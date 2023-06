Już wiadomo, jaka będzie płaca minimalna w 2024 roku. Rząd zdecydował

Zgodnie z przepisami co rok Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawia Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Inne kwoty płacy minimalnej proponują związkowcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podkreśla, że podczas ustalania przyszłorocznej podwyżki płacy minimalnej trzeba pamiętać o wysokiej inflacji oraz o prognozach wzrostu cen na kolejny rok.

- Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. nie powinna być niższa niż 4420 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić od 1 stycznia 2024 r. co najmniej 4300 zł, a od 1 lipca 2024 r. nie mniej niż 4540 zł – mówi w rozmowie z PulsHR.pl dyrektor wydziału polityki gospodarczej OPZZ Norbert Kusiak.

OPZZ zapewnia, że jego propozycja została rzetelnie wyliczona i poprzedzona wieloma analizami, także kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw. Stąd też propozycja, aby płaca minimalna była wyższa o 100 zł ponad gwarantowane ustawą minimum.

Także Solidarność złożyła swoją propozycję.

- Z naszych wskaźników mikro i makroekonomicznych wychodzi, że powinna oscylować ok. 4250 zł. Będziemy z panem premierem walczyć do końca, czyli do 14 września do północy, tak jak to było ostatnio i mam nadzieją, że będzie wyższe - powiedział szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.



- Na pewno będą rozmowy trudne. Mam nadzieję, że w drugim półroczu przyszłego roku także przeciętne wynagrodzenie będzie na wysokim poziomie - dodał.

Z kolei według Forum Związków Zawodowych w 2024 r. przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być niższa niż 4420 zł. Od 1 stycznia (wzrost o 700 zł) powinna wynosić co najmniej 4300zł, a od 1 lipca (wzrost o 240 zł), czyli co najmniej 4540 zł.



- Jako FZZ zdajemy sobie sprawę, że kolejne podwyżki płacy minimalnej będą obciążeniem dla firm, szczególnie tych małych, które są dotknięte skutkami rosnącej inflacji i spowolnienia gospodarczego. Tak duża podwyżka może być dla nich ciosem, a wyższa pensja minimalna spowoduje nie tylko wypłaszczenie wynagrodzeń, ale może również wywołać negatywne skutki, tj. problemy z płynnością. Niemniej uważamy, że pracownicy, którzy również są w trudnej sytuacji, nie powinni być karani za obecną sytuację gospodarczą – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Grzegorz Sikora z FZZ.

Dla pracodawców kolejna, dwukrotna podwyżka płacy minimalnej to wzrost kosztów zatrudnienia

Obawy maja z kolei pracodawcy. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje, aby wzrost płacy minimalnej w 2024 roku utrzymał się na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- To i tak spora, bo 20-proc. podwyżka, czyli znacznie powyżej inflacji. To także większy wzrost niż w przypadku średniej pensji - podkreśla Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W ocenie prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka najlepszym wyjściem byłoby zamrożenie płacy minimalnej w roku 2024 na obecnym poziomie.

- Zamroziłbym to na poziomie obecnym, czekając, aż bardziej się wyklaruje sytuacja ekonomiczna i wrócimy na szybką ścieżkę wzrostu – mówi w rozmowie z PAP Cezary Kaźmierczak.

Z kolei ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu Witold Michałek zwraca uwagę na to, jak podwyżka płacy minimalnej wpłynie na koszty zatrudnienia.

- Koszt dla firm będzie znacznie wyższy niż zwykłe pomnożenie rocznej podwyżki płacy minimalnej wynoszącej 709 zł przez liczbę zatrudnionych na tej stawce (w sumie 2,18 mld zł), ponieważ w ślad za tymi podwyżkami inni, wyżej usytuowani w drabinie wynagrodzeń pracownicy także będą oczekiwać lub po prostu wymuszać stosowne podwyżki. Zatem tę sumę należy szacować na 5-10 mld zł, bliżej 10 mld zł. Wziąwszy pod uwagę, że średnioroczna podwyżka płacy minimalnej wyniesie 20 proc., w sytuacji kiedy przewidywana przez rząd inflacja w 2024 roku to jedynie 6,5 proc., a przewidywany wzrost gospodarczy wyniesie 0,5-1 proc PKB, wiele firm takiego obciążenia nie udźwignie – wylicza w rozmowie z PulsHR.pl Witold Michałek.

Pracodawcy RP uważają natomiast, że płaca minimalna w 2024 roku powinna utrzymać się na poziomie 3843 zł. Główny ekonomista organizacji Kamil Sobolewski zwraca uwagę, że przy obecnym kursie euro (4,52 zł) wzrost płacy minimalnej w Polsce do 940 euro w 2024 roku plasowałby polską płacę minimalną powyżej płac minimalnych we wszystkich porównywalnych krajach UE, także wyraźnie zamożniejszych.

- Płaca minimalna w Polsce byłaby wyższa nie tylko względem Bułgarii (399 euro), Rumunii (606 euro), Węgier (579 euro), Słowacji (700 euro) czy Czech (717 euro), ale także powyżej Grecji (832 euro) czy Portugalii (887 euro). Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ustawowa płaca minimalna nie funkcjonuje w niektórych krajach UE, np.: we Włoszech, to płaca minimalna w Polsce byłaby niższa jedynie względem Hiszpanii, Słowenii oraz znacznie bogatszych Belgii, Niemiec, Francji, Irlandii, Luksemburga i Niderlandów. Byłaby zatem dziewiątą najwyższą płacą minimalną w UE, za nami znalazłoby się 13 krajów UE posiadających ustawowo uregulowaną płacę minimalną oraz 5 krajów, które jej nie stosują – komentuje Kamil Sobolewski.

