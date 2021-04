Koniec z wypłatą "pod stołem". Ministerstwo rozważa różne warianty

Problem wypłacania części pensji pod stołem nie jest nowy, jednak nikt nie próbuje go zlikwidować, a obecne przepisy tylko go umacniają. Bo nawet, jeśli pracownik chciałby coś z tym zrobić, to i tak się na to nie zdecyduje w sytuacji, kiedy może zostać zostanie obarczony grzywną. Dzięki temu pracodawca trzyma go w szachu - mówi Paulina Matysiak, posłanka Razem, która zdecydowała się podjąć próbę zmiany prawa w tym zakresie.

Obecnie zgodnie z polskim prawem pracownik, który przyjmuje część wypłaty „pod stołem”, musi liczyć się z tym, że podaje przed urzędem skarbowym nieprawdę, w wyniku czego musi zapłacić grzywnę. Co więcej, kiedy nie ujawnia wszystkich dochodów, oszukuje fiskusa i tym samym naraża budżet państwa na straty, wtedy podlega także innym karom zawartym w kodeksie karnym skarbowym.

Jednak jak tłumaczy resort finansów, w kontekście odpowiedzialności podatnika, czyli pracownika, należy zwrócić uwagę, że przepisy nie warunkują złożenia przez niego zeznania od otrzymania informacji PIT-11 od pracodawcy.

- Podatnik jest zobowiązany do złożenia takiego zeznania i wykazania w nim wszelkich uzyskanych w roku podatkowym dochodów, które podlegają opodatkowaniu. Co oznacza, że wynagrodzenie wypłacone „pod stołem" również kwalifikuje się jako dochód do opodatkowania. Jeżeli skutkiem niewykazania tego dochodu jest uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie podatku dochodowego, podatnik może odpowiadać za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe - wyjaśnia resort finansów.

- Problem wypłacania części pensji pod stołem nie jest nowy, jednak nikt nie próbuje go zlikwidować, a obecne przepisy tylko go umacniają. Bo nawet jeśli pracownik chciałby coś z tym zrobić, to i tak się na to nie zdecyduje w sytuacji, kiedy zostanie obarczony grzywną. Dzięki temu pracodawca trzyma go w szachu - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Paulina Matysiak, posłanka Razem, która zdecydowała się podjąć próbę zmiany prawa w tym zakresie.

Paulina Matysiak fot. paulinamatysiak.pl

Jak dodaje, z racji tego, że proceder ten wiąże się z niższymi wpływami do budżetu państwa, tracimy na nim wszyscy. Tracą też - w perspektywie długoterminowej - sami pracownicy, którzy tylko od części swojego wynagrodzenia mają odprowadzane składki na przyszłą emeryturę. Gdy przyjdzie czas, by ją pobierać, okaże się, że jej kwota jest równie minimalna jak wynagrodzenie, od którego odprowadzano na nią składki.

Na tym nie koniec. Boleśnie mogą to odczuć pracownicy, którzy będą musieli pójść na zwolnienie lekarskie czy też kobiety w ciąży, których umowa o pracę opiewa na pensję minimalną, a pozostałą część otrzymują w kopercie. Gdy pójdą na zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński, wtedy otrzymują świadczenia z ZUS wypłacane jedynie od kwoty z umowy, a na niej zazwyczaj widnieje tyle, ile wynosi płaca minimalna. Zaś to od dobrej woli pracodawcy zależy, czy będzie wypłacał przyszłej mamie czy choremu pracownikowi drugą część wypłaty.

Zdaniem posłanki sytuacja ta w większości przypadków nie jest zależna od pracownika i powoduje jego półniewolniczą zależność od pracodawcy. - Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że w obecnych czasach pracownicy nie mają zbyt wielkiego pola do negocjacji płacowych, choć z pewnością wśród nich są też osoby, które świadomie zdecydowały się na taką formę otrzymywania wynagrodzenia. Wolą zarobić więcej tu i teraz, o przyszłości i emeryturze jeszcze nie myślą - dodaje Matysiak.

By zmniejszyć skalę tego zjawiska, postuluje zniesienie restrykcji i kar dla pracowników zgłaszających taki proceder.

- Mechanizm mógłby być podobny do rozwiązań zastosowanych przy zgłaszaniu łapówek. Osoba, która zdecyduje się to ujawnić, nie będzie podlegała żadnej karze - wyjaśnia posłanka i od razu przyznaje, że nie ma złudzeń, iż wprowadzenie zmiany spowoduje lawinę zgłoszeń od pracowników.

