Komendant główny Policji do pracowników cywilnych: nie wyobrażam sobie Policji bez was

Nie wyobrażam sobie Policji bez was - podkreślił komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w liście skierowanym do pracowników cywilnych z okazji Święta Służby Cywilnej. Dla mnie to prawdziwy zaszczyt, że mogę być przełożonym blisko 25 tysięcy pracowników - napisał.

REKLAMA

List gen. insp. Szymczyka opublikowano na stronie Komendy Głównej Policji. "Obchodzone w dniu upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości Święto Służby Cywilnej to doskonała okazja do tego, aby w sposób szczególny docenić i podkreślić ogromną rolę pracowników cywilnych w sprawnym działaniu administracji publicznej, a tym samym całego państwa" - zaznaczył komendant.

Jak zauważył, ostatnie kilkanaście miesięcy to bardzo trudny czas dla formacji. "Przed polską Policją postawione zastały zupełnie nowe zadania, których realizacja nie byłaby możliwa bez codziennego wsparcia, zaangażowania oraz poświęcenia pracowników cywilnych" - dodał policjant.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie Policji bez was. Dla mnie to prawdziwy zaszczyt, że mogę być przełożonym blisko 25 tysięcy pracowników, którzy poprzez swoją fachowość, sumienność i otwartość, przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania naszej formacji oraz budowania jej pozytywnego wizerunku" - podkreślił gen. insp. Szymczyk.

Szef Policji zaznaczył, że pracownicy cywilni towarzyszą funkcjonariuszom od pierwszych do ostatnich dni służby. "I chcę, abyście mieli pełną świadomość, iż w takim samym stopniu, w jakim szanuje i państwa pracę - tak samo szanuję też państwa oczekiwanie bycia wynagradzanym adekwatnie do wypełnianych obowiązków" - napisał.

"Dlatego też jestem głęboko przekonany, iż wspólnie uda nam się wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, które poprawią państwa warunki pracy" - zadeklarował komendant główny Policji.

Pracownikom podziękował za codzienny profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności oraz złożył życzenia zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, satysfakcji z wykonywanych zadań, a także samych sukcesów - zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

"Podziękowania składam także na ręce państwa najbliższych, z którymi wspólnie przeżywacie wszystkie radości oraz smutki. Dziękuję za ich cierpliwość i zrozumienie, a także wsparcie, którego Państwu udzielają" - napisał gen. insp. Szymczyk.