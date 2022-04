Kaufland sypnął groszem przed świętami. 4,7 mln zł dla pracowników

Pracownicy sieci Kaufland otrzymują karty przedpłacone m.in. przed Wielkanocą. W tym roku Kaufland postanowił zwiększyć na stałe wartość bonów świątecznych. Przeznaczy na nie 4,7 mln zł.

Pracownicy firmy Kaufland z okazji Wielkanocy otrzymali karty przedpłacone do wykorzystania w sklepach sieci (Fot. mat. pras.)

Pracownicy firmy Kaufland z okazji Wielkanocy otrzymali karty przedpłacone do wykorzystania w sklepach sieci. Pracodawca zdecydował się zwiększyć wartość bonów dla większości osób zatrudnionych w firmie. Na tegoroczne karty przedpłacone z okazji Wielkanocy sieć przeznaczyła w sumie 4,7 mln zł – o ponad 1,2 mln więcej niż rok temu.

- Mamy świadomość, że Wielkanoc jest dla naszych pracowników jednym z najważniejszych świąt, które celebrują w gronie najbliższych. Z tego względu zatrudnieni w naszej sieci każdego roku mogą liczyć na karty przedpłacone, które pomagają im w organizacji świątecznych spotkań. Jest to również nasz wyraz uznania za rzetelną pracę, dzięki której niezmiennie gwarantujemy klientom sklepów Kaufland profesjonalną obsługę, a tym samym pozytywne doświadczenia zakupowe – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska.

W całej Europie Kaufland ma ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów, w których pracuje ok. 14 000 osób.

Również Lidl naszykował niespodziankę dla pracowników o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł. Sieć zaprasza do akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której rozdane zostaną kupony rabatowe o łącznej wartości 300 zł. W akcji oprócz pracowników (ok. 25 tys. osób) wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci. Na tym jednak nie koniec. Pracownicy będą mogli zaprosić do udziału w akcji dowolnie przez siebie wybrane osoby, w tym swoich bliskich.

