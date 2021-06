Jesteśmy bogatsi, krócej szukamy pracy, ale coraz częściej żyjemy z "socjalu"

W opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny raporcie „Polska w liczbach 2021” dokonano zestawienia najważniejszych danych gospodarczych z końca 2020 r. i poprzednich dekad. Jest też sporo o zmianach, które na przestrzeni lat dokonały się na rynku pracy, w zakresie aktywności ekonomicznej Polaków, a także m.in. dochodów i wydatków gospodarstw domowych.

Najwięcej dostępnych środków finansowych w gospodarstwach domowych idzie na żywność i napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz wyroby tytoniowe (Fot. pixabay.com)

W ostatnich latach spadł w Polsce współczynnik ludności w wieku produkcyjnym, mniej jest także osób aktywnych zawodowo, z drugiej strony w porównaniu do 2010 r. stopa bezrobocia spadła o połowę.

Zmniejszył się okres poszukiwania pracy – z 9,4 miesiąca w 2010 i 7,7 miesiąca w 2019 r., do 7,1 miesiąca w roku 2020.

10 lat temu dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieznacznie tylko przekraczał 1 200 zł na miesiąc. Tymczasem w 2019 było to już 1 819,14 zł, a na koniec 2020 jeszcze o 100 zł więcej – 1 919,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Polska liczyła sobie 38 mln 265 tys. mieszkańców. 10 lat wcześniej było ich nieco więcej – 38 mln 530 tys. W porównaniu z wcześniejszymi początkami dekad zaszła jednak poprawa. W 2000 r. nasz kraj zamieszkiwało 38 mln 254 tys. osób, w 1990 r. natomiast 38 mln 73 tys. Nadal więcej Polaków mieszka w miastach, choć widoczne jest tendencja do wyprowadzania się na wieś. W 1990 i 2000 r. 62 proc. osób mieszkało w miastach, w 2010 r. 61, a w 2020 to 60 proc. wszystkich mieszkańców Polski.

Niezmiennie więcej jest kobiet, choć nie są to znaczące różnice. Według stanu na koniec minionego roku było ich 19 mln 763 tys., rok wcześniej 19 mln 877 tys. W 2000 r. pań było 19 mln 717 tys., natomiast w 1990 r. 19 mln 521 tys.

Spadł w ostatnich latach współczynnik ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata), co obrazuje wykres poniżej.

Fot. GUS

Mniej korzystnie wypada również współczynnik dzietności, który w 1990 r. wynosił 1,991, a w 2020 już tylko 1,378. Do góry i to sporo poszedł średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka. Aktualnie to 28,5 roku, podczas gdy w 1990 r. 22,7.

Mniej osób aktywnych zawodowo

Dane dotyczące bezpośrednio rynku pracy GUS zestawił już z lat 2010 oraz 2019 i 2020. W tej grupie poprzedni rok wypada najgorzej, jeśli chodzi o łączną liczbę osób w wieku 15 i więcej aktywnych zawodowo. Mieliśmy wówczas 16 mln 979 tys. takich osób, podczas gdy w roku 2019 17 mln 19 tys., a w roku 2010 – 17 mln 123 tys.

