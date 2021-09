Kobiety powinny zacząć oszczędzać na emeryturę wcześniej niż mężczyźni

Największym przeciwnikiem w oszczędzaniu jesteśmy my sami. Jak wynika z badań wybitnych ekonomistów Daniela Kahnemana, Amosa Tvesky’ego i Richarda Thalera, to w naszej naturze leży niechęć do oszczędzania. Choć nie jest to zachowanie zgodne z ideą homo oeconomicus, który działa racjonalnie, nie jesteśmy skłonni do tego, by budować zabezpieczenie finansowe na swoją przyszłość – mówi prezes PFR TFI Ewa Małyszko.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 15 wrz 2021 0:01





Ewa Małyszko, prezes PFR TFI (fot. PFR TFI)

Współcześni 20-latkowie na emeryturze będą otrzymywali świadczenie w wysokości jednej trzeciej obecnego wynagrodzenia. Mimo że to wiedza powszechna, mało kto z nas oszczędza.

– Nie jesteśmy skłonni do tego, by budować zabezpieczenie finansowe na swoją przyszłość. Dzieje się tak, ponieważ oszczędzanie wiąże się z koniecznością rezygnacji z konsumpcji tu i teraz. Nasz mózg odbiera je więc jako utratę czegoś, co jest bardzo silnym, bolesnym uczuciem – mówi prezes PFR TFI Ewa Małyszko.

W trakcie pandemii myśleliśmy o tym, co będzie jutro. Czy starczy na rachunki, jedzenie. Jednak problem niskich emerytur nie zniknął. Prognozy ZUS nie są optymistyczne. Współcześni 20-latkowie na emeryturze będą otrzymywali zaledwie jedną trzecią swojej obecnej pensji. To poważny problem.

To prawda, od dłuższego czasu słyszymy o niepokojących prognozach dotyczących przyszłych emerytur. Polska znajduje się na szarym końcu rankingów badających sytuację emerytów w krajach europejskich. Według rankingu ONZ Global Age Watch, który prezentuje standardy życia osób powyżej 60 lat, Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii. Nie jest to wynik, który napawa optymizmem na dalsze lata życia emerytów. Ale żeby pokazać to bardziej obrazowo, przypomnijmy, że dziś stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do wynagrodzenia, wynosi około 54 proc. W 2030 będzie to już jedynie 46 proc., a w 2050 r. tylko 29 proc. Jedynym rozwiązaniem staje się więc posiadanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci prywatnych oszczędności.

Jednak mimo powszechnego przekonania, że emerytury z ZUS będą niskie, większość Polaków nie wykazuje dużego zainteresowania oszczędzaniem na przyszłość. Jak wynika z raportu „Postawy Polaków wobec finansów”, 80 proc. gospodarstw domowych posiada rosnące nadwyżki finansowe. Jednocześnie tylko 10 proc. oszczędza na emeryturę.

