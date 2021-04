Jest problem z wysokością pensji Polaków. Którym liczbom wierzyć?

Ile warta jest moja praca? Średnio 4 269 zł brutto - mówią pracownicy. Pracodawcy podają o 293 zł mniej, czyli 3 976 zł brutto. To nic, bo jak wynika z raportu LMC Polska „Praca 2021: oczekiwania a rzeczywistość”, na niektórych stanowiskach rozbieżności co do kwoty wynagrodzenia wynosiły nawet 60 proc.

Największe rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi a proponowanymi wynagrodzeniami widoczne były w tych grupach stanowisk, w których w wyniku pandemii pracownicy odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego. W szczególności dotyczy to stanowisk wprost powiązanych z branżą HoReCa i sprzedażą detaliczną, takich jak kasjer czy pracownik restauracji. Łatwo to więc powiązać ze zdarzeniami na rynku pracy wywołanymi pandemią COVID-19. Pracownicy ci nagle stracili pracę i byli zmuszeni szukać nowych źródeł utrzymania, nawet za cenę znacznie niższego niż oczekiwane wynagrodzenia.

O ile niższego? Z danych LMC wynika, że największe rozbieżności pojawiły się na stanowisku kasjera-sprzedawcy. Osoby aplikujące na nie oczekiwały wynagrodzenia na poziomie 29,50 zł za godzinę pracy, a składano im ofertę wynoszącą 18,30 zł. Różnica na niekorzyść potencjalnego pracownika wynosiła więc 60 proc. Niewiele mniej, bo po 52 proc., było w przypadku sprzedawców czy magazynierów.

- Pracownicy w wielu przypadkach, mimo takiej różnicy w pensji czy niedopłaceniu, decydowali się na tę ofertę pracy. Moim zdaniem wynikało to przede wszystkim z tego, że byli to pracownicy branż, które dostały mocny cios podczas pandemii i musieli szybko znaleźć kolejne miejsce pracy - komentuje te dane Rafał Glogier-Osiński, country manager LMC Polska.

Z kolei odwrotna sytuacja w skali kraju miała miejsce w przypadku przedstawicieli handlowych i operatorów. Ci pierwsi oczekiwali pensji w wysokości 3 954,67 zł, a pracodawcy chcieli dać więcej - 4 086,34 zł, czyli o 3 proc. więcej. Operatorzy, pytani o oczekiwania finansowe, podawali kwotę 3 209,01 zł, a pracodawcy chcieli im płacić 3 304,63 zł, czyli o 2 proc. więcej.

Różnice wynagrodzeń w regionach

W raporcie przedstawiono również dane dotyczące wynagrodzeń z 13 województw. Twórca aplikacji Praca za Rogiem, tworząc analizę, brał pod uwagę te stanowiska, które spełniały wymóg minimum 50 ofert i minimum 50 wyszukiwań w danym województwie. Trzem regionom to się nie udało. Jak w poszczególnych regionach Polski wyglądają "oczekiwania kontra rzeczywistość"?

Raport: LMC Polska

Ciekawa sytuacja ma miejsce w woj. lubelskim, gdzie na przekór średniej w Polsce, pracodawcy chcą płacić dużo więcej sprzedawcom. Ich oczekiwania to 3 603,8 zł na miesiąc, zaś proponowana przez pracodawców pensja wynosiła 4 604,2 zł. Różnica wynosiła więc 22 proc. Jeszcze większa miała miejsce w woj. zachodniopomorskim, gdzie sprzedawcy chcieli zarabiać 3 554,3 zł, a pracodawcy proponowali im 5 005,6 zł – to o 29 proc. więcej niż ich oczekiwania.

Jednak takie sytuacje, w których pracodawcy wycenili pracę na danym stanowisku wyżej niż pracownicy, nie były zbyt częste. W każdym z regionów były to pojedyncze przypadki: w Łodzi w przypadku operatorów wózków widłowych, na Dolnym Śląsku w przypadku zawodowych kierowców, w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim w przypadku pracowników biurowych. W Małopolsce dotyczyło to również pracowników biurowych, ale też pracowników administracji i pracowników działu obsługi klienta. Na Mazowszu aż o 50 proc. więcej pracodawcy chcieli płacić osobom na stanowisku kierownika, w woj. śląskim kierownikom oferowano o 34 proc. więcej, niż chcieli. Na Podkarpaciu dotyczyło to wyłącznie pracowników fizycznych.

Natomiast rekord rozbieżności padł w woj. mazowieckim i dotyczył osób wykonujących zawód sprzątaczki. Kandydaci do pracy oczekiwali, by za godzinę płacić im 32,3 zł, zaś potencjalni pracodawcy wycenili ich wysiłek na 17,3 zł. Różnica w ocenie wynosiła aż 87 proc. Inny przykład to kierowca w woj. zachodniopomorskim. On swoją miesięczną pracę wycenia na 4 491,8 zł, a potencjalny pracodawca na 2 882,9 zł – różnica między tymi wartościami stanowi 56 proc.

Raport: LMC Polska

- Pracodawcy powinni zrewidować swoje podejście do płacy, bo tam, gdzie bardzo różni się ono od tej rynkowej lub oczekiwań pracowników, będzie sporym wyzwaniem zatrudnienie, a potem utrzymanie zespołu na dłużej - podsumowuje Rafał Glogier-Osiński.

Zarobki w marcu 2020

Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie odnotowało rekordowy wzrost. W ujęciu rocznym wzrosło o 8 proc., a w ujęciu miesięcznym o 6,5 proc. i wyniosło 5929,05 zł brutto.

- Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także większą liczbą dni roboczych w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem - czytamy w raporcie GUS.

Jak wyjaśnia Rafał Benecki, główny ekonomista i dyrektor biura analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego, firmy wytwórcze, które relatywnie dobrze poradziły sobie ze skutkami pandemii, zdecydowały się wypłacić premie kwartalne i bonusy.

- Rosły też wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny – przyspieszenie produkcji w zestawieniu z rosnącą ilością osób przebywających w marcu na kwarantannie wymusiły niezbędne dostosowania. Możliwe, że również tutaj zadziałał efekt bazy, w marcu 2020 bonusy i premie mogły zostać zawieszone, opóźnione z powodu początku pandemii - ocenia ekspert ING Banku Śląskiego.