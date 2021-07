Koniec złudzeń w sprawie emerytur stażowych. "Żadne prace nie trwają"

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej prace nad zmianą przepisów w sprawie emerytur stażowych nie są prowadzone - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Walka o wprowadzenie emerytur stażowych trwa już kilkanaście lat (fot. unsplash.pl)

Do ministerstwa rodziny i polityki społecznej wpłynęła interpelacja w sprawie emerytur stażowych.

Jej autorzy przypomnieli w niej, że minął rok od obietnic wyborczych Andrzeja Dudy oraz od podpisania przez Solidarność i prezydenta umowy programowej, w której zawarto wprowadzenie emerytur stażowych.

Zapytali m.in. o to na jakim etapie są prace nad ustawą dotyczącą emerytur stażowych. Resort rodziny nie pozostawił złudzeń. Wiceminister Szwed przyznał wprost, że u nich żadne prace nad wprowadzeniem emerytur stażowych nie trwają.



Emerytury stażowe miałyby umożliwić kobietom przejście na emeryturę po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyznom po 40 latach. Nie miałby znaczenia wiek pracownika.

Wiesław Szczepański i Tadeusz Tomaszewski, autorzy interpelacji, podkreślają, że nie brakuje osób, które rozpoczęły ciężką pracę fizyczną w wieku nastoletnim, często w systemie akordowym, a trwała ona bez przerwy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przedstawiciele tego grona w większości nie są w stanie być dalej aktywni zawodowo. Są zmęczeni pracą i schorowani, często mają orzeczenia o niepełnosprawności bez przyznanej renty.

Posłowie dopytujący w interpelacji o losy emerytur stażowych uważają, że były to tylko obietnice wyborcze. - Ani sam Andrzej Duda osobiście, ani jego urząd nic w tej sprawie nie zrobili. Wyborcy zainteresowani emeryturami stażowymi czują się zawiedzeni obietnicami wyborczymi, jednoczą się i planują wspólne działania, by przez wywieranie presji (m.in. przysyłanie pism do biur poselskich) z prośbą o pomoc, doprowadzić do korzystnych dla siebie rozwiązań w postaci emerytur stażowych - możemy przeczytać.

Jedna emerytura, wiele pomysłów

Przypominają, że projekt ustawy wprowadzającej emerytury stażowe przygotowany przez NSZZ „Solidarność” zakłada, iż kobiety będą mogły przejść na emeryturę po przepracowanych 35 latach pracy, a mężczyzn 40 latach. "Solidarność" chce także, aby w przypadku emerytur stażowych można było dorobić. Gdyby rząd zgodził się na propozycję związkowców, kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę już w wieku 53 lat. Z kolei mężczyźni po przekroczeniu 58 roku. życia lub nawet wcześniej, jeśli np. rozpoczęli pracę w rolnictwie mając lat 16. KKP Lewicy również złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Proponuje, aby emerytury stażowe były wypłacane kobietom po 35 latach pracy i osiągnięciu wieku 55 lat oraz po 40 latach pracy i osiągnięciu 60 lat w przypadku mężczyzn. Propozycja Lewicy jest powiązana z drugim ważnym punktem projektu, czyli emeryturą minimalną 1600 zł netto oraz rentą w wysokości 1200 zł netto. Z kolei OPZZ proponuje, żeby wymagany staż wynosił 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. W przypadku gdyby środki zgromadzone na koncie ubezpieczonego nie wystarczały na minimalną emeryturę, państwo dopłacałoby różnicę. Jednak w sytuacji gdy ktoś ma 35 czy 40 lat stażu pracy, to zgromadzony kapitał emerytalny powinien zapewnić emeryturę w co najmniej tzw. ustawowej minimalnej wysokości. Prace w ministerstwie W związku z tym posłowie skierowali do Ministerstwa Rodziny i Spraw Społecznych, odpowiadającego za kwestie emerytur, pytanie o stan prac nad wprowadzeniem emerytur stażowych. Odpowiedzi udzielił wiceminister Stanisław Szwed, który wprost napisał, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów w tej sprawie. Wiceminister przypomniał, że w trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy przywracającej niższy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) były zgłaszane wnioski dotyczące wprowadzenia regulacji uzależniających prawo do emerytury tylko od udowodnienia odpowiednio długiego stażu pracy (np. 35 lat – w przypadku kobiet i 40 lat - w przypadku mężczyzn). Czytaj więcej: Emerytury stażowe wepchną ludzi w strefę ubóstwa - Dotychczas jednak nie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ponieważ nowy (kapitałowy) sposób obliczania emerytury w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia, a tym samym zachęca ubezpieczonych do jak najdłuższej aktywności zawodowej i opóźniania decyzji przejścia na emeryturę - wyjaśnił Stanisław Szwed. Jak dodał, nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym także jego uelastyczniania, które byłyby zgodne zarówno z troską o jego finansową stabilność, jak i z zapatrywaniami społecznymi w tym zakresie. Wiceminister zaznaczył też, że ze względu na fakt, iż każda zmiana w systemie emerytalnym niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy milionów osób, wszelkie nowe rozwiązania w tej mierze muszą być dokładnie przeanalizowane przed wprowadzeniem w życie. Dlatego też kwestia emerytur stażowych wymaga bardzo dokładnych analiz skutków (przede wszystkim finansowych, gospodarczych i społecznych), które by spowodowała. - Będzie to jednak możliwe dopiero na etapie opracowania założeń projektu ustawy, które będą określać parametry rzutujące na ewentualne prawo do emerytury stażowej. Dopiero określenie kluczowych parametrów dotyczących projektowanej regulacji pozwala na sporządzenie prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach FUS, jak również ich oddziaływania na cały Fundusz i samych ubezpieczonych, którzy mogą uzyskać prawo do emerytury wcześniej niż w obecnie obowiązującym wieku - napisał w odpowiedzi na interpelację posłów.