Zawsze zostanie opcja, by wspierać się dobrze zarabiającymi dziećmi. W końcu, jak podaje GUS, wynagrodzenia w Polsce idą w górę. Rzeczywiście, część osób traktuje dzieci jako pewnego rodzaju zabezpieczenie swojej przyszłości. To oczywiście dość naturalne podejście, zgodnie z którym najbliższa rodzina jest naszym wsparciem. Jednak pamiętajmy o tym, że żyjemy w czasach o dużej niepewności i nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jaka będzie sytuacja na rynku pracy, jak będą kształtowały się wynagrodzenia za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, a co za tym idzie: czy dzieci będą w stanie zagwarantować nam wsparcie finansowe na takim poziomie, jakiego będziemy potrzebowali. Pamiętajmy też o tym, że za kilkanaście lat osoby w wieku produkcyjnym będą znacznie bardziej obciążone, co wynika z demografii. Dziś na jednego emeryta przypadają w naszym kraju 2 osoby w wieku produkcyjnym. W 2050 r. sytuacja się odwróci. Szacuje się, że na rynku będzie około 9,7 mln pracowników i 12,4 mln emerytów, co oznacza, że na jednego emeryta przypadnie średnio 0,8 pracownika. Dlatego takiego rozwiązania nie traktowałabym jako głównej formy zabezpieczenia przyszłości i w dalszym ciągu stoję na stanowisku, że to oszczędności gromadzone i pomnażane sukcesywnie są najlepszym rozwiązaniem. Tylko że nie ma w nas też chęci do oszczędzania. Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że w zeszłym roku ponad połowa Polaków nie odłożyła ani złotówki. Jednak – moim zdaniem – podają racjonalny powód: zbyt mały dochód. Nie mają więc z czego odłożyć. Pani zdaniem to tłumaczy ich podejście? Myślę, że warto przyjrzeć się tu dwóm kwestiom. Zacznijmy od tego, że największym przeciwnikiem w oszczędzaniu jesteśmy my sami. Jak wynika z badań wybitnych ekonomistów Daniela Kahnemana, Amosa Tvesky’ego i Richarda Thalera, to w naszej naturze leży niechęć do oszczędzania. Choć nie jest to zachowanie zgodne z ideą homo oeconomicus, który działa racjonalnie, nie jesteśmy skłonni do tego, by budować zabezpieczenie finansowe na swoją przyszłość. Fot. Shutterstock Dzieje się tak, ponieważ oszczędzanie wiąże się z koniecznością rezygnacji z konsumpcji tu i teraz. Nasz mózg odbiera je więc jako utratę czegoś, co jest bardzo silnym, bolesnym uczuciem. Nawet perspektywa polepszenia warunków życia w przyszłości nie jest wystarczającą rekompensatą. To skutecznie zniechęca nas do oszczędzania. Dodatkowo weźmy pod uwagę to, że dla wielu osób emerytura jest czymś bardzo odległym. Osoby, które mają dziś 20-30 lat, mają przed sobą co najmniej drugie tyle lat pracy. To więcej niż całe ich dotychczasowe życie, dlatego wiele osób w takim wieku odkłada decyzję o oszczędzaniu na emeryturę na później. Druga sprawa? Drugim zagadnieniem jest kwestia zbyt niskich wynagrodzeń. To sprawa bardzo indywidualna i oczywiście trudno z nią dyskutować, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę z dużych rozbieżności płac, chociażby ze względu na staż, wykonywany zawód czy region, w którym mieszkamy. Jednak średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej rośnie i w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 5681,56 zł brutto. Rozwiązaniem, o którym bardzo często przypominam w takiej sytuacji, jest oszczędzanie niewielkich kwot, ale regularnie i w długim okresie. Nie chodzi o to, aby obciążać budżet, ale wypracować pewien nawyk. Oczywiście jak już wspomniałam, wcześniej oszczędzanie długoterminowe samo w sobie jest trudne, dlatego psychologowie radzą, by zacząć np. od oszczędzania kontraktowego. Zawarcie pewnego kontraktu z instytucją finansową i zobowiązanie się nawet do niewielkich, ale regularnych wpłat nauczy nas systematyczności i dyscypliny w oszczędzaniu. Po kilkunastu latach zgromadzone w ten sposób środki mogą okazać się istotnym wsparciem w zapewnieniu godnego życia na emeryturze. Właśnie na takiej zasadzie działają Pracownicze Plany Kapitałowe. Założenie programu jest takie, że będziemy odkładać przez wiele lat niewielkie kwoty. Składka podstawowa pracownika to 2 proc. naszego wynagrodzenia brutto. Przy średnim wynagrodzeniu wpłata miesięczna pracownika wyniesie około 113 zł. Ale na jego rachunek PPK trafi aż 198 zł, ponieważ swoją wpłatę dołoży jeszcze pracodawca. Jest jeszcze inna kwestia. Kobiety. Luka płacowa – w zależności od źródła i sposobu badania – wynosi w naszym kraju od 8 proc. do nawet 20 proc. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Tym samym ich przyszłe emerytury będą niższe, niż mężczyzn. Poruszyła tu pani bardzo ważną kwestię. Nierówności w poziomie wynagrodzeń to bardzo złożony temat i dotyczy nie tylko bieżących zarobków, lecz także - co bardziej istotne - przekłada się na sytuację kobiet po zakończeniu aktywności zawodowej. W Polsce luka płacowa wynosi 8,5 proc. i choć jest niższa niż średnia unijna, to jednak na przestrzeni dziesięciu lat wzrosła prawie dwukrotnie. Natomiast jeśli uwzględnimy, że kobiety dominują wśród pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, to luka płacowa ze względu na płeć może sięgać nawet 40 proc. na niekorzyść kobiet. Przekłada się to na znaczące dysproporcje w wysokości emerytur. Według danych ZUS na koniec grudnia 2020 r. przeciętna wysokość emerytury (wraz z dodatkami pielęgnacyjnymi) w przypadku mężczyzn wynosiła 3107,22 zł, a w przypadku kobiet zaledwie 2081,81 zł. Tym samym kobiety w wieku emerytalnym są dużo bardziej zagrożone ubóstwem. Oczywiście w tym przypadku