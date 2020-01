"Jednoosobowe działalności gospodarcze" poza PPK. Oto jakie mają alternatywy

Niespełna kilka dni temu ZUS przypomniał, że będzie rozsyłał informację o stanie naszych kont po 2019 r. i szacowanej na tej podstawie emeryturze. To nie nowość. Informacja ta jest już nam obywatelom przesyłana od co najmniej kilku lat i zawsze budzi emocje i gorącą dyskusję, przynajmniej w moim domu. Od jakiegoś czasu wysokość swojej przyszłej emerytury można oszacować w każdej chwili – online. Zatem jeśli ktoś ma chęć popsuć sobie humor wcześniej, niż zrobi to listonosz, trzeba tam zajrzeć. Kalkulator ZUS znajdziemy pod linkiem:

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura

Pisząc ten tekst, ja sobie ją policzyłem. I delikatnie mówiąc, dane nie są obiecujące – mam już przepracowanych trochę lat na etacie, ale gdybym chciał otrzymywać emeryturę w wysokości dzisiejszych zarobków, musiałbym pracować do 75. roku życia. Sporo.

Obecnie nie jest już tajemnicą, że nasze przyszłe świadczenia emerytalne w żaden sposób nas nie zadowolą. Hurraoptymistom mogę powiedzieć, że nie wystarczą nawet na opłacenie miejsca w domu dla seniorów, jak to się teraz ładnie mówi. Opieka senioralna też nie stoi w Polsce na wysokim poziomie. Właściwie raczkuje i bardzo zależy od tego, co mamy w portfelu. Więc mimo że bardzo bym tego chciał, nie wiem, o co tak naprawdę chodziło z tym skróceniem wieku emerytalnego.

W 1998 roku, kiedy wchodziła reforma emerytalna rządu Jerzego Buzka, a wraz z nią ruszały otwarte fundusze emerytalne, czyli tzw. II filar, wmawiało się wszem i wobec, że przyszłych polskich emerytów czeka prawdziwe życie pod palmami. Nieoficjalnie jednak analitycy wskazywali, że za ok. 30 lat to połączenie składek ZUS z wypłatami z OFE zapewni świadczenie emerytalne na poziomie maksymalnie 50 proc. I już wtedy namawiano do jednoczesnego oszczędzania w III filarze.

Dziś OFE jest już właściwie wspomnieniem, a Sejm właśnie decyduje, na jakich zasadach składki zostaną nam przekazane. Obecnie jednak mało kto wierzy, że zgromadzone na kontach w OFE środki w jakiś istotny sposób przyczynią się do wyższego świadczenia emerytalnego. Nikt też nie próbuje nawet ryzykować stwierdzenia, że nasze świadczenia wypłacane przez ZUS, który znowu będzie miał wszystkie atuty w rękach, przekroczą 30 proc. obecnych zarobków. Przedstawiciele władz i specjaliści od emerytur otwarcie mówią, że jeśli nie zadbamy o swoją przyszłość finansową sami, to nie będziemy mogli myśleć o życiu na dotychczasowym poziomie. To oczywiście bardzo oficjalna wersja, bo powiedzmy sobie szczerze – 30 proc. obecnej płacy to dla większości osób bieda z nędzą. Wegetacja, której tak bardzo nie lubimy w pokoleniu naszych rodziców i dziadków. Kto nie wierzy, niech wygoogluje sobie średnią krajową, podzieli ją na trzy, odejmie podatek i spróbuje za to przeżyć cały miesiąc. Warto przy tym pamiętać, że średnia to ŚREDNIA.

PPK nie dla wszystkich

Wiedzą o tym rządzący i likwidując ostatecznie OFE proponują nam bardzo korzystne rozwiązanie – PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, w których pracownik oszczędza na subkoncie pieniądze – swoje i pracodawcy, do których dokłada się państwo, nie pobierając od tego wynagrodzenia podatku. Wielkiej łaski nie robi, bo i tak przy wypłacie świadczenia sobie je odbierze, przynajmniej znaczną ich część, ale jest to jakaś forma zachęty do oszczędzania. Dla pracowników. W ten oto bowiem sposób młodzi ludzie odłożą nieco grosza na emeryturę.

