Jeszcze niedawno obcinano im stawki, dziś pensje na tych stanowiskach poszybowały

W trzecim kwartale 2021 roku po raz pierwszy w historii zarobki pracowników IT zajmujących stanowiska juniorskie przekroczyły 10 tys. zł brutto. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu inhire.io „IT Market Snapshot”.

Z raportu inhire.io „IT Market Snapshot” wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku liczba ofert na stanowiska juniorskie wzrosła o ponad 7 proc. względem poprzedniego kwartału. W tym samym okresie nieznacznie spadła liczba ofert dla seniorów. Wcześniejsze wyniki porównujące Q2 i Q1 mówiły o wzroście liczby ofert dla juniorów jedynie o 1,6 proc.

- Jeśli pod koniec roku zanotujemy wynik jeszcze lepszy niż w ostatnim kwartale, zdecydowanie będziemy mogli powiedzieć o rosnącym trendzie w tym segmencie rynku pracy w IT - komentuje zmiany na rynku pracy w IT Mikołaj Demko, chief innovation officer w szkole IT Coders Lab.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zwraca on uwagę również na fakt, że wraz z rosnącą liczbą ogłoszeń o prace dla juniorów, rośnie też proponowane im wynagrodzenie. Górna granica płacy dla juniorów podana w aporie inhire.io po raz pierwszy w historii publikowania przez platformę z ogłoszeniami o pracę dla speców od IT, przekroczyła 10 tys. zł brutto.

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy nacisk w rekrutacji do IT położony był na pracowników z doświadczeniem, juniorom obcinano proponowane stawiki. Na stanowiskach juniorskich na początku 2021 roku oferowano zarobki w wysokości niemal 8 500 zł w systemie pracy stacjonarnej oraz 8 667 zł dla pracujących zdalnie. Dla porównania w czwartym kwartale 2020 r. zarabiali 8798 zł (9001 zł w trzecim kwartale) w przypadku pracy stacjonarnej oraz 9322 zł (8798 zł w trzecim kwartale) podczas pracy zdalnej.

Fot. Shutterstock

- Warto zauważyć, że podana w raporcie kwota dotyczyła pracy zdalnej. A coraz większe upowszechnienie tego modelu pracy to olbrzymie możliwości dla młodych pracowników. W tym obszarze również odnotowano historyczny wynik. Jak podaje raport, udział ofert zdalnych we wszystkich ofertach wzrósł od początku 2020 roku o 50 pkt proc. i w ostatnim kwartale zanotował poziom aż 64 proc. - wlicza Mikołaj Demko.

Jak dodaje, wszystko to sprawia, że osoby, które dopiero myślą o wejściu do branży IT mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość.

- Doniesienia o tym, że w Polsce możemy mieć nawet 100-tysięczny niedobór programistów wyraźnie pokazują, że naszemu rynkowi pracy wciąż daleko do poziomu nasycenia, a swojej szansy mogą na nim szukać także początkujący specjaliści IT - podsumowuje.

Specjaliści chcą nowego

Wzrost zainteresowania juniorami może wynikać m.in. z faktu, że doświadczeni pracownicy bardzo śmiało mówią o zmianie pracy. Z opublikowanego właśnie przez portal No Fluff Jobs raportu "Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej", wynika, że aż 41 proc. polskich specjalistów IT aktywnie poszukuje nowych wyzwań zawodowych lub rozgląda sią za nową pracą. Co więcej, coraz częściej zerkają oni w kierunku naszych południowych sąsiadów.

- Atrakcyjnym miejscem do pracy nie tylko dla rodzimych specjalistów IT, ale także dla pozostałych biorących udział w badaniu okazały się Czechy. Blisko 96 proc. Czechów, mając do wyboru pracę w innych krajach regionu, w pierwszej kolejności zdecydowałoby się na swoją ojczyznę i jest to wynik nieporównywalny z żadnym innym krajem (Słowacja – 57 proc., Polska – 45 proc., Węgry – 43 proc.). Co więcej, Republikę Czeską na drugim miejscu, poza swoimi ojczyznami, które uplasowały się na pozycji pierwszej, wskazało 34 proc. Słowaków, 19 proc. Polaków i 11,7 proc. Węgrów - wskazują autorzy badania.

- Z ankiety przeprowadzonej przez nas w bieżącym roku wynika, iż specjaliści IT z Polski otrzymują oferty pracy z innych krajów europejskich, takich jak Anglia (54,5 proc.), Niemcy (53,5 proc.), Holandia (17,2 proc.), Szwecja (15,3 proc.) oraz Norwegia (14,3 proc.). Trzeba więc utwierdzić ich w przekonaniu, iż warto pracować w swojej ojczyźnie, dając im m.in. duże możliwości rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, kontaktu z biznesem, ciekawe projekty, odpowiedzialność i autonomię. Bo oprócz finansów, są to główne czynniki, który sprawiają, że wiążą się oni z firmą na dłużej - przekonuje Marek Psiuk, CTO No Fluff Jobs.

Powody zmiany pracy

No Fluff Jobs zapytało również o powody chęci zmiany pracy. Według specjalistów IT z regionu nie są nimi tylko warunki finansowe. Choć wynagrodzenie zostało wskazane przez przedstawicieli każdego z badanych krajów na pierwszej pozycji, zaraz za nim wymienili oni chęć poszukiwania nowych doświadczeń zawodowych i szansę rozwoju osobistego.

Kolejne odpowiedzi było nieco zróżnicowane. Dla Czechów i Słowaków powodami, dla których dokonaliby zmian, okazały się niezadowalające warunki zatrudnienia (typ umowy i wymiar czasu pracy) oraz brak równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Z kolei Polacy i Ukraińcy powołali się na sytuację gospodarczą w kraju (kolejno 28 i 38,4 proc.), przy czym w Czechach okazał się to problem marginalny (<10 proc.).

Jednym z czynników, które motywują do zmiany miejsca pracy, jest także sytuacja polityczna. Najczęściej była ona wymieniana przez specjalistów IT z Węgier (30,3 proc.), a następnie przez przedstawicieli branży IT z Ukrainy (24,9 proc.) i Polski (25,4 proc.). Aż 25,1 proc. Węgrów do zmian dopinguje także zła atmosfera w pracy i odsetek ten jest nieporównywalnie większy niż w innych krajach.