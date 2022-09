Jest jedna rzecz, która usprawni rekrutacje. Chciałoby jej 93 proc. Polaków

Serwis z ofertami pracy dla IT No Fluff Jobs ruszył z kampanią społeczną „Szanuj siebie”, która ma zwrócić uwagę na nieprzejrzyste procesy rekrutacyjne. Na potrzeby tego działania firma zleciła badanie MASMI Poland, w którym przepytała 1000 losowo wybranych Polek i Polaków.

Co się okazało? Gdyby firmy zdecydowały się podawać w ogłoszeniach o pracę wysokość proponowanego wynagrodzenia, proces rekrutacyjny przebiegałby dużo sprawniej. Bo jawne wynagrodzenia w ofertach pracy są ważne dla blisko 93 proc. Polek i Polaków. Dla 4,8 proc. jest to obojętne, a zaledwie 2,3 proc. osób uznaje to za nieważne lub zdecydowanie nieważne.

– Nie jestem zaskoczony, że ponad 90 proc. osób aktywnych zawodowo chciałoby znać oferowane zarobki już na etapie czytania ogłoszenia – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Na naszym portalu pracodawcy mogą umieszczać tylko oferty pracy z jawnym wynagrodzeniem, działamy tak jako jedyni w IT od 8 lat i widzimy, jak dużo korzyści przynosi to obu stronom procesu rekrutacyjnego. Kandydaci oszczędzają czas, bo aplikują tylko na oferty, które spełniają ich oczekiwania, a pracodawcy dostają zgłoszenia tylko od osób, które są dopasowane do ich wymagań. To sytuacja win-win, którą warto przenieść także na inne branże – komentuje.

Magda Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs, dodaje, że każdy z nas brał kiedyś udział w nietransparentnej rekrutacji.

- Każde takie doświadczenie, choć wiele nas uczy, pozostawia też negatywny ślad i w efekcie rośnie niezadowolenie nas i kandydatów, że tak wygląda nasz rynek pracy. Wierzymy, że może być inaczej – podkreśla Magda Gawłowska-Bujok.

Podobne zdanie na ten temat ma Maciej Kabaciński, szef pionu HR w programistycznej firmie Quercus.

- Ujawnienie widełek płacowych już na etapie rekrutacji to dla kandydatów czytelna informacja na temat poziomu wynagrodzeń w firmie, zwłaszcza dla osób, których oczekiwania są wyższe od pensji oferowanej przez przedsiębiorstwo. Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy może też w dłuższym okresie wpłynąć na wyrównanie dysproporcji między konkurencyjnymi firmami. Warto też pamiętać, że polityka płacowa jest jednym z elementów budowania wizerunku pracodawcy. I pod tym względem należy do jawności wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę podejść odpowiedzialnie – komentuje Maciej Kabaciński.

Firmy nie palą się do udzielania feedbacku po rozmowie kwalifikacyjnej. A chce tego ponad 70 proc. Polaków

Mimo że otrzymywanie informacji zwrotnych od pracodawcy w procesie rekrutacji jest ważne dla większości kandydatów (77 proc.), to przekazywanie tych informacji rekrutowanym nie jest zbyt częste (tylko 20 proc. osób otrzymywało feedback często lub zawsze). Informacje zwrotne najczęściej dotyczą doświadczenia (53 proc.) i umiejętności (39 proc.) kandydatów. Rzadziej feedback dotyczył posiadanego wykształcenia (29 proc.), znajomości języków (20 proc.) lub sposobu rozmowy.

– Informacja zwrotna to świetny sposób, by pokazać kandydatom, że doceniamy ich zaangażowanie i wysiłek włożony w proces rekrutacji – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs. – W ten sposób zostawiamy po sobie dobre wrażenie i budujemy pozytywny odbiór marki pracodawcy. Jak wiemy, w danym procesie najczęściej tylko jedna osoba finalnie będzie zatrudniona, ale zadbanie o niewybranych kandydatów może zaprocentować w przyszłości, gdy znów otworzymy rekrutację na podobną pozycję lub gdy pojawią się opinie o naszej firmie w sieci. Przekazanie kandydatom informacji zwrotnej po wzięciu udziału w naszym procesie rekrutacyjnym jest nie tylko dobrą praktyką, ale i obowiązkiem pracodawcy – dodaje.

