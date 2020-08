Klin podatkowy i płaca minimalna. OPZZ przedstawia swój pomysł

- Zaproponowany przez stronę rządową wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2800 zł nie satysfakcjonuje OPZZ. Nie gwarantuje on osiągnięcia godziwych warunków życia, a w wielu przypadkach nie chroni przed biedą. W sytuacji kryzysu rząd powinien podzielić się odpowiedzialnością za wzrost najniższych wynagrodzeń - uważa OPZZ, które zaproponowało, by w 2021 roku płaca minimalna wyniosła 3100 zł brutto.

Związek przedstawił inny pomysł na podwyższenie wynagrodzeń. Zmniejszenie klina podatkowego oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym.

- Proponujemy zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli obniżenie kosztów pracy dla blisko 1,5 mln osób. Klin podatkowy w okolicach płacy minimalnej w Polsce jest jednym z wyższych w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), natomiast progresywność klina podatkowego jest jedną z najniższych. Wprowadzone niedawno obniżenie stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zwiększyły co prawda progresję podatkową, jednak w porównaniu do krajów OECD Polska nadal pozostaje jednym z państw o najniższej progresywności w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych - argumentują związkowcy.

Ich zdaniem potrzebne są nowe rozwiązania podatkowe, które zmniejszą opodatkowanie pracy, a w szczególności niskich dochodów. Takie rozwiązania od dawna rekomendują instytucje międzynarodowe, takie jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), OECD czy Komisja Europejska (KE).

Propozycje OPZZ to podniesienie wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 500 zł, objęcie kwotą wolną od podatku w wysokości 8000 zł dochodu odpowiadającego rocznej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (dziś pośrednio kwota wolna od podatku dla osób zarabiających od 13 001 zł do 85 528 zł rocznie wynosi 3091 zł). - Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw zwiększonym oczekiwaniom płacowym pracowników, których wynagrodzenia są często zmniejszane z powodu epidemii, bez zwiększania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozkładają ponadto wydatki związane z obecną sytuacją gospodarczą pomiędzy pracowników i sektor finansów publicznych w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Ponadto dzięki zmniejszeniu klina podatkowego oraz wzmocnieniu bodźców do podejmowania legalnego zatrudnienia wpłyną pozytywnie na wzrost liczby pracujących oraz mogą przyczynić się do zwiększenia niskiego poziomu inwestycji, co od dawna jest istotną barierą wzrostu polskiej gospodarki- przekonuje OPZZ.