Kolejna pułapka Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z pytaniem czy prace legislacyjne nad zapowiedzianym projektem zmian Polskiego Ładu przewidują rozwiązanie problemu osób pobierających zasiłek macierzyński i chorobowy, które według ustaleń rzecznika nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Autor: PW

24 lut 2022





Zasiłek chorobowy może utrudnić korzystanie z ulgi dla klasy średniej (Fot. pixabay.com)

Do biura RPO zgłaszają się kolejne osoby, dla których wprowadzenie Polskiego Ładu okazało się niekorzystne.

„Problem jest dowodem na to, że instytucja ulgi dla klasy średniej jest w istocie niedopracowana. W praktyce może stanowić pułapkę dla kolejnej grupy podatników - osób korzystających z zasiłków macierzyńskich czy chorobowych” – czytamy w liście do premiera.

Rzecznik sygnalizuje, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego. Ponadto będzie to szczególnie niekorzystne dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego, a Konstytucja RP wymaga od władz ochrony macierzyństwa – sygnalizuje RPO.

Z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego, od niedawna pełniącego także obowiązki ministra finansów, zwrócił się w imieniu RPO Marcina Wiącka jego zastępca Maciej Taborowski. Zauważył, że do biura rzecznika wciąż napływają skargi kolejnych grup obywateli, których sytuacja prawno-podatkowa jest niekorzystna po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Wśród nich jest problem niemożności skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego, np. chorobowego lub macierzyńskiego.

W piśmie Maciej Taborowski przypomniał, że w dodanym punkcie 2aa do art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca przewidział wprowadzenie ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – tzw. ulga dla klasy średniej. Kwota ulgi jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 133 692 zł.

Kłopotliwe zasiłki w ciągu roku, których nie sposób przewidzieć

„Obywatele wskazują, że taki kształt regulacji stanowi realne zagrożenie dla osób pobierających świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Chodzi zwłaszcza o zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z ulgi dla klasy średniej, mogą ostatecznie stracić do niej prawo, właśnie z uwagi na to, że w trakcie roku podatkowego będą otrzymywać te zasiłki i przez to nie osiągną przychodów w wymaganym przedziale” – wskazał zastępca RPO. „Problem wynika z tego, że ulga dla klasy średniej obejmuje przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), do których nie zalicza się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego” – uzupełnił.

Czytaj też Zasiłek macierzyński po nowemu. Ważne zmiany w przepisach. W ten sposób powstała luka w przepisach podatkowych, która wywoła negatywne konsekwencje zwłaszcza dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego. A to według RPO naruszenie art. 18 Konstytucji, który wymaga od władz publicznych odpowiednich gwarancji ochrony macierzyństwa. Mieszkańcy, którzy zainterweniowali u rzecznika, zwracają też uwagę, że obywatel nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w ciągu roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego oraz, że zdarzenia losowe, jak choroba, nie powinny mieć wpływu na to, czy zastosowanie ulgi będzie możliwe. Obywatele zainteresowani ulgą z uwagi na inflację? „Ponadto, z uwagi na wzrastającą inflację, obywatele nie są zainteresowani rezygnacją ze stosowania ulgi dla klasy średniej i ewentualnie późniejszą możliwością jej rozliczenia w zeznaniu rocznym. W ocenie RPO problem jest dowodem na to, że instytucja ulgi dla klasy średniej jest w istocie niedopracowana. W praktyce może stanowić pułapkę dla kolejnej grupy podatników - osób korzystających z zasiłków macierzyńskich czy chorobowych” – czytamy w liście do premiera. Zobacz Polski Ład dołożył obowiązków, ale nie wszystkim. Oto lista szczęściarzy. RPO podkreślił, że w prawie podatkowym niezwykle ważne jest takie ukształtowanie przepisów, aby obywatel nie był zaskakiwany skutkami, których nie mógł wcześniej przewidzieć. Zresztą Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wyrażona w art. 2 Konstytucji, opiera się na pewności prawa. W związku z tym oczekuje ze strony Mateusza Morawieckiego jasnej informacji czy prace legislacyjne nad zapowiedzianym projektem zmian Polskiego Ładu przewidują rozwiązanie tego problemu. Czytaj Zmiany w Polskim Ładzie. Rząd rozszerza ulgi i wprowadza gwarancję.