- Jednak wprowadzanie rozwiązań wzmacniających pozycję pracownika jest konieczne. Mówię tu nie tylko o zmianie przepisów w kontekście płacenia "pod stołem", ale również o zwiększeniu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, by mogła realnie reagować na nadużycia i przeprowadzać kontrolę bez wcześniejszego umawiania się na godzinę z kontrolowanym pracodawcą - podsumowuje posłanka Razem.

Różne sposoby płacenia "pod stołem"

Państwowa Inspekcja Pracy przyznaje, że opisany przez Paulinę Matysiak problem nie jest obcy inspektorom.

- Poza przypadkami pracy całkowicie nielegalnej, wykonywanej bez umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz bez opłacania wymaganych składek z tego tytułu, występują także przypadki tzw. pracy zadeklarowanej fałszywie, która wiąże się między innymi z zaniżeniem zobowiązań z tytułu podatków i składek - informuje Jerzy Wlazło, główny specjalista w Biurze Informacji GIP.

Jak dodaje, chodzi o takie niedozwolone praktyki jak zaniżanie wynagrodzenia w treści umów o pracę i wypłacanie go faktycznie w kwocie wyższej niż deklarowana – w wielu przypadkach w umowach o pracę wynagrodzenie jest ustalane na poziomie minimalnym, a pozostała umówiona kwota wypłacana jest poza oficjalnym obiegiem. Dotyczy to również wypłacania "pod stołem" premii, dodatków czy nagród. Zdarza się też, że pracodawcy zawierają umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, podczas gdy pracownik w rzeczywistości pracuje na pełen etat, ale pensję za dodatkowe godziny otrzymuje "pod stołem". Inspektorzy natrafiają również na próby płacenia "pod stołem" za nadgodziny.

fot. Shutterstock

- Przedsiębiorcy stosujący takie praktyki kierują się zazwyczaj chęcią zmniejszenia wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Twierdzą często, że koszty te są zbyt wysokie, jak na ich możliwości i nieprzystające do realiów prowadzenia działalności w warunkach bardzo silnej konkurencji. Dążenie przez nich do utrzymania się na rynku prowadzi do poszukiwania rozwiązań obniżających wydatki, w wielu przypadkach kosztem pracowników - mówi o motywacjach do takiego działania Jerzy Wlazło.

Jednocześnie przypomina, że musimy pamiętać o tym, iż nie tylko firmy, ale także ich pracownicy często nie chcą ujawniać, że pracują nieformalnie.

- Perspektywa otrzymania wyższej kwoty „do ręki” jest dla wielu pracobiorców kusząca. W licznych przypadkach mamy do czynienia z „cichym porozumieniem” pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą w kwestii wykonywania pracy niezadeklarowanej, czego skutkiem jest ukrycie tego typu sytuacji przed organami kontroli. Takie „ciche porozumienie” zostaje najczęściej zerwane wówczas, gdy pracodawca nie wywiąże się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia ustalonego nieformalnie i wypłacanego „pod stołem” - dodaje Jerzy Wlazło.

"Rozważamy" zmiany

Co do powiedzenia na ten temat ma resort finansów? W odpowiedzi przesłanej PulsHR.pl czytamy, że problem, o jakim mowa, dotyczy tzw. „szarej strefy” w systemie podatkowym, a to temat, z którym od lat walczy resort finansów.

- Zwalczanie „szarej strefy” jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez resort finansów. Stale opracowywane są i wdrażane rozwiązania służące ograniczeniu tego zjawiska. W trakcie prowadzonych prac rozważane jest również przyjęcie rozwiązań w zakresie wskazanym w interpelacji poselskiej, tj. usunięcie negatywnych konsekwencji dla pracownika w przypadku wypłaty „wynagrodzenia pod stołem” - odpowiedział nam resort finansów, jednak nie wskazał konkretnych terminów.

Na konieczność zmian w prawie - nie tylko podatkowym - zwraca uwagę również PIP. Dziś bowiem inspektorzy w swojej pracy napotykają na wiele barier i ograniczeń prawnych, co utrudnia eliminowanie tego procederu.

- Trzeba pamiętać, że postępowanie kontrolne prowadzone przez inspektora pracy jest postępowaniem o charakterze administracyjnym. Inspektorzy nie dysponują uprawnieniami do prowadzenia działań operacyjnych i rozpoznawczych. Z tego względu, w razie jednoznacznych fałszywych oświadczeń pracownika i pracodawcy oraz braku dowodów przeciwnych (np. ze zgromadzonych dokumentów czy zeznań świadków), udowodnienie procederu wypłaty „pod stołem” w wielu przypadkach staje się praktycznie niemożliwe - przyznaje Jerzy Wlazło.

fot. Shutterstock

Poza tym zwraca uwagę, że utrzymywaniu się nielegalnego zatrudnienia w dużym stopniu sprzyjają obowiązujące... przepisy prawa.