W tej kategorii kobiet jest akurat mniej niż mężczyzn – 7 mln 579 tys. w roku 2020. Podobnie było w roku 2019 – 7 mln 620 tys. i 2010 – 7 mln 677 tys. Korzystniej niż przed dekadą jest pod względem liczby osób pracujących. Na koniec 2020 r. wynosiła ona 16 mln 442 tys. pracujących i była o blisko 1 mln większa niż w roku 2010 (15 mln 473 tys.), choć nieznacznie mniejsza niż w 2019 (16 mln 461 tys.). Różnica w latach 2019-2020 prawdopodobnie wynika z kryzysu, który na rynku pracy wystąpił z powodu pandemii koronawirusa. Czytaj też Rynek pracy: widać skutki pandemii, ale jest nadzieja. Z drugiej strony liczba bezrobotnych okazała się najniższa właśnie w 2020 r. – 537 tys., wobec 558 tys. w 2019 i 1 mln 650 tys. w roku 2010. Krócej szukamy pracy. Bezrobocie w dół o połowę Zmniejszył się okres poszukiwania pracy – z 9,4 miesiąca w 2010 i 7,7 miesiąca w 2019 r., do 7,1 miesiąca w roku 2020. W grupie bezrobotnych w dalszym ciągu dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. W przypadku stopy bezrobocia rejestrowanego – mimo pogorszenia sytuacji w wyniku pandemii – była ona i tak znacznie niższa niż 10 lat temu. Według stanu na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 6,2 proc. Tymczasem na koniec 2010 r. była dokładnie dwa razy wyższa – 12,4 proc. Zobacz Bezrobocie w dół. "To sytuacja diametralnie różna od tej sprzed roku". Najwyższe bezrobocie występuje aktualnie w woj. podlaskim, a następnie podkarpackim i świętokrzyskim, najniższe z kolei w wielkopolskim. Fot. GUS Jeśli chodzi o strukturę rodzajów działalności, przeważają usługi i w tym zakresie nastąpił na przestrzeni ostatnich 10 lat nieznaczny wzrost. Mniejsze gospodarstwa domowe, ale większy dochód GUS przeanalizował też sytuację gospodarstw domowych. W przypadku ich liczebności jest gorzej niż było dekadę temu. Zarówno w 2020, jak i 2021 r. przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,61. W 2010 r. współczynnik ten wynosił 2,89. Polacy na pewno są za to bardziej majętni. 10 lat temu dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieznacznie tylko przekraczał 1 200 zł na miesiąc. Tymczasem w 2019 było to już 1 819,14 zł, a na koniec 2020 jeszcze o 100 zł więcej – 1 919,21 zł. W podziale na województwa najwyższy średni dochód występuje w dolnośląskim, mazowieckim i śląskim (ponad 2 000 zł), najniższy z kolei w woj. podlaskim i podkarpackim (poniżej 1700 zł). Fot. GUS Jeżeli chodzi o dochód do dyspozycji, to w minionym roku sytuował się na poziomie nieco ponad 1 874 zł miesięcznie na jedną osobę, w 2019 – 1 768,65 zł, natomiast wyraźnie mniejszy był w 2010 r. – 1 154,01 zł. Czytaj Pandemia miała im ściąć zarobki, a stało się na odwrót. Inkasują 25 tys. zł miesięcznie. Z czego żyją Polacy i na co najwięcej wydają pieniędzy? Większość mieszkańców naszego kraju żyje z pracy najemnej i tu wiele się nie zmieniło. W 2020 r. był to 53 proc., w 2010 52,8 proc. (w 2019 nieco mniej – 51,8 proc.). Z pracy na własny rachunek żyje 9,1 mieszkańców, tylko o 0,1 proc. więcej niż 10 lat wcześniej. Większa różnica występuje w przypadku utrzymywania się z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. Tu odnotowano spadek z 4,3 proc. w 2020, do 3,4 proc. w 2019 i 3,3 proc. w 2020 r. Programy socjalne typu 500 plus nie mogły pozostać bez wpływu na sytuację, stąd 32,2 proc. osób w kraju żyje obecnie ze świadczeń społecznych. 10 lat było ich 29 proc. Jeśli chodzi o wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym, najwięcej - średnio ponad 30 proc. dostępnych środków finansowych - idzie na żywność i napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz wyroby tytoniowe. Niespełna 25 proc. wydajemy na mieszkania, a ok. 13-14 proc. na transport i łączność. Największe miesięczne wydatki na jedną osobę (1301-1444 zł), odnotowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Po przeciwnej stronie są województwa podkarpackie i świętokrzyskie, gdzie te wydatki wynoszą nie więcej niż ok. 1000 zł. Fot. GUS

