejscu pracy - konsole do gier, pokoje relaksu, świeże owoce, kanapki, a nawet finansowany przez pracodawcę lunch - tłumaczy Paula Zdunek, senior recruitment consultant z Hays IT Contracting.

Szkolenia i młodzież

Kłopoty z brakiem kadry i luka kompetencyjna nie omijają także branży IT. 94 proc.pracodawców spodziewa się trudności w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych. Wyzwania jakie przed nimi stoją podyktowane są przede wszystkim niedoborem odpowiednich kandydatów, zbyt wysokimi oczekiwaniami finansowymi ekspertów IT oraz rosnącą konkurencją między pracodawcami.

- Obecnie pracodawcy najczęściej starają się o współpracę z kontraktorami oraz ekspertami zatrudnionymi na czas trwania projektu. Dla pracodawców niezwykle ważna jest przy tym możliwość pozyskania kompetencji niezbędnych do ukończenia danego projektu. Firmy otwierają się też na ludzi młodych, nawet tych nieposiadających doświadczenia w IT. Zwiększają budżet rekrutacyjny i szkoleniowy, stawiają na wzmocnienie marki pracodawcy i zapadające w pamięć działania marketingowe. Coraz częściej nawiązują też bliskie relacje z agencjami rekrutacyjnymi i łączą z nimi siły w procesie dotarcia do kandydatów - tłumaczy Elwira Policht, delivery manager w Hays IT Contracting oddział w Warszawie.

W opinii samych pracowników rok 2020 traktowany jest jako szansa na rozwój, uważa tak 74 proc. pracowników sektora IT. Niemal wszyscy są przekonani, że posiadają pełny zestaw kompetencji potrzebnych do pracy na zajmowanym stanowisku. Ponad połowa mówi także, iż obecny pracodawca daje im szanse rozwoju zawodowego. Mimo to, aż 76 proc. pracowników branży IT rozważa zmianę pracy - najczęściej w nieodległej perspektywie.

Motywatorem rozważań nad zmianą pracy tu także jest chęć osiągania wyższych zarobków.Coraz więcej specjalistów IT patrzy jednak uważniej na inne aspekty - wyzwania, rozwój, charakter pracy, lokalizację oraz świadczenia dodatkowe.

B2B w cenie

Wysokość pensji jest uzależniona od formy zatrudnienia. Rośnie grupa specjalistów IT preferujących model współpracy B2B.

Dla ekspertów IT współpraca z firmami w modelu B2B oznacza przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych zarobków. Statystyki pokazują, że konktraktorzy średnio zarabiają o 20-25 proc. więcej niż gdyby wykonywali tę samą pracę w oparciu o umowę o pracę. Plusem jest także elastyczny czas pracy, możliwość wyboru ciekawych projektów oraz praca zdalna.

Dla osób pracujących w modelu kontraktowym istotna jest również elastyczność w dopasowywaniu terminu i zakresu zobowiązań zawodowych do własnych potrzeb.

- Korzyści płynące z contractingu oraz rosnące zapotrzebowanie firm na wyspecjalizowane umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii sprawiają, że utalentowani programiści, testerzy i developerzy coraz chętniej decydują się na podjęcie pracy kontraktowej, co w dalszej perspektywie będzie miało wpływ na rynek pracy IT - zaznacza Arkadiusz Wargin z Hays Poland.

Eksperci rynku IT podkreślają jednak, że contracting nie jest rozwiązaniem dobrym dla wszystkich. Do pracy w tym modelu niezbędne są takie predyspozycje, jak zdolność adaptacji do zmiennych warunków, umiejętność pracy pod presją, a także rozwinięte kompetencje interpersonalne. "Kontraktorzy najczęściej pozyskiwani są do realizacji określonych zadań w mocno sprecyzowanych ramach czasowych. W związku z tym, aby skutecznie wykonywali swoje obowiązki, niezbędna jest umiejętność szybkiego odnajdowania się w nowym środowisku i sprawna komunikacja z nowo poznanymi współpracownikami. Warto również zaznaczyć, że contracting w wielu przypadkach wiąże się z tymczasowym charakterem pracy, a co za tym idzie - koniecznością posiadania umiejętności sprzedawania swoich usług, wyszukiwania kolejnych zleceń i ostrożniejszego planowania wydatków" - czytamy.

Poniżej tabela możliwych wynagrodzeń na rok 2020.

Źródło: Raport płacowy Hays 2020