Niestosowne pytania podczas rekrutacji, które zgodnie z Kodeksem pracy nie powinny paść

W trakcie badania firma zapytała również o to, jakie pytania do kandydatów do pracy kierują podczas rozmów kwalifikacyjnych rekruterzy.

Kandydaci najczęściej są pytani o stan cywilny (31 proc.), posiadanie dzieci (27 proc.) i wiek (25 proc.), a kobiety także o planowanie rodziny (27 proc.). Pytanie o te kwestie jest postrzegane jako niestosowne, szczególnie dla kobiet. 30 proc. osób zetknęło się z sugestią, że ich wiek ma wpływ na decyzję o zatrudnieniu. Aż 73,8 proc. osób uznało pytania i komentarze dotyczące wyglądu za niestosowne. W sumie 62,5 proc. osób postrzega pytania i komentarze dotyczące orientacji jako niestosowne.

Warto pamiętać, że informacje o tym, o co może pytać pracodawca potencjalnych pracowników, określone są w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 221 § 1, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

imię (imiona) i nazwisko,

imiona rodziców,

datę urodzenia,

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

wykształcenie,

przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Kampania No Fluff Jobs „Szanuj siebie”. Firma zbiera podpisy pod listem na temat wprowadzenia jawności płac

Ogłoszona przez No Fluff Jobs kampania „Szanuj siebie” ma na celu zwrócenie uwagi na nietransparentne procesy rekrutacyjne. Firma chce dotrzeć do osób decyzyjnych, by te zaczęły zmieniać podejście do tych zjawisk.

Bowiem często bywa tak, że kandydaci muszą wejść „w ciemno” w proces rekrutacji, nie znając proponowanego wynagrodzenia. Do tego po samej rozmowie czeka na nich cisza, bo nikt się nie odzywa, jeśli kandydata nie wybrano do kolejnego etapu lub dowiadują się, że powodem odrzucenia były wiek/płeć.

Takie podejście do rekrutacji to niestety wciąż codzienność. Kampania ma pokazać, że podawanie wynagrodzenia pozwala nie tylko znaleźć osobę dopasowaną do stanowiska pracy, lecz także przeciwdziałać nierównościom płac. Traktowanie kandydatów z szacunkiem na każdym etapie buduje natomiast pozytywny odbiór pracodawcy w oczach tak zatrudnionych pracowników, jak i przyszłych kandydatów do pracy.

W ramach kampanii, w przestrzeni publicznej można znaleźć hasła, które zwracają się bezpośrednio do kandydatów, np. „Nie aplikuj na oferty bez podanego wynagrodzenia”, „Masz prawo do informacji zwrotnej po rekrutacji” czy „Twój wiek nie może decydować o zatrudnieniu”. Zaangażowanie osób szukających pracy do tej inicjatywy to dobry krok w kierunku transparentnej rekrutacji.

No Fluff Jobs zachęca także do podpisania listu otwartego w temacie ustanowienia jawnych wynagrodzeń w ofertach pracy. List kierowany jest do Komisji Europejskiej, a jego celem jest zwrócenie uwagi na szereg korzyści, jakie niosą transparentne wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę i zachęcenie instytucji unijnych do przyspieszenia prac nad ustawą o obowiązku publikacji proponowanych zarobków w ofertach pracy. Po zaledwie kilku dniach akcji list podpisało już blisko 5 tys. osób. List (w języku angielskim) można podpisać na tej stronie: https://mailchi.mp/nofluffjobs/transparency-open-letter

Pracodawcy nie chcą jawności wynagrodzeń. Ich zdaniem nie pomoże w likwidacji luki płacowej

Na koniec warto przypomnieć wyniki badania na temat jawności wynagrodzeń w firmach, które w ubiegłym roku przeprowadzili Pracodawcy RP. Wynika z niego, że ujawnianie wysokości płac w ogłoszeniach o pracę to dobry pomysł zdaniem zaledwie 40 proc. przepytanych firm. Odmienne podejście mają pracownicy – aż 75 proc. z nich chciałoby ujrzeć w ogłoszeniu taką informację.

Pracodawcy uważają, że jawność wynagrodzeń nie rozwiąże problemu luki płacowej. Niemal 70 proc. z nich jest zdania, że polski rynek pracy nie jest gotowy na wprowadzenie tej zmiany.