Polska nie różni się zbytnio od reszty Europy. Jak wskazują dane Eurostatu, kobiety otrzymują świadczenia średnio o 30 proc. niższe od mężczyzn. Tę prawidłowość potwierdziły też badania American Association of University Women (Amerykańskie Stowarzyszenie Kobiet Uniwersyteckich), z których wynika, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn gwałtownie rosną wraz z zakończeniem aktywności zawodowej. Pracując na analogicznych stanowiskach, kobiety otrzymują około 82 proc. wynagrodzenia mężczyzn. Tymczasem na emeryturze całkowity dochód kobiety stanowi zaledwie 70 proc. dochodu statystycznego mężczyzny. Fot. Pixabay Około 30 proc. różnicy w całkowitych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn można wytłumaczyć nadreprezentacją kobiet w stosunkowo nisko opłacalnych sektorach, takich jak sektor opiekuńczy, sprzedaż lub edukacja. W niektórych sektorach zawodowych wciąż jest przewaga mężczyzn – np. w nauce, technologii i inżynierii stanowią oni ponad 80 proc. pracowników. Jednak przyczyn luki płacowej jest więcej. Wymienić można wśród nich m.in.: brak transparentności wynagrodzeń, stereotypy związane z płcią oraz wykonywanie przez kobiety nieodpłatnej pracy opiekuńczej i licznych obowiązków związanych z życiem rodzinnym. Ten ostatni czynnik dodatkowo zyskał na znaczeniu w czasie pandemii. Jak wynika z danych European Institute for Gender Equality, w Unii Europejskiej kobiety w każdym tygodniu poświęcają na obowiązki domowe i nieodpłatną opiekę nad dziećmi i osobami starszymi aż o 13 godzin więcej niż mężczyźni. To więcej niż pełny dzień pracy zawodowej. Co więcej, w obliczu zamkniętych szkół i placówek opiekuńczych te obciążenia dodatkowo wzrosły. W badaniu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej…” aż 45 proc. kobiet wskazało, że to głównie na nich spoczywają obowiązki opiekuńcze. Tymczasem wśród mężczyzn odpowiedziało tak jedynie 11 proc. ankietowanych. Właśnie z tych powodów to kobiety powinny przykładać szczególną uwagę do tego, by wcześniej zadbać o swoją przyszłość i zacząć oszczędzać na emeryturę. Tak jak mówiłam już wcześniej, również i w tym przypadku najlepiej sprawdza się zasada małych kroków i oszczędzania niewielkich kwot, ale systematycznie i w długim okresie. Jak zachęcić Polaków do oszczędzania? Myślę, że moment pandemii pokazał, jak ważne jest posiadanie oszczędności – poduszki finansowej, która będzie zabezpieczeniem w razie nieprzewidzianych zdarzeń, a z takimi z pewnością musimy się liczyć. Jak pokazują dane z raportu pt. Mapa ryzyka Polaków, przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę Deloitte, wśród zdarzeń, których najbardziej boją się Polacy, wymieniane są: brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby, brak pieniędzy na starość, ciężką chorobę najbliższej osoby, utratę sprawności i brak dostępu do pomocy medycznej. Jak widać bezpieczeństwo finansowe jest przedmiotem troski wielu z nas. W tym kontekście warto podkreślić, że występuje wyraźna korelacja pomiędzy komfortem finansowym a stanem zdrowia. Połowa dorosłych Brytyjczyków, którzy zmagają się z problemami finansowymi, jednocześnie cierpi z powodu problemów zdrowotnych. Oszczędności to jeden ze sposobów na radzenie sobie ze stresem finansowym. Co więcej, powinny być to oszczędności rozumiane w perspektywie długoterminowej. Zdrowy finansowo człowiek powinien posiadać plan finansowy całego życia. Jednym z jego niezbędnych punktów jest plan zbudowania oszczędności na przyszłą emeryturę. To, że nie chcemy oszczędzać to jedno, ale czy my w ogóle umiemy oszczędzać? Stworzenie spójnego obrazu oszczędności Polaków na podstawie ankiet i statystyk jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Jedno jest pewne: większość z nas wie, że warto oszczędzać, ale niestety rzadko wiemy, jak skutecznie to zrobić. Około 1,5 biliona złotych oszczędności ulokowanych jest na depozytach lub przechowywana w gotówce, co oznacza, że środki te nie tylko nie zarabiają, ale wręcz tracą na wartości. Mówiąc obrazowo, przy poziomie inflacji na poziomie 5 proc. 1000 zł odłożony na rachunku lub w gotówce rok temu dziś jest realnie warty już tylko 950 zł. Z czego to wynika? Zwykle między innymi z braku edukacji ekonomicznej na odpowiednim poziomie, a także narodowego konserwatyzmu Polaków, którzy wybierają rozwiązania pasywne, które niestety nie pozwalają uzyskać satysfakcjonujących stóp zwrotu. Polacy przede wszystkim odkładają pieniądze na krótkoterminowe wydatki konsumpcyjne, a nie na zbudowanie zabezpieczenia finansowego w perspektywie długoterminowej. Z punktu widzenia polskiej gospodarki i bezpieczeństwa emerytalnego taka struktura niestety nie jest korzystna. I pomimo, iż praktyka pokazuje, że trudno się zmobilizować do systematycznego odkładania pieniędzy, to dla własnego bezpieczeństwa, jak i dobrobytu państwa, należy podjąć kroki ku zmianie takiego nastawienia. Nasza przyszłość finansowa będzie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przedstawiciele PFR TFI również będą obecni na konferencji. O czym będzie mowa? PFR TFI jest partnerem panelu „PPK a rynek kapitałowy” – będziemy w nim rozmawiać nie tylko o dotychczasowych efektach programu, lecz także o znaczeniu programu w perspektywie gospodarczej i społecznej. Myślę, że możemy spodziewać się ciekawej rozmowy z ekspertami, a wśród poruszanych tematów nie zabraknie tych związanych z oszczędzaniem w kontekście budowania kapitału oraz efektów społecznych i gospodarczych.