- Co prawda we wrześniu 2016 roku weszła w życie zmiana art. 29 § 2 Kodeksu pracy, nakładająca na pracodawcę obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy o pracę, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem go do pracy, a nie – jak w poprzednio obowiązującym brzmieniu – w dniu rozpoczęcia pracy. Jednak nowelizacja dotyczy jedynie umów o pracę i pracowników, tj. osób świadczących pracę w ramach stosunku pracy. Do tej pory nie uległy zmianie analogiczne regulacje dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia i umów o dzieło) oraz dokonywania zgłoszeń osób wykonujących pracę do ubezpieczeń społecznych - wyjaśnia przedstawiciel PIP.

Przez to w dalszym ciągu nie ma obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej, a w kwestii zgłaszania do ZUS (w sytuacjach, kiedy jest to wymagane) obowiązuje 7-dniowy termin na wykonanie tej czynności.

- Dlatego też, gdy istnieje podejrzenie pracy nielegalnej, powszechną praktyką było i jest nadal tłumaczenie podmiotów powierzających pracę oraz pracobiorców, którzy zgodnie deklarują (niekiedy fałszywie), że dana osoba wykonuje pracę na podstawie ustnej umowy zlecenia bądź umowy o dzieło i jest ona pierwszy dzień w pracy (czy też od kilku dni) i nie upłynął jeszcze 7-dniowy termin na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (dla umowy zlecenia). W przypadku braku dowodów przeciwnych, takie zachowanie podmiotu powierzającego pracę w kooperacji z pracobiorcą powoduje, że dowiedzenie faktu nielegalnego zatrudnienia (trwającego nawet przez dłuższy czas) staje się bardzo trudne - przyznaje Jerzy Wlazło.

Pracodawcy i związki

O opinię na ten temat zapytaliśmy również przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców.

Paweł Galec z wydziału prawno-interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podkreśla, że problem tzw. pracy na czarno dotyczy głównie małych firm, w których nie działają związki zawodowe.

- Tym samym nie mogą one skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskomj ak płacenie "pod stołem". Problematyczne jest, iż pracownicy godzą się często na taką formę jej świadczenia, nie mając innego wyboru, mając kłopot ze znalezieniem legalnego zatrudnienia. Traktują ją zazwyczaj jako formę przejściową - przyznaje w rozmowie z PulsHR.pl.

Pytany, jak ocenia pomysł zniesienia kar dla pracowników zgłaszających taki proceder, przyznaje, że wszystkie pomysły zmierzające do wyeliminowania tego zjawiska powinny spotkać się z aprobatą, ponieważ praca na czarno pozbawia wszystkich praw pracowniczych gwarantowanych w szczególności przez Kodeks pracy.

- W mojej opinii jednak rozważyć należałoby bardziej skuteczne kontrole oraz zwiększenie uprawnień podmiotów upoważnionych do ich przeprowadzenia - dodaje Paweł Galec.

Z kolei Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, jest zdania, że posłanka zgłaszając swój pomysł nie zauważa faktu, że z łamania prawa korzyść odnosi również pracownik.

- Wydaje się również, iż przywołana przez posłankę "półniewolnicza zależność pracownika od pracodawcy" jest dużym nadużyciem w czasach, gdzie - mimo pandemii - nadal w wielu branżach odczuwany jest niedobór pracowników, a pracodawcy konkurują o możliwość zatrudnienia, między innymi poprzez oferowanie pracownikom coraz lepszych warunków pracy - komentuje Monika Fedorczuk.

Wskazuje też, że już teraz istnieją narzędzia pozwalające na zwalczanie tego rodzaju negatywnych praktyk.

- Przepisy przewidują już odpowiednie sankcje za nieodprowadzenie składek czy podatku, do czego zobowiązany jest pracodawca. Pracownikowi przysługuje również możliwość działania w sytuacji, gdy pracodawca nie chce podpisać z nim umowy o pracę, przekazać na piśmie warunków zatrudnienia. W takim przypadku może zgłosić ten fakt PIP. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli zarzuty wobec pracodawcy potwierdzą się, PIP może nałożyć mandat, którego wysokość wynosi od 1 do 30 tys. zł. Co więcej, o tym procederze może powiadomić też ZUS czy urząd skarbowy - przypomina Monika Fedorczuk.

- Wydaje się więc, że jeśli wypłata części wynagrodzenia "pod stołem" jest wbrew intencjom i woli pracownika, ma on obecnie możliwość dochodzenia swoich praw i nie ma potrzeby tworzenia innych instytucji prawnych - podsumowuje przedstawicielka pracodawców.