W przeciwieństwie do OFE, środki mają być dziedziczone, więc w razie przedwczesnego zakończenia kariery na tym padole pieniądze nie przepadną. Szkopuł w tym, że po ostatnich zawirowaniach z OFE pracownicy nie garną się do PPK i masowo z tej formy oszczędzania rezygnują – bo taki jest wymóg ustawodawcy. Obecnie poziom rezygnacji przekroczył grubo 50 proc. pracowników. A przecież program nie objął jeszcze pracowników wszystkich przedsiębiorstw.

Z punktu widzenia osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – a mamy ich w Polsce ponad 2,8 mln – ważniejsze jest to, że PPK ich nie dotyczy. Oczywiście nie jako uczestników systemu, ale jako osób fizycznych, które też chciałyby pożyć na emeryturze. Ustawodawca uznał bowiem, że przedsiębiorcom ta forma wsparcia się nie należy. Być może dlatego, że to oni mają łożyć na państwo, a nie odwrotnie. Zatem jeśli nawet osoby te uwierzą, że PPK to godne namysłu rozwiązanie, nie mogą liczyć na takie wsparcie.

Co powinni więc zrobić? Przede wszystkim skorzystać z dotychczasowych możliwości oszczędzania w tzw. trzecim filarze, a właściwie w drugim, bo OFE już nie mamy, czyli oszczędzania na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub/i na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, które są w pewnym stopniu wspierane przez państwo, a także w ramach innych licznych produktów finansowo-ubezpieczeniowych, które są dostępne dla wszystkich osób dysponujących nadmiarem gotówki. Mając na uwadze to, że każda forma oszczędzania na emeryturę ma znaczenie, omówmy je pokrótce.

IKE i IKZE, czyli wolność limitowana

W informacjach na temat IKZE i IKE najczęściej wymieniane są łącznie takie zalety tych produktów, jak zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, ulga w podatku od dochodów oraz dziedziczenie zgromadzonych środków. To oczywiście prawda, ale bardzo uogólniona, ponieważ w szczegółach te formy oszczędzania się różnią i np. tylko inwestycje w IKZE uprawniają do odliczenia wpłacanych kwot od podatku. Zanim jednak do nich przejdziemy, porozmawiajmy o podobieństwach.

Niewątpliwie oszczędzanie na tych kontach jest przez państwo wspierane. Zasadę działania tych kont reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Można też powiedzieć, że w wielu miejscach te konta są do siebie podobne - prawo do wpłat na IKE lub IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat, minimalny okres oszczędzania uprawniającego do wypłaty zgromadzonych środków po osiągnięciu określonego w umowie wieku to co najmniej pięć lat; uczestnicy IKZE i IKE wpłacają środki na wyodrębnione konta prowadzone przez fundusze inwestycyjne (TFI), biura maklerskie, zakłady ubezpieczeniowe, banki lub fundusze emerytalne (i do nich możemy się udać w celu uruchomienia takiego konta). Wpłaty na poszczególne konta mogą być dokonywane w ratach lub jednorazowo w pełnej kwocie, a pieniądze są przez wybrane instytucje finansowe inwestowane. Na tym jednak podobieństwa się kończą, ponieważ limit rocznych wpłat dla obu kont jest różny, tak jak różny jest okres, w którym można te środki z konta wypłacić. Podstawowa różnica między IKE a IKZE polega na odmiennych ulgach podatkowych.

IKZE – koszt, który można odliczyć

Oszczędzanie na koncie IKZE pozwala na odliczenie wpłaconych kwot od dochodu. Zatem skreślając właściwy PIT na koniec roku, możemy śmiało odliczyć je od opodatkowania. Niestety, kwota rocznych wpłat jest limitowana – w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w przyszłym roku limit ten dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą będzie wynosił 1,8-krotność miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Zatem w tym roku na IKZE można będzie wpłacić maksymalnie 6272,40 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy nie narzucają określonego cyklu dokonywania wpłat na IKZE. Zatem środki te mogą być wpłacane i tak jest w istocie – pod koniec roku kalendarzowego, kiedy już wiemy, ile tak naprawdę zarobimy i jaki podatek dochodowy trzeba będzie odprowadzić. Oszczędzając na IKZE, skutecznie go obniżymy.

