Jeśli być kobietą, to nie w brytyjskiej bankowości

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w brytyjskiej bankowości inwestycyjnej nie napawa Brytyjczyków optymizmem. Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w bankach inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii są ogromne i prawie nie zmieniły się od lat. Najlepiej płatne prace w większości instytucji wykonują mężczyźni.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 29 wrz 2021 17:16





Kobiety w brytyjskiej bankowości inwestycyjnej zarabiały 56 pensów na każdy funt zarobiony przez mężczyzn (Fot. Shutterstock)

W 10 dużych bankach w Wielkiej Brytanii kobiety zarabiały 56 pensów na każdy funt zarobiony przez mężczyzn, porównując ich średnią stawkę godzinową.

Żaden z banków nie poinformował, że kobiety stanowią więcej niż jedną piątą osób w kwartylu najlepiej zarabiających pracowników.

W bankach inwestycyjnych, które zgłosiły raporty na temat płac, mężczyźni dominują w najlepiej płatnych miejscach pracy.

Zgłaszanie różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć stało się obowiązkowe w Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Dostarcza ono informacji o tym, jak różnią się zarobki kobiet i mężczyzn. Dane nie uwzględniają takich czynników, jak doświadczenie lub lokalizacja. Pokazują jednak, że w większości firm mężczyźni wykonują najlepiej płatne prace – informuje Bloomberg.

Nie wszystkie banki podały stosowne informacje po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii pozwolił firmom opóźnić ujawnienie informacji podczas pandemii. W analizie brak jest przede wszystkim danych porównawczych dla Morgan Stanley, który jest jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie.

Luka płacowa

W 10 dużych bankach, które zgłosiły raporty przed terminem upływającym 5 października, średnia różnica między płacami godzinowymi mężczyzn i kobiet w kwietniu 2020 roku kształtowała się na poziomie 44,5 proc., w porównaniu do 45,2 proc. zgłoszonych w poprzednim roku. Oznacza to, że kobiety zarabiały 56 pensów na każdy funt zarobiony przez mężczyzn, porównując ich średnią stawkę godzinową.

Obsługujący bankowość inwestycyjną w Wielkiej Brytanii HSBC Bank odnotował największe zróżnicowanie wynagrodzeń na poziomie 54,4 proc., co oznacza poprawę o 0,7 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Większość z 10 banków zgłosiła mniejszą lukę płacową w stosunku do swojego poprzedniego raportu, postęp w ostatnich latach był jednak niewielki.

Tylko 9 proc. osób z najwyższego kwartyla płac w HSBC Banku to kobiety, co stanowi najgorszy wynik również pod względem tego wskaźnika.

Generalnie to mężczyźni dominują w najlepiej płatnych miejscach pracy w bankach inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii.

Do parytetu daleko

Stosowanie mediany zamiast średniej, które eliminuje wpływ osób o najwyższych dochodach, nieznacznie zmniejsza różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tym podejściem, pracownice dziesięciu banków borykają się z 35-proc. niższym wynagrodzeniem godzinowym w kwietniu 2020 roku, w porównaniu z 37 proc. rok wcześniej. Żaden z banków nie poinformował, że kobiety stanowią więcej niż jedną piątą osób w kwartylu najlepiej zarabiających pracowników. Obraz sytuacji dotyczącej płac komplikuje fakt, że niektóre firmy podają odrębne dane dla spółek zależnych. Na przykład JPMorgan Securities ma 13,1 proc. kobiet w najwyższym przedziale płac, w porównaniu z 30,6 proc. w JPMorgan Europe Limited. Ogólna sytuacja płacowa poprawia się nieco, gdy uwzględni się bankowość detaliczną i działy prowadzące inne operacje. HSBC UK Bank zgłosił np. średnią lukę płacową 32,9 proc., co jednak pokazuje, że do zachowania parytetu jest jeszcze daleko – konkluduje Bloomberg.

