Już wkrótce nowe świadczenie. Można będzie dostać nawet 3176 zł miesięcznie

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami. Będzie wynosiło od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej, czyli maksymalnie ok. 3176 zł.

Nowe rozwiązanie, czyli świadczenie wspierające, będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami.

Będzie wynosiło od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej (obecnie od 794,22 zł do 3176,88 zł) w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Uprawnionych do niego będzie około pół miliona osób, a koszt tego wsparcia wyniesie 3,5 mld zł.

4 kwietnia 2023 roku rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej świadczenia wspierającego, który został przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Świadczenie wspierające będzie wynosiło od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej

Nowe rozwiązanie, czyli świadczenie wspierające, będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Będzie wynosiło od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej (obecnie od 794,22 zł do 3176,88 zł) w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

- Dążymy do tego, by wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było oparte na stabilnych filarach adekwatnych do ich indywidualnych potrzeb. Dlatego właśnie po konsultacjach z przedstawicielami wielu środowisk osób z niepełnosprawnością, przygotowaliśmy projekt w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia. Rozwiązanie to będzie ukierunkowane na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, tak aby to ona mogła rozstrzygać, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.