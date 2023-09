Jeśli weźmiesz pieniądze za pracę w komisji wyborczej, możesz stracić świadczenia

Do dziś, 25 września 2023 r., mają zostać powołane obwodowe komisje wyborcze, a ich członkowie mogą liczyć nawet na 800 zł wynagrodzenia. Co jednak z osobami, które pobierają w dniu wyborów inne zasiłki i świadczenia?

Parlamentarzystka Anita Kucharska-Dziedzic skierowała oficjalne pytanie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) dotyczące sytuacji, w której osoba pełniąca funkcję członka obwodowej komisji wyborczej mogłaby być narażona na ryzyko utraty uprawnień do otrzymywania zasiłków i świadczeń.

Poprosiła o stanowisko ministerstwa w tej sprawie oraz odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy osoba będąca na zwolnieniu lekarskim, którego okres obejmuje również dzień wyborów do Sejmu i Senatu, może pełnić funkcję członka obwodowej komisji wyborczej bez ryzyka utraty prawa do zasiłku chorobowego?

- Czy kobiety będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim mogą być członkiniami obwodowej komisji wyborczej? Czy obowiązane są zgłosić fakt pełnienia takiej roli swojemu pracodawcy i/lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych?

- Czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne może jednocześnie być członkiem obwodowej komisji wyborczej? Czy otrzymanie diety za tę pracę nie wpłynie na utratę świadczenia pielęgnacyjnego?

- Czy praca w obwodowej komisji wyborczej podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych skutkuje utratą tego zasiłku?

Marlena Maląg udzieliła odpowiedzi na pytania posłanki (Twitter/MRiPS)

Jasna sytuacja bezrobotnych i rodziców, mniej osób na chorobowym

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że osoba ubezpieczona, która podczas zwolnienia lekarskiego podejmuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób sprzeczny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego zgodnie z artykułem 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Istnieją dwie niezależne przesłanki, które prowadzą do utraty prawa do zasiłku chorobowego: pierwsza dotyczy wykonywania pracy zarobkowej w okresie uznanej niezdolności do pracy, a druga związana jest z nieprawidłowym wykorzystaniem zwolnienia od pracy.

W odniesieniu do pierwszego pytania dotyczącego pracy w komisji wyborczej, Maląg przywołała uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce, które wyjaśnia, że pełnienie obowiązków członka komisji wyborczej nie może być utożsamiane z pracą zarobkową. Funkcja ta ma charakter społeczny i obywatelski. Dieta, którą otrzymują członkowie komisji wyborczych, nie jest traktowana jako wynagrodzenie, lecz jako rekompensata kosztów.

Minister zaznaczyła również, że orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza, że wszelkie działania pracownika, które utrudniają proces leczenia i powrót do pracy, mogą stanowić naruszenie celu zwolnienia lekarskiego. Ostateczna ocena, czy konkretne zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z celem, zależy od indywidualnych okoliczności danego przypadku.

W kontekście urlopu macierzyńskiego i pracy w komisji wyborczej Maląg przypomniała, że Kodeks Pracy pozwala na połączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu, pod warunkiem, że nie przekroczymy połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Nie ma zakazu podejmowania dodatkowej pracy na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Jeśli chodzi o zasiłek macierzyński, to jego wysokość jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który udzielił takiego urlopu. Praca w innych formach nie wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego, a kobiety pełniące funkcje członków komisji wyborczych podczas pobierania tego zasiłku nie muszą tego zgłaszać do ZUS-u.

Według minister Marleny Maląg, za pracę w komisji przysługuje nie wynagrodzenie, a rekompensata kosztów. Z tego powodu, członkowi nie można cofnąć zasiłku (fot. Shutterstock)

Podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego wygląda kwestia świadczenia pielęgnacyjnego. Minister podkreśliła, że warunkiem jego uzyskania jest brak podjęcia lub zaniechania pracy zarobkowej związanej z opieką nad osobą niepełnosprawną. Praca w innych formach, takich jak umowa cywilnoprawna czy prowadzenie działalności gospodarczej, nie wpływa na prawo do tego świadczenia. Nie wpływa na nie także praca w komisji wyborczej, ale tu również, jak w przypadku zasiłku chorobowego, ostateczną ocenę każdej konkretnej sytuacji podejmuje organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Co się zaś tyczy bezrobotnych, to zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna to taka, która jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dni wolne od pracy nie wpływają na status bezrobotnego. Jeśli bezrobotna osoba pełni funkcję członka komisji wyborczej tylko w te dni, nadal może pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Co innego jeśli ma te obowiązki także w dni powszednie – wtedy może skorzystać z przepisu pozwalającego na zgłoszenie w urzędzie pracy do 10 dni braku gotowości do pracy w roku kalendarzowym. Za te dni nie przysługuje jednak zasiłek dla bezrobotnych.

Minister również zaznaczyła, że osoba bezrobotna nie może uzyskiwać miesięcznego przychodu z innych źródeł niż zatrudnienie przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Diety z tytułu pracy w komisji wyborczej są zwolnione od podatku do pewnej kwoty, więc tylko przekroczenie tej granicy skutkowałoby utratą statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W tym roku w komisji wyborczej można zarobić od 600 do 800 zł

Osobom uczestniczącym w szkoleniach oraz działaniach związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych przysługuje stała kwota zasiłku. W tym roku dla przewodniczących wynosi ona 800 zł, dla zastępców - 700 zł, natomiast dla pozostałych członków - 600 zł. To rekordowe stawki.

Według informacji Krajowego Biura Wyborczego dostępnych na stronie wybory.gov.pl w dniu wyborów 15 października na terenie Polski będzie działać 31 073 Obwodowych Komisji Wyborczych. W poprzednich wyborach, prezydenckich w 2020 r., było ich o 4 tys. mniej.

Z szacunków wynika, że pracę znajdzie w nich ok. 260 tys. osób. Zapytany o dokładną liczbę rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej przekazał, że instytucja nie ma obowiązku i nie gromadzi takich informacji. O tym ilu chętnych było w danym okręgu oraz ile osób powołano będzie można dowiedzieć się dopiero w chwili, kiedy Okręgowe Komisje Wyborcze ogłoszą ich członków.

