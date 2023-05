Jednorazowa podwyżka 500 plus przyniesie tylko chwilową poprawę, inflacja zrobi swoje

Waloryzacja 500 plus co miesiąc byłaby dla rządu bardziej kosztowna niż jednorazowe podniesienie wysokości świadczenia (fot. Krystian Maj/KPRM)

Podwyższenie 500 plus o 60 proc. to według Donalda Tuska jedynie wyrównanie do wartości, którą świadczenie miało w momencie startu programu w 2016 r. Utrzymująca się inflacja sprawi jednak, że dodatkowe 300 zł nie zmieni aż tak wiele.

Według najnowszych prognoz Narodowego Banku Polskiego dotyczących inflacji dla Polski powinniśmy w kolejnych miesiącach i latach obserwować systematyczny spadek inflacji. To jednak nie znaczy, że ceny z roku na rok nie będą rosnąć, ponieważ średnioroczna inflacja w 2023 r. wyniesie 11,9 proc., a w przyszłym roku ma spaść do 5,7 proc.

Lider opozycji Donald Tusk zaproponował, aby podwyższenie 500 plus nastąpiło już od czerwca. Jak jednak zauważa Business Insider Polska, zarówno ta wypowiedź, jak i oświadczenie o planowanym zwiększeniu kwoty dodatku wywołały ożywioną dyskusję, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 800 zł może być warte realnie tyle, co jeszcze 7 lat temu 500 zł.

Jak zauważa Business Insider Polska, powyższe przewidywania to optymistyczny wariant. Ekonomiści Banku Santander szacują, że średnia inflacja w tym roku wyniesie ok. 13 proc., a w przyszłym może utrzymać się powyżej 7 proc. W 2025 r. cytowani przez portal ekonomiści szacują inflację na poziomie około 4,3 proc.

— Przedwyborcze propozycje polityków pokazują, że nie są oni zainteresowani walką z inflacją, a raczej dalszym luzowaniem polityki fiskalnej. Jest ryzyko, że inflacja w przyszłym roku będzie wyższa niż się do tej pory wydawało — ocenia w rozmowie z Business Insiderem Marcin Luziński z Santandera.

Jak wylicza portal, na koniec 2024 r. 500 zł waloryzowane co miesiąc o wysokość inflacji od 2016 r. miałoby wartość ok. 850 zł. W kolejnym roku byłoby to ok. 885 zł, a w 2026 i 2027 r. 910 i 940 zł. Jednorazowe podwyższenie świadczenia to jak widać spora oszczędność.

