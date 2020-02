Kaufland reaguje na publikację PulsHR.pl. Będzie podwyżka płac

Przypomnijmy, że 6 lutego 2020 roku przed południem napisaliśmy o tlącym się w Kauflandzie konflikcie. Według naszym informacji strona społeczna i władze sieci handlowej zakończyły właśnie kolejny etap sporu zbiorowego dotyczącego płac. Następnym krokiem ma być ogłoszenie przez Międzyzakładową Organizacją Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza” referendum strajkowego.

Rozmowy na tle płacowym trwały w Kauflandzie od września ubiegłego roku. Wówczas związek wystąpił do władz spółki z postulatem podwyżek dla wszystkich pracowników sieci o 800 zł. Strona społeczna argumentowała to rosnącymi kosztami życia oraz dużym obciążeniem pracy.

Ostateczne rozmowy przeprowadzono 3 lutego 2020 roku we Wrocławiu z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Związkowcy twierdzą, że w trakcie rozmów, nie padła żadna propozycja, która mogłaby zakończyć się podpisaniem porozumienia.

Do naszej publikacji w tej sprawie odniosła się zainteresowana firma.

"Pragniemy poinformować, że w zakresie poziomu wynagrodzeń sieć Kaufland cyklicznie zleca niezależnym instytucjom badawczym przegląd zarobków oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych przez rynek. Na tej podstawie każdego roku Kaufland dostosowuje poziom pensji i dodatkowych świadczeń tak, aby móc zaoferować konkurencyjne rynkowo, a zarazem sprawiedliwe płace" - poinformowało nas biuro prasowe firmy Kaufland Polska Markety.

"W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, nasza sieć przeprowadziła podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Aktualnie na popularnym stanowisku kasjer/sprzedawca w pierwszym roku pracownicy mogą otrzymać od 3000 zł do 3400 zł brutto miesięcznie, wliczając w to dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł za 100-proc. frekwencję w pracy. Dodatkiem są objęci pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy. Co ważne, wynagrodzenie podstawowe wzrasta wraz ze stażem pracy" - czytamy w stanowisku sieci handlowej.

Firma poinformowała również, że planuje w tym roku podwyżkę płac, ale jest jeszcze za wcześnie na podawanie jej wysokości.

"Pragniemy zaznaczyć, że wyniki ostatnich analiz potwierdziły, iż Kaufland jest jednym z trzech najatrakcyjniejszych pracodawców spośród analizowanych sieci handlowych. Od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 marca planujemy kolejną podwyżkę, a decyzję o jej wysokości podejmiemy po zakończeniu trwających obecnie szczegółowych analiz" - czytamy w stanowisku Kauflanda.