Koniec luki płacowej nie taki bliski. Prace nad zmianami stanęły

Prace nad projektem niwelującym nierówności płacowe mocno zwolniły tempo. Pojawiły się kolejne negatywne opinie na jego temat.

Pod koniec czerwca Forum Młodych PiS zgłosiło projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która miałaby rozwiązać problem luki płacowej. Posłowie proponowali, by zmienić brzmienie jednego z artykułów i rozszerzyć określenie mobbingu o lukę płacową. Przepis miałby brzmieć tak: „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników".

Wnioskodawcy podkreślali, że pomysł ma poparcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Miało to oznaczać, że prace nad nim będą szły bardzo sprawnie. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" prace nad projektem na razie zostały zawieszone. Przedstawiciele rządu i posłowie uważają, że sam cel projektu jest słuszny, ale nad rozwiązaniami prowadzącymi do zlikwidowania luki płacowej trzeba jeszcze popracować.

– Pamiętajmy, że sprawa nie wymaga pilnej interwencji, bo luka płacowa w Polsce kształtuje się na poziomie znacznie niższym niż przeciętna w UE. Mamy czas na przemyślenie omawianych propozycji i niezbędne analizy. Cel zmian jest słuszny, ale nie powinny one budzić wątpliwości – komentowała na łamach "DGP" Barbara Bartuś (PiS), zastępca przewodniczącego sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, przewodnicząca podkomisji stałej ds. nowelizacji k.p. i k.p.a.

Warto przypomnieć, że zaproponowane w noweli rozwiązania krytycznie ocenili m.in. przedstawiciele przedsiębiorców. Pracodawcy RP uważają, że luka płacowa to nie mobbing. Jak zaznaczali, w uzasadnieniu do projektu jego autorzy przywołują przepisy dotyczące dyskryminacji. Dlatego tym bardziej jest niezrozumiałe, dlaczego zmiany obejmują kodeksową definicję mobbingu. Dyskryminacja i mobbing to jednak dwa różne zagadnienia.

– Mobbing dotyczy zachowań z zakresu kategorii znęcania się nad pracownikiem. Działania te m.in. mają być wymierzone przeciwko pracownikowi i wywoływać jego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. To tylko fragment definicji mobbingu, która jest złożona i trudna do udowodnienia w sądzie... Wystarczy spojrzeć na statystyki spraw wnoszonych z powodu mobbingu, o wygranych przez pracownika już nie wspominając – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert. ds. prawa pracy Pracodawców RP. Do tej krytycznej opinii doszły kolejne. M.in. Sąd Najwyższy wskazał, że zaproponowane zmiany spowodują, że pracownikom trudniej będzie uzyskać zadośćuczynienie za mobbing płacowy niż odszkodowanie za nierówne traktowanie. SN wskazał, że można inaczej uderzyć w lukę. Na przykład poprzez podwyższenie minimalnej wysokości odszkodowań za dyskryminację w wynagradzaniu (obecnie to wysokość płacy minimalnej).

