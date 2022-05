Już ponad 17 tys. zł miesięcznie. Płace w IT ciągle w górę

W ubiegłym miesiącu backend był najbardziej pożądaną kategorią IT wśród wszystkich związanych z programowaniem. Pracodawcy skierowali do tych specjalistów 22,2 proc. wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na portalu rekrutacyjnym dla specjalistów IT No Fluff Jobs.

KDS

• 9 maj 2022 14:39





Z analizy portalu wynika, że największe wzrosty wynagrodzeń spośród wszystkich specjalizacji programistycznych odnotowano w przypadku Fullstacka (fot. Unsplash)

REKLAMA

Zapotrzebowanie na programistów stale się zwiększa. Według analizy portalu No Fluff Jobs kwietnia bieżącego roku z analogicznym okresem w roku 2021, liczba ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT zwiększyła się o ponad 128 proc.

Na największe wzrosty wynagrodzeń w porównywaniu rok do roku, mogli liczyć koderzy zajmujący się fullstackiem.

W gór poszły także zarobki w branży. W przypadku umowy o pracę, mediana górnych widełek wynagrodzeń w tej specjalizacji zwiększyła się o ponad 13 proc. i wyniosła 17 tys. zł brutto.

Jak wynika z analizy rynku pracy biorącej pod uwagę sytuację w ubiegłym miesiącu, backend niezmiennie pozostaje najbardziej pożądaną kategorią IT wśród wszystkich związanych z programowaniem. Jak podaje No Fluff Jobs, ogłoszenia kierowane do tych specjalistów stanowiły już 22,2 proc. wszystkich ofert na portalu, zajmując pierwsze miejsce wśród specjalizacji wymagających kodowania.

Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazły się frontend (12,8 proc.) oraz fullstack (5,1 proc.), a na miejscu czwartym – DevOps (4,8 proc.). Pierwszą piątkę z kolei zamknęła kategoria mobile (2,5 proc.), a zaraz za nią uplasowało się security (1 proc.).

Spada mediana dolnych widełek wynagrodzeń specjalistów IT, ale jednocześnie rośnie mediana górnych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ile płacą w IT

No Fluff Jobs sprawdził również, jak przedstawiały się mediany wynagrodzeń specjalistów IT w zależności od formy zatrudnienia. W kwietniu 2022, w stosunku do kwietnia 2021, w przypadku kontraktu B2B, mediana dolnych widełek zarobków netto + VAT spadła o 4 proc., lecz górnych – wzrosła o nieco ponad 6 proc. Finalnie wynagrodzenia specjalistów pracujących w oparciu o ten rodzaj umowy plasowały się w granicach 13,4-20,1 tys. zł, zaś w ubiegłym między 14 a 19 tys. zł.

Czytaj więcej: Firma technologiczna otwiera kolejny oddział w Polsce. Rekrutuje specjalistów IT

Z kolei ci, których wybór padł na umowę o pracę nie mogli liczyć na duże wzrosty zarobków. W kwietniu 2022 mediany widełek kształtowały się między 9,8 a 15 tys. zł brutto. W porównaniu do kwietnia 2021 roku, oznacza to spadek o 2 proc. w przypadku widełek dolnych oraz niewielki wzrost górnych – o zaledwie 2,5 proc. W ubiegłym roku wyniosły one 10-14,6 tys. zł brutto. – Skąd wiemy, że rosnące zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów IT to prawdziwe wyzwanie dla branży? Widać to m.in. we wzrostach liczby ofert pracy, które odnotowujemy w każdym miesiącu. W kwietniu 2022 roku na portalu No Fluff Jobs pojawiło się o 128 proc. ogłoszeń więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. Zwraca też uwagę, że pracodawcy, którzy zmagają się z niedoborem talentów w swoich zespołach, powinni m.in. zainwestować w zatrudnianie i szkolenie juniorów oraz juniorek, a także otworzyć się na rekrutację specjalistów(-ek) IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. - Są to osoby chętne do podjęcia wyzwań w nowym kraju, cechuje je także wysoka eksperckość oraz podobna mentalność i kultura pracy jak w przypadku polskich pracowników i pracowniczek - zaznacza szef portalu. Czytaj więcej: Poprzeczka nie jest tak wysoko. Na tych stanowiskach w IT nie musisz umieć kodować Według No Fluff Jobs, największe wzrosty wynagrodzeń spośród wszystkich specjalizacji programistycznych odnotowano w przypadku Fullstacka. Na umowie B2B, mediana dolnych widełek, w porównaniu kwiecień do kwietnia, spadła o 5,3 proc., zaś górnych wzrosła o 4,5 proc. A mediany samych wynagrodzeń Fullstacków kształtowały się w granicach 13,2-20,9 tys. zł netto + VAT (w kwietniu 2021 było to analogicznie 14-20 tys. zł netto + VAT). Dużych wzrostów mogli spodziewać się ci preferujący umowę o pracę. Z danych portalu wynika, iż w porównaniu dwóch wspomnianych okresów, mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń w tym przypadku odnotowały wzrosty o kolejno 11 i 13,3 proc. i w rezultacie wyniosły 10-17 tys. zł brutto (kwiecień 2021 – 9-15 tys. zł brutto).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU