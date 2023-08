Jeśli nie pracujesz, dostaniesz 2500 zł. Kwoty poszły w górę

Jak podaje "Deutsche Welle" o podwyżkach poinformował minister pracy i spraw społecznych Hubertus Heil, który zaznaczał, że zwłaszcza podczas kryzysu i w przełomowych czasach trzeba móc polegać na państwie opiekuńczym.

Najwięcej na podwyżce zasiłku obywatelskiego skorzystają osoby żyjące w pojedynkę. Od nowego roku otrzymają one 563 euro miesięcznie, obecnie jest to 502 euro. Z kolei młodzież w wieku od 15 do 18 lat będzie otrzymywała 471 euro (obecnie 420 euro). Zasiłek na dzieci powyżej siódmego roku życia do ukończenia 14 lat od nowego roku wyniesie 390 euro zamiast 348 euro. Na dziecko do szóstego roku życia państwo wypłaci 357 euro (obecnie 318 euro). W sumie świadczenia wzrosną około 12 procent.