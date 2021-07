Jesień będzie gorąca. Budżetówka wyjdzie na ulice

Szykuje się gorąca jesień. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa zapowiedział właśnie, że będzie organizować jesienią strajki w budżetówce. Przyczyną zamrożenie płac.

Związki nie godzą się na zamrożenie płac w budżetówce. Zapowiadają protesty i strajki (Fot. PTWP)

W założeniach ustawy budżetowej na 2022 r. rząd przyjął, że pensje w budżetówce pozostaną na takim samym poziomie jak dziś.

Dla setek tysięcy pracowników oznacza to kolejny już rok nie tylko bez podwyżki, ale również bez waloryzacji wynagrodzeń.

Związkowy nie godzą się na takie traktowanie i zapowiadają protesty.

- Mamy dość polityki rządu względem pracowników sfery budżetowej. Władza chwali się szybkim wzrostem płac, poprawiającą się kondycją gospodarki, a w tym samym czasie upiera się przy zamrożeniu płac w budżetówce - komentuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

W jego opinii pracownicy sfery budżetowej od lat są traktowani jak obywatele gorszego sortu. W instytucjach publicznych pracownicy są obciążeni nowymi obowiązkami, a płace wielu z nich od lat stoją w miejscu i oscylują wokół minimalnego wynagrodzenia. Dokładnie przez ostatnie 10 lat praktycznie nie dostawali podwyżek. Waloryzacja miała miejsce w 2016 r., a w 2020 r. ich pensje wzrosły o 6 proc. Nijak się to ma do rosnącej inflacji, co oznacza, że siła nabywcza pieniędzy jest coraz mniejsza.

- Ta sytuacja (nakładanie dodatkowych obowiązków - przyp. red.) ma miejsce na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który wkrótce ma przejąć obsługę programu Rodzina 500+. Mimo to pensje większości pracowników utrzymują się na bardzo niskim poziomie, a rząd ani zarząd ZUS-u nie planują znacznego wzrostu zatrudnienia ani podwyżek pensji. W konsekwencji pracownicy są przepracowani, przemęczeni, często zmuszani do nadgodzin. Na dodatek w większości państwowych instytucji i urzędów nie ma przejrzystych zasad awansu i premii, a na wszystkich szczeblach funkcjonowania panuje kolesiostwo i nepotyzm - mówi Szumlewicz.

Związek dodaje, że wszystkich pracowników sfery budżetowej zachęca do wspólnych, skoordynowanych protestów i wchodzenia w spory zbiorowe. - Na jesieni jako Związkowa Alternatywa będziemy inicjować akcje strajkowe i zachęcać do ich organizacji - podsumowuje Szumlewicz. Wspólny apel związków Warto przypomnieć, że w połowie maja Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ "Solidarność" we wspólnym stanowisku zaproponowały, by wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły o co najmniej 12 proc. Na zamrożenie płac w kolejnym roku również kategorycznie się nie godzą. - Obecny poziom płac zmniejsza atrakcyjność pracy w sferze budżetowej, co prowadzi do erozji kadr w sektorze publicznym i hamuje rozwój państwa. Ostatnia podwyżka płac nie zrekompensowała pracownikom budżetówki wieloletniego zamrożenia ich wynagrodzeń - oceniło kierownictwo OPZZ. Związkowcy podkreślili, że w wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnej płacy jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a firmy prywatne coraz częściej zatrudniają pracowników z sektora publicznego, oferując im wyższe płace.

