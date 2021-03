Kaufland rozda pracownikom po kilkaset złotych

Kaufland chce podziękować pracownikom za ich zaangażowanie. Po raz kolejny przyznaje im zwiększony dodatek motywacyjny oraz zwiększa wartości bonów świątecznych.

W Polsce sieć Kaufland posiada aktualnie 226 marketów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników (Fot. mat. pras.)

Z okazji Wielkanocy pracownicy firmy Kaufland co roku otrzymują bony na zakupy w sklepach sieci. Tym razem czeka na nich niespodzianka - personel sprzedaży oraz logistyki będzie mógł liczyć na bony, których wartość wyniesie nawet 500 zł. To prawie dwukrotnie więcej niż maksymalna wartość dotychczas przyznawanych bonów.

Oprócz tego w okresie od 29 marca do 30 kwietnia 2021 r. pracownicy mogą otrzymać zwiększony dodatek motywacyjny, którego łączna wartość wyniesie nawet 700 zł.

- Zwiększenie wartości bonów świątecznych oraz dodatku motywacyjnego są wyrazem uznania dla pracowników naszej sieci. To dzięki ich odpowiedzialnej postawie i zaangażowaniu wszystkie markety Kaufland w Polsce działają płynnie, zapewniając klientom nieprzerwany dostęp do produktów spożywczych – mimo panującej pandemii – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Bony świąteczne w wysokości 300 zł otrzymali z kolei pracownicy Lidl Polska. Łączny koszt premii wielkanocnych dla wszystkich pracowników to ponad 7 mln zł. Premię otrzymał każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na zajmowane stanowisko.

Warto przypomnieć, że w Polsce sieć Kaufland posiada aktualnie 226 marketów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników.

Pensje w górę

Warto przypomnieć, że Kaufland w tym roku podniósł pracownikom pensje. Miesięcznie wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy i lokalizacji ma wynieść do 4100 zł brutto miesięcznie.

Nie tylko pracownicy Kauflanda mogą liczyć na podwyżki. Od stycznia 2021 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności).

Także sieć sklepów Lidl Polska po raz kolejny podniosła pensje swoich pracowników struktur sprzedaży. Pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 550 do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 3 650 do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

