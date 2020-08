Konfederacja Lewiatan: Obecna kondycja gospodarki nie uzasadnia podwyżki płacy minimalnej

Wynagrodzenie minimalne w 2021 roku, jeśli nie ma możliwości zamrożenia mechanizmu jego wzrostu, powinno wynieść 2 716 zł, a minimalna stawka godzinowa 17,7 zł. Takie stanowisko prezentują firmy zrzeszone w Lewiatanie, które regularnie pytaliśmy o opinię w tej sprawie - powiedział prof. Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS i doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2,8 tys. zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł.

Konfederacja Lewiatan uważa, że obecna kondycja gospodarki, co której przyczyniła się pandemia COVID-19 nie uzasadnia podwyżki na poziomie, jaki proponuje rząd.

W ocenie Lewiatana wzrost płacy minimalnej oznacza odczuwalne zwiększenie kosztów pracy, co wiąże się z ryzykiem dla poziomu zatrudnienia.

Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ok. 1,7 mln pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skutki zmian odczują również pracodawcy, którzy poniosą wyższe koszty wypłaty wynagrodzeń. Szacuje się, że będzie to dotyczyło ok. 2 mln pracodawców, w tym ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorców.

Projekt w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. został przekazany do konsultacji społecznych. Pracodawcy i związki zawodowe mogą zgłaszać uwagi do 26 sierpnia.

Wzrost płacy wiąże się z ryzykiem dla zatrudnienia

Konfederacja Lewiatan uważa, że wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku powinno wynieść 2716 zł, a minimalna stawka godzinowa - 17,7 zł, poinformowała organizacja. W jej ocenie, obecna kondycja gospodarki, co której przyczyniła się pandemia COVID-19 nie uzasadnia podwyżki na poziomie, jaki proponuje rząd.

- Naszym zdaniem wynagrodzenie minimalne w 2021 roku, jeśli nie ma możliwości zamrożenia mechanizmu jego wzrostu, powinno wynieść 2 716 zł, a minimalna stawka godzinowa 17,7 zł. Takie stanowisko prezentują firmy zrzeszone w Lewiatanie, które regularnie pytaliśmy o opinię w tej sprawie - powiedział przewodniczący zespołu budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS i doradca zarządu Konfederacji Lewiatan prof. Jacek Męcina.

Partnerzy społeczni i rząd nie porozumieli się w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku.

Naszym zdaniem wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku powinno wynieść 2716 zł, a minimalna stawka godzinowa - 17,7 zł.

W ocenie Lewiatana wzrost płacy minimalnej oznacza odczuwalne zwiększenie kosztów pracy, co wiąże się z ryzykiem dla poziomu zatrudnienia. - Wiele firm jest teraz mocno zadłużonych w ZUS, w bankach, firmach leasingowych, u kontrahentów. Zaciągnęły długi, żeby ochronić miejsca pracy i nie zwalniać pracowników w sytuacji kryzysu. W przyszłym roku, kiedy będą musiały zacząć spłacać długi, dodatkowy nieuzasadniony wzrost kosztów może doprowadzić do opóźnionej fali upadłości - podkreśliła organizacja. W podobnym tonie wypowiadał się dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC i wiceprzewodniczący RDS. - W związku z faktem, że obecna sytuacja zarówno Polski jak i reszty świata jest zła, panuje recesja, spada zatrudnienie, rośnie bezrobocie, nie można bezrefleksyjnie wprowadzać dalszego wzrostu płacy minimalnej w 2021 roku. I to ponad dwukrotnie większego niż ogólny wzrost płac w gospodarce. Wielu przedsiębiorców już ma problemy z uregulowaniem opłat stałych, podatków czy składek na ZUS. Zwiększenie kosztów zatrudnienia stawia pod znakiem zapytania losy wielu z nich - ocenił. Ryzyko zwiększenia szarej strefy Konfederacja Lewiatan wskazała, że chociaż dane Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mówią o wsparciu z tarczy finansowej dla podmiotów zatrudniających ponad 3 mln pracowników, to w ocenie firm zrzeszonych w Lewiatanie utrzymanie zatrudnienia w II i III kwartale 2020 roku odbyło się przede wszystkim dzięki nadzwyczajnym oszczędnościom pracodawców i uruchamianiu oszczędności z kapitału. - Oczywiście instrumenty wsparcia odegrały swoją rolę, ale pamiętać należy, że w perspektywie kolejnego roku szanse na taki zakres pomocy są małe, choćby dlatego, że interwencja w 2020 roku pochłonęła całe oszczędności Funduszu Pracy na poziomie ponad 7 mld zł - zaznacza Konfederacja. W ocenie Lewiatana obecna sytuacja gospodarcza nie uzasadnia "znaczącego" wzrostu wynagrodzenia minimalnego. - Trudno znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla podnoszenia jej o więcej niż kolejne 116 zł w dobie recesji. Już założenia do budżetu 2021 pozwalają stwierdzić, że rząd zakłada, iż w 2021 nie wrócimy do PKB z 2019 roku. Prognozy NBP są jeszcze bardziej pesymistyczne - ocenia. Ponadto - według organizacji - nie można wykluczyć scenariusza, w którym wypieramy z rynku pracy niemal całe branże czy znaczną część lokalnej gospodarki. Alternatywą jest przeniesienie wyższych kosztów na konsumenta, co znajdzie ujście w wysokiej inflacji. Ostatecznie, nie można wykluczyć zwiększenia powszechności pracy w szarej strefie.