Ważne jest również to, że inwestowane środki pracują, a zyski przez nie wypracowane są zwolnione z tzw. podatku Belki (od zysków kapitałowych, wynoszącego obecnie 19 proc.). Zgromadzone środki można wypłacić po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat, w ratach lub w pełnej kwocie, od której zostanie pobrany zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc. Specjaliści twierdzą jednak, że spośród produktów mających na celu zabezpieczenie emerytalne ten sposób oszczędzania może przynieść relatywnie najwyższe zyski, zwłaszcza gdy jesteśmy w 32-proc. progu podatkowym i będziemy inwestować corocznie zwracany podatek. Przeszkodą jest jednak niski limit wpłat.

IKE bez podatków

IKE nie daje możliwości odliczenia wpłat od dochodu, jednak oszczędzanie na tym koncie również ma liczne inne zalety – limit rocznych wpłat na IKE jest znacznie większy niż w przypadku IKZE i wynosi obecnie 15 681,00 zł (3-krotność miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce), a wypracowywane przez zgromadzone na koncie środki zyski podlegają zwolnieniu z podatku Belki. W momencie ich wypłaty nie jest też pobierany żaden podatek. Co więcej, oszczędzający może wypłacić zgromadzone środki już w wieku 60 lat (lub w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych – w wieku 55 lat) po upływie w sumie pięciu dowolnych lat kalendarzowych oszczędzania albo dokonania ponad połowy wartości wpłaty na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków.

Jest też inny powód, dla którego powinniśmy się tym kontem zainteresować. Niebawem bowiem to właśnie na IKE zostaną przelane nasze środki, które zostały jeszcze w dyspozycji OFE. Ta operacja będzie nas kosztowała 15 proc. zgromadzonych środków, bo taki podatek zostanie pobrany, ale potem będziemy mogli już dowolnie dysponować tymi środkami. Przenosząc je, inwestując, a po osiągnięciu odpowiedniego wieku nawet wypłacić, choć tu zapewne pojawią się jakieś obostrzenia.

Z analiz specjalistów wynika, że oszczędzanie na IKE może być bardzo intratne, zwłaszcza dla osób dysponujących relatywnie większą ilością wolnych środków. Podkreślają oni przy tym, że oszczędzanie w IKE i IKZE może być bardzo interesujące, ze względu na krótki wymagany okres oszczędzania oraz różny czas realizowania wypłat. Z tego względu rekomendują ten sposób oszczędzania osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego. Warto też zaznaczyć, że każdy może mieć maksymalnie jedno konto IKE i jedno IKZE, a zgromadzone środki na IKE i IKZE w przeciwieństwie do składek w OFE są dziedziczone. Instytucje prowadzące nasze konta podlegają ścisłej kontroli. Należy też dodać, że od prowadzenia kont poszczególne instytucje pobierają opłaty, ale nie są one zbyt dolegliwe.

Z nadzieją na zysk

Omówione powyżej możliwości to pewne i bardzo bezpieczne formy oszczędzania na emeryturę, które nie wiążą się z ryzykiem, że zainwestowane środki przepadną lub niewiele z nich zostanie. Nie wykluczają one jednak inwestowania w różne produkty ubezpieczeniowe, kapitałowe lub w modne branże, dające na pewno dużo wyższą stopę zwrotu i pełną emocji zabawę, której efektów tak naprawdę nikt nie zna. Skąd wziąć na to środki? Jeśli będziemy postępować tak, jak ponoć robią to Chińczycy, że z każdych zarobionych pieniędzy jedną trzecią odkładają na przyszłość, to środków nam nie zabraknie. Wystarczy spróbować.