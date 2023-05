Koniec epidemii to zmiany w podatkach. Wejdą w życie już od 1 lipca

To ma istotne znaczenie dla niektórych przepisów podatkowych, które zostały wprowadzone na czas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Dotyczy to zarówno przepisów wynikających z ustaw podatkowych (np. PIT, CIT), jak i tzw. ustawy covidowej.

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz do 30. dnia po jego odwołaniu terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) są zawieszone.

Ekspert cytowany przez Business Insider Polska tłumaczy, że wszyscy podatnicy, którzy nie zgłaszali na bieżąco informacji MDR do fiskusa w okresie zawieszenia terminów, powinni teraz zwrócić na to uwagę. Jest to szczególnie istotne, ponieważ okres zawieszenia terminów raportowania schematów krajowych był znacznie dłuższy, niż się oczekiwało.

Nie wszyscy podatnicy mają zaległości w raportowaniu

Z danych Ministerstwa Finansów (MF) wynika, że niektórzy podatnicy regularnie składali raporty MDR dotyczące schematów krajowych. W okresie od końca marca 2022 r. do końca marca 2023 r. zgłoszono fiskusowi 10 612 schematów krajowych, podczas gdy w całym 2022 r. złożono tylko 721 informacji dotyczących schematów transgranicznych.

Według cytowanego przez Business Insider Polska Michała Nielepkowicza (doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners), niektórzy podatnicy zbierają informacje dotyczące raportowania, ale nie przekazują ich Szefowi KAS, ze względu na zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych i oczekiwanie na nowe wytyczne MF w tej sprawie.

Nielepkowicz zwraca uwagę, że odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje przywrócenie standardowego terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wynosi trzy miesiące, o połowę mniej niż obecnie.

W okresie zagrożenia epidemicznego obowiązywały też preferencje dotyczące certyfikatu rezydencji. Dzięki przepisom COVID-19 można było korzystać z certyfikatu z 2019 r. bez konieczności aktualizacji, o ile dane w dokumencie się nie zmieniły.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego te preferencje znikną, również posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji przestanie być dozwolone.

