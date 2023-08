Już dawno polscy pracownicy nie byli tak niezadowoleni. Co się stało?

W 2023 r. zadowolenie z benefitów wśród pracowników wyniosło zaledwie 61 proc. To najniższy poziom od dekady – wynika z raportu MetLife. Jest to spowodowane brakiem aktualizacji oferty dodatków oraz niedopasowaniem do oczekiwań pracowników.

Podstawowy pakiet benefitów w firmach to prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe i premie świąteczne. Ale dziś to już za mało (Fot. Redd F/Unsplash)