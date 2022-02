Jeśli nie pensja, to co? Tak firmy nęcą teraz kandydatów. Działa jak magnes

Przyszłość benefitów to przede wszystkim większa elastyczność rozumiana zarówno jako pełniejsza niezależność w decydowaniu o czasie i miejscu świadczenia obowiązków zawodowych, jak i dodatkowy czas wolny. Do tego dochodzi kwestia dbania o dobrostan pracowników, np. poprzez podnoszenie wartości pakietów medycznych, oferowania programów wsparcia psychologicznego czy umożliwiania pracownikom wyboru najistotniejszych dla nich świadczeń.

Świadczenia pozapłacowe wpływają na atrakcyjność oferty pracy i o tym, jak pracodawca pozycjonuje się na tle innych. Tradycyjnie pakiety zawierają prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie na życie. Jednak dodatki tego typu są obecnie rynkowym standardem i nie są postrzegane przez kandydatów jako wyjątkowe. Uwagę profesjonalistów przyciąga natomiast sytuacja, gdy te świadczenia nie pojawiają się w ofercie pracodawcy. Wtedy zazwyczaj jest to czynnik demotywujący do przyjęcia oferty.

Jak zauważa Agnieszka Czarnecka z Hays Poland, benefity, które realnie zachęcają do zmiany pracy, mają nieco inną naturę - są dopasowane do indywidualnych potrzeb i pokrywają mniej oczywiste aspekty życia pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Świadczenia pozapłacowe nie są głównym czynnikiem decydującym o wyborze określonej oferty pracy. Najważniejszy nadal pozostaje poziom wynagrodzenia, możliwości rozwoju oraz zakres obowiązków na danym stanowisku. Jednak atrakcyjne benefity istotnie wspierają budowanie marki pracodawcy na rynku i skutecznie przyciągają uwagę kandydatów, zwiększając ich zainteresowanie ofertą pracy. Organizacje coraz częściej weryfikują zatem swoje pakiety, starając się odpowiedzieć na oczekiwania obecnych i potencjalnych pracowników – zauważa Agnieszka Czarnecka.

Do pełnej satysfakcji jest jednak daleka droga. Jak wynika z badania omówionego na łamach Raportu płacowego Hays 2022, benefity pozapłacowe w miejscu pracy otrzymuje 69 proc. pracowników, a zaledwie 62 proc. z nich odczuwa satysfakcję z pakietu świadczeń.

Powodem są rozbieżności pomiędzy tym, co znajduje się w ofercie pracodawców a tym, czego realnie oczekują pracownicy.

Źródło: Raport płacowy 2022, Hays Poland

Pomimo blisko dwóch lat od wybuchu pandemii, okresowych obostrzeń, pracy zdalnej i hybrydowej, część organizacji nadal nie zmieniła pierwotnego składu pakietu benefitów. Zawieszeniu ulegały świadczenia, które w czasie pandemii nie miały racji bytu (np. imprezy integracyjne czy karty sportowe), lecz bardzo często nie zastępowały ich inne benefity, lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb. Jak wynika z badania Hays, dofinansowanie wyposażenia domowego biura oferuje 15 proc. firm, a dopłatę do rachunków z tytułu pracy zdalnej zaledwie 7 proc. organizacji.

Tymczasem najlepszy benefit to benefit spersonalizowany, elastyczny i wspierający.

- Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu nie jest mnożenie liczby benefitów, ale umiejętne skomponowanie takiej oferty, która rzeczywiście będzie użyteczna i wyczekiwana przez ludzi zatrudnionych w naszej firmie. Aby to osiągnąć, pracodawcy i HR powinni wpisać w swoje firmowe DNA zarówno zdolność do konstruktywnego dialogu z pracownikami, jak i umiejętne korzystanie z analityki HR-owej, w której drzemie naprawdę duży potencjał – podkreśla Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits&Rewards Services Polska.

Jakich benefitów chcą pracownicy

Badanie Hays wykazało, iż większość firm oferuje zatrudnionym podstawowy pakiet opieki medycznej (68 proc.), kartę sportową (66 proc.), ubezpieczenie na życie (55 proc.) oraz pracę elastyczną (50 proc.). W pakietach benefitów pracodawcy uwzględniają również m.in. telefon oraz komputer służbowy, z których można korzystać w celach prywatnych, dofinansowanie edukacji czy służbowy samochód. Jednocześnie świadczenia tego typu bardzo często są zarezerwowane wyłącznie dla określonej grupy pracowników firmy, przykładowo dla kadry menedżerskiej lub osób o dłuższym stażu pracy w organizacji.

Poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych dla nich świadczeń, pracownicy najczęściej stawiają na rozszerzony pakiet opieki medycznej i pracę elastyczną (po 34 proc.) oraz służbowy samochód i dodatkowe dni urlopowe (po 25 proc.). Jak więc widać, pracownicy oczekują większej elastyczności w miejscu pracy, a także, aby pracodawca ułatwiał im osiągnięcie work-life balance.

Źródło: Raport płacowy 2022, Hays Poland

Oryginalne benefity

Na przestrzeni ostatnich lat - szczególnie w branżach charakteryzujących się największą konkurencją w walce o pracowników - zaczęły pojawiać się nowe i oryginalne benefity. Jeszcze do niedawna zaskakiwały informacje o usługach masażu w biurze, sprzątania mieszkania czy prywatnego concierge’a, wspierającego pracowników w załatwianiu codziennych spraw. Chociaż oferta tego typu nadal nie jest powszechna, to nie budzi już tak ogromnego zdziwienia.

- Konkurencja o pracownika sprawia, że na rynku pojawiają się coraz oryginalniejsze rozwiązania i pomysły. Mając do wyboru oferty o bardzo podobnym zakresie obowiązków oraz poziomie wynagrodzenia, kandydaci chętniej rozważą propozycję uwzględniającą atrakcyjne i oryginalne benefity. Należy oczekiwać, że w obecnej sytuacji pracodawcy będą pracować nad podnoszeniem konkurencyjności swoich pakietów, tak aby lepiej odpowiadały na oczekiwania kandydatów i wspierały realizację strategii zatrudnienia – komentuje Agnieszka Czarnecka.

Oferta benefitów szyta na miarę

Dorota Kubiak, dyrektor talent team w EY Polska podkreśla, że każda organizacja tworząc system benefitów mieć w głowie powinna różnorodność.

- Oczekiwania różnią się w zależności od typu organizacji. Dla przedstawicieli różnych generacji cenne są być może zupełnie inne aspekty. To co zadziała w międzynarodowej firmie zatrudniającej osoby w różnym wieku, prawdopodobnie nie sprawdzi się w start-upie, bazującym na wchodzących na rynek pracy pokoleniach. Co nie znaczy, że oba światy nie mogą się przenikać. Mój ulubiony przykład uniwersalnego, nowoczesnego benefitu – fryzjer dla zwierząt, o którym przeczytałam w jednym z badań dotyczących populacji studentów szykujących się do wejścia na rynek pracy - dodaje.

Jak zaznacza, 2022 rok będzie rokiem ewaluacji i uniwersalności w oferowanych benefitach.

- Wygrają organizacje, które wykażą się elastycznym podejściem i zaproponują pracownikom szeroki wachlarz opcji, z których będą oni mogli wybrać te najbardziej do nich pasujące. Chciałabym podkreślić, że nie chodzi tu o ilość, ale o jakość i dostosowanie do potrzeb pracowników oraz możliwości organizacji - podsumowuje.

W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Strojek-Mleczko, menedżer Działu Ludzie i Kultura Philip Morris Polska. Jej zdaniem istotne, by to pracownicy sami powiedzieli, czego oczekują i by mieli możliwość wyboru benefitu odpowiedniego w ich indywidualnej sytuacji.

- Najprościej jest zapytać pracowników. Tak zrobiliśmy, organizując wiele warsztatów i grup fokusowych. Pytaliśmy ich o obecną ofertę, o to, które benefity są najważniejsze, z czego chcieliby zrezygnować, z czego nie korzystają oraz czego im brakuje. W Polsce nasi pracownicy to pracownicy działu produkcji, sił sprzedaży, specjaliści z centrum usług wspólnych, Polacy i obcokrajowcy. Ważne, by oferta odpowiadała zarówno świeżo upieczonemu absolwentowi studiów, jak i pracownikowi, który posiada rodzinę, a także komuś, kogo dzieci opuściły już gniazdo rodzinne. Odpowiedzią na to jest, w naszej opinii, zaoferowanie wyboru, w którym większość znajdzie coś dla siebie - wyjaśnia Katarzyna Strojek-Mleczko.