Kolejna sieć wprowadza dodatek za pracę w niedziele

Lidl Polska oferuje pracownikom specjalne benefity, które przysługują za pracę w niedziele. Od października wszyscy pracownicy sklepów i magazynów, którzy pracują tego dnia, otrzymają dodatek do wynagrodzenia. W sumie koszt wypłaconego bonusu wyniesie ponad 7 milionów złotych.

Autor: jk

• 8 paź 2021 19:00





Lidl Polska wprowadził dodatek za pracę w niedziele dla pracowników sklepów i magazynów (Fot. PAP/dpa/Lino Mirgeler)

REKLAMA

Lidl Polska wprowadził dodatek za pracę w niedziele dla pracowników sklepów i magazynów, niezależnie od wymiaru etatu i stażu pracy. Łączny koszt wypłaconego dodatku od października do lutego wyniesie ponad 7 milionów złotych. Dodatek będzie obowiązywał do końca lutego 2022 r. lub do wejścia w życie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Gratyfikacja w postaci dodatku to nie jedyny benefit, który przysługuje pracownikom podejmującym pracę w niedziele - w zamian za pracę w ten dzień tygodnia przysługuje im również dzień wolny, który można odebrać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Decyzję o otwarciu sklepów w niedziele podjęliśmy jako jedna z ostatnich sieci ze względu na działania konkurencji, jednak teraz jako jedni z pierwszych wypłacamy dodatek finansowy za tę pracę. Doceniamy ogromną mobilizację i zaangażowanie naszych pracowników, za co bardzo im dziękujemy - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska.

Przypomnijmy, że od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Warto również wspomnieć, że dodatek za pracę w niedziele oferuje swoim pracownikom Kaufland. Pracodawca przeznaczy łącznie na dodatkową gratyfikację ok. 3 milionów złotych. Dodatkowo osoby pracujące w niedzielę będą miały możliwość wyboru zmian według własnych preferencji oraz odbiór dnia wolnego w dogodnym dla siebie terminie najpóźniej do końca każdego miesiąca.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.