Kolejne sieci handlowe nagradzają załogę. 39 tys. pracowników otrzyma bon za 700 zł

W tym roku w ręce pracowników Lidla i Kauflanda trafią tradycyjne bony świąteczne zasilone dodatkową kwotą. Jest to forma podziękowania za wytężoną pracę w trakcie pełnego wyzwań roku.

Autor:jk

• 2 lis 2020 13:25





Bony świąteczne dla pracowników w formie kart przedpłaconych są tradycją w Kauflandzie oraz w Lidlu (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Bony świąteczne dla pracowników w formie kart przedpłaconych są tradycją w Kauflandzie oraz w Lidlu. W tym roku obie zrzeszone w grupie Schwarz sieci postanowiły zwiększyć ich wartość, w związku z czym w ręce ponad 39 tys. pracowników trafią bony w kwocie do 700 zł. Decyzja obu sieci ma związek z trwającą pandemią i jest wyrazem wdzięczności za pracę w tym trudnym czasie.

To nie pierwszy raz, kiedy Kaufland i Lidl nagradzają pracowników dodatkową premią. W marcu tego roku pracownicy sklepów oraz centrów logistycznych otrzymali dodatek do wynagrodzenia za frekwencję w pracy. Łączna wartość świątecznych bonów w Kauflandzie i Lidlu w tym roku wyniesie ponad 23 mln zł.

- Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy każdego pracownika cały czas realizowaliśmy oraz dalej realizujemy naszą misję dostarczania żywności i najpotrzebniejszych artykułów wszystkim Polakom. Czas jest pełen wyzwań, jednak nasza kultura organizacyjna opierająca się na zaufaniu i wzajemnym szacunku skutkuje stabilną działalnością oraz gwarantuje ciągłość procesów - podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.

- Nasi pracownicy każdego dnia dbają o to, by zapewnić naszym klientom produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania. To napawa mnie optymizmem i sprawia, że jestem pewien, iż razem przezwyciężymy czekające nas jeszcze wyzwania - dodaje mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Kaufland i Lidl to nie jedyne sieci handlowe, które dbają o pracowników. Niedawno Netto Polska poinformowało, że po raz kolejny wypłaci dodatkowe premie. 500 zł trafi do osób, które świadczyły pracę w październiku, wykonując swoje obowiązki w warunkach stresu i napięcia, związanego z możliwym zakażeniem koronawirusem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